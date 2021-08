10:20

Die Schweizer Börse weitet seine Verluste im Handel am Mittwochvormittag etwas aus. Der SMI notiert um 10:20 Uhr um 0,2 Prozent tiefer bei 12'414 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,12 Prozent auf 2016,82 und der umfassende SPI um 0,14 Prozent auf 15'922,62 Zähler.

Dabei machen die Medizintechnikwerte Straumann (+1,2%) und Sonova (+0,8%) den Vortagesverlust teilweise wieder wett.

Etwas höher sind Sika (+0,3) Der Grund dafür dürfte eine Kurszielerhöhung durch Mirabaud auf 375 von 340 Franken sein. Der Bauzulieferer hatte am Vorabend zudem eine kleine Akquisition kommuniziert.

Zu den Gewinnern zählen ausserdem Kühne + Nagel (+0,7%), Lonza (+0,7%) und Partners Group (+0,2%).

Auf der anderen Seite stehen Schindler (-1,4%) an der Spitze der Verlierer. Schwächer notieren auch die Schwergewichte Nestlé (-0,2%), Roche (-0,4%) und Novartis (-0,1%). Der Pharmariese Novartis hatte am Vortag nach einer Meldung über einen Misserfolg bei einem Test 1,7 Prozent eingebüsst.

Auf den hinteren Rängen heben sich Stadler Rail mit einem Kursplus von 4,5 Prozent ab. Der Zugbauer hat im ersten Halbjahr mehr Umsatz und Gewinn eingefahren als im Vorjahreszeitraum.

Die Aktien von Cembra Money Bank büssen weitere 1,4 Prozent ein. Der Titel steht seit Montag unter Druck. Der Detailhandelskonzern Migros hat die Kreditkartenkooperation mit der Bank gekündigt.

Finanz - Jetzt hagelt es Kurszielsenkungen für Cembra - Aktie fällt wieder https://t.co/iVGnu0VHHj pic.twitter.com/WSOV2MOXmd — cash (@cashch) August 25, 2021

09:45

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Damit wurde ein kleiner Teil der deutlichen Aufschläge seit Wochenbeginn abgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 70,94 US-Dollar. Das waren 11 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 19 Cent auf 67,35 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise zuletzt durch den etwas stärkeren US-Dollar, der das in der amerikanischen Währung gehandelte Rohöl für viele Investoren etwas verteuerte und damit die Nachfrage belastete. Die Bilanz am Ölmarkt seit Wochenbeginn ist aber dennoch klar positiv. Vor allem die gute Aktienmarktstimmung hat den Erdölpreisen Auftrieb verliehen.

Ein ständiger Belastungsfaktor ist jedoch seit längerem die Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus. Zwar besteht die Hoffnung, dass in Ländern mit hohen Impfquoten grössere Beschränkungen des öffentlichen Lebens ausbleiben. Vollends auszuschliessen sind solche Restriktionen, die auch die Konjunktur und die Ölnachfrage belasten, aber nicht./bgf/stk

09:30

Die Aktien des an der Schweizer Börse SIX gelisteten Healthtech-Unternehmens Achiko springen im Handel vom Mittwochmorgen um 20 Prozent an. Achiko hat von der indonesischen Gesundheitsbehörde die Zulassung für seinen Covid-19-Diagnosetest Aptamex erhalten.

Die Zulassung ermögliche die Ausweitung der Produktion und den Verkauf des Schnell-Testkits in Indonesien, teilte das an der Schweizer Börse kotierte Healthtech-Unternehmen am Mittwoch mit. Auch die Integration in die mobile Applikation Teman Sehat sei genehmigt worden.

09:10

Die Schweizer Börse geht zur Wochenmitte mit leichten Verluste in den Handel. Die Märkte befänden sich weiter auf oder nahe ihren Höchstwerten. "Auf diesem Niveau verhalten sich die Anleger vorsichtig. Zumal klare Impulse für weitere Anstiege fehlen", sagt ein Händler. Dass solche von den im Laufe des Tages erwarteten Konjunkturzahlen - dem deutschen Ifo-Index und den US-Auftragseingängen - ausgehen könnten, werde sich vor dem Notenbankertreffen am kommenden Freitag in Jackson Hole erst noch weisen müssen, heisst es weiter. Denn Jackson Hole trage ebenfalls dazu bei, dass sich die Anleger zurückhielten.

Der SMI wird um 09:10 Uhr 0,1 Prozent leicht tiefer gehandelt bei 12'430 Punkten. Der breite SPI notiert praktisch unveränder bei 15'942 Zählern.

Die Aktien von Sika legen um 0,75 Prozent zu. Der Grund dafür ist eine Kurszielerhöhung durch Mirabaud auf 375 von 340 Franken. Der Bauzulieferer hatte am Vorabend eine kleine Akquisition kommuniziert. Am stärksten verlieren Richemont (-1%).

Im SMIM heben sich Stadler Rail mit einem Kursplus von 4 Prozent ab. Der Zugbauer hat im ersten Halbjahr mehr Umsatz und Gewinn eingefahren als im Vorjahreszeitraum.

Auf der anderen Seite werden DKSH um 0,7 Prozent tiefer gehandelt. Der Broker Stifel hat laut Händlern das Rating auf "Hold" von "Buy" gesenkt.

08:35

08:10

Die Schweizer Börse wird am Mittwoch wohl mit leichten Verlusten in den Handel gehen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär 0,15 Prozent tiefer. Gestern hatte der Schweizer Leitindex 0,32 Prozent tiefer geschlossen bei 12'436 Zählern.

Sämtliche SMI-Titel ausser Sika (+0,55) werden tiefer gehandelt. Der Bauchemiespezialist kauft in China die Shenzhen Landun Holding, ein Hersteller von Produkten und Technologien für die Abdichtung von Bauwerken.

07:30

Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Die Hoffnung auf eine anhaltende Konjunkturerholung hatte die Börsen am Dienstag gestützt. Während die Wall Street ihre Rekordjagd fortsetzte, ging es in Europa allerdings zögerlicher zu. Für Unterstützung sorgte zuletzt der sich verstetigende Aufschwung in Deutschland. Weiterhin hält sich allerdings auch die Furcht vor den Folgen der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus. Im Fokus der Anleger steht am Mittwoch der Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland für August. Am Nachmittag stehen aus den USA dann die Auftragseingänge langlebiger Güter an.

06:45

Die Aktie des deutschen Brokers Lang & Schwarz stürzt am Dienstagabend im nachbörslichen Handel ab. Infolge einer Pressemitteilung, in der sowohl die Verschiebung der Hauptversammlung, als auch eine Gewinnwarnung ausgesprochen wurde, gab die Aktie um bis zu 40 Prozent nach.

In der Meldung hiess es: „Grund für die Absage ist ein Zwischenbericht im Zuge einer Steuerprüfung, die insbesondere für die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2020, über die vorgeschlagene Satzungsänderung betreffend einen Aktiensplit und über die Entlastung des Vorstandes sowie des Aufsichtsrats […] erheblich sein kann, die jedoch denjenigen Aktionären, die bereits die Stimmrechtsvertreterin mit der Ausübung ihres Stimmrechts beauftragt und ihr Stimmrecht damit faktisch schon ausgeübt haben, dabei unbekannt war.“

Lang & Schwarz hält es laut eigener Aussage für möglich, dass die Verantwortlichen nachträglich steuerlich anders beurteilt werden. Es wären wohl bis zu 61 Millionen Euro fällig. Der Vorstand entschloss sich daher aus dem Gewinn des ersten Halbjahres eine Rückstellung von 45 Millionen Euro zu bilden.

06:30

Die Schweizer Börse wird am Mittwoch wohl mit leichten Verlusten in den Handel gehen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,2 Prozent tiefer. Gestern hatte der Schweizer Leitindex 0,32 Prozent tiefer geschlossen bei 12'436 Zählern.

06:05

Die asiatischen Aktien klammern sich am Mittwoch an ihre jüngsten Kursgewinne. Positiven Nachrichten über Corona-Impfstoffe und nachlassenden Sorgen über ein Auslaufen der Konjunkturmaßnahmen der US-Notenbank Fed beruhigten die Anleger. "Wie es weitergeht, hängt meiner Meinung nach nicht so sehr von China und Asien ab, sondern davon, was die USA tun", sagte Rob Munford, Investmentmanager bei Gam Investments in Hongkong, mit Blick auf das jährliche Wirtschaftssymposium der Fed in Jackson Hole am Freitag.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 27.733 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1936 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent.

China tech stocks rebound for the third day on bargain hunting https://t.co/eFmUWnC67b — Bloomberg Next China (@next_china) August 25, 2021

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 109,80 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4784 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent höher bei 0,9150 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1736 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0738 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3716 Dollar.

22:45

Die Anleger haben am Dienstag an den US-Börsen nach den Vortagsrekorden einiger Indizes nicht mehr so energisch zugegriffen. Im Tagesverlauf reichte es an der technologielastigen Nasdaq-Börse und dem S&P 500 aber dennoch für die nächsten Bestmarken, im Späthandel liess der Schwung jedoch etwas nach. Das Interesse galt weiter stark der amerikanischen Geldpolitik.

Der Nasdaq 100 brachte mit 15 357,68 Punkten ein Plus von 0,29 Prozent über die Ziellinie. Der marktbreite S&P stieg am Ende um 0,15 Prozent auf 4486,23 Zähler. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es nur knapp um 0,09 Prozent auf 35 366,26 Punkte hoch. Ihm fehlt damit weiter ein gutes Stück zum Vorwochenrekord von 35 631 Punkten.

An der Nasdaq fielen die Aktien dort notierter chinesischer Konzerne mit einer Erholungsrally auf, nachdem sie in den vergangenen Monaten stark unter einer chinesischen Regulierungsoffensive gelitten hatten. Allen voran rückten die Aktien von Pinduoduo und JD.com um 22,3 respektive 14,4 Prozent vor. Die Titel der beiden E-Commerce-Plattformen profitierten jeweils von starken Quartalszahlen. Schnäppchenjäger witterten daraufhin neue Anlagechancen.

Die sogenannten Meme-Aktien Gamestop und AMC feierten ein Comeback und legten ohne nennenswerte Nachrichten um 20 bzw. 27 Prozent zu.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)