13:35

Währenddessen profitiert das britische Pfund von der Brexit-Hoffnung und stieg auf 1,2589 Dollar. Dies ist der höchste Stand seit drei Monaten. Am Donnerstag waren der britische Regierungschef Boris Johnson und sein irischer Kollege Leo Varadkar einer Lösung deutlich näher gekommen. EU-Ratspräsident Donald Tust sprach von vielversprechenden Signalen, die er erhalten habe.

Pound trades above $1.2600 on rising Brexit deal optimism https://t.co/kFnMO3INxA pic.twitter.com/1mu7fSO7h5 — Bloomberg Markets (@markets) October 11, 2019

+++

12:45

Der Schweizer Aktienmarkt setzt zum Wochenschluss den Aufwärtstrend der beiden Vortage fort und präsentiert sich auf breiter Front fester. Getragen werde die gute Stimmung von der Zuversicht der Anleger auf einen positiven Ausgang der Handelsgespräche der USA mit China, heisst es am Markt.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 12:45 Uhr 0,7 Prozent höher bei 9967 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt gar 1,0 Prozent auf 1523 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,53 Prozent auf 12118 Punkte. Von den 30 wichtigsten Aktien stehen 28 im Plus und zwei im Minus.

An die Spitze der Gewinner setzen sich die Aktien von SGS. Die Papiere des Inspektionskonzerns steigen nach der Aufstufung auf "Buy" von "Hold" durch die Bank Vontobel um 3,1 Prozent. Zeitweise betrug das Plus gar rund 5 Prozent.

Aktien-Schweiz - SGS mit Kurssprung – Finanzanalysen wirbeln den Aktienmarkt auf https://t.co/xhSAJlfQqt — cash (@cashch) October 11, 2019

Die beiden Grossbankenwerte Credit Suisse (+2,4 Prozent) und UBS (+2,9 Prozent) reihen sich ebenfalls in der Spitzengruppe ein. Julius Bär rücken zudem um 3,2 Prozent vor. Händler erklären die Kursgewinne mit dem Anstieg der Anleihenrenditen. Sollte es wirklich zu einer Entspannung im Handelsstreit kommen, dürften die Anleger die sicheren "Häfen Obligationen und Franken" verlassen, was zu einem weiteren Anstieg der Renditen und zu einem schwächeren Franken führen dürfte.

Der Franken ist zum Euro heute bereits über 1,10 gestiegen.

Die Aktien von Marktschwergewicht Nestlé (-0,9 Prozent) leiden unter Gewinnmitnahmen nach dem starken Kursanstieg im laufenden Jahr. Auch Nestlé zählt wegen des wenig krisenanfälligen Geschäftsmodells zu den sicheren Häfen, heisst es.

+++

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt unmittelbar nach Börseneröffnung 0,4 Prozent auf 9922 Punkte zu. Die positiven Signale von US-Präsident Donald Trump zum Stand der Verhandlungen mit China sorgen an den Märkten für vorsichtig optimistische Stimmung.

Die Aktien von SGS ziehen mit einem Plus von 4,5 Prozent deutlich an. Die Valoren von Credit Suise (+1,6 Prozent) UBS (+1 Prozent) notieren deutlich im Plus im Plus. Nahrungsmittel-Riese Nesté verliert dagegen um 0,8 Prozent.

Am breiten Markt verzeichnen Meyer Burger (+2,6 Prozent) und Bossard deutliche Zugewinne.

+++

08:20

Der Euro hat am Freitag an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft und weiter zugelegt. Am Morgen steigt die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1020 US-Dollar, nachdem sie in der Nacht an der Marke von 1,10 Dollar gehandelt worden war.

Der Franken schwächte sich derweil sowohl zum Euro als auch zum Dollar ab. Das Währungspaar EUR/CHF kostet zuletzt 1,0991 nach 1,0971 am Abend. Bei USD/CHF waren es 0,9977 Franken nach 0,9970.

Nach wie vor wird der Euro von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten gestützt, nachdem sich die Hoffnung auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China verstärkt hatten.

+++

08:00

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,2 Prozent zu. Am Donnerstag hatte der Leitindex 0,74 Prozent im Plus bei 9903 Punkten geschlossen. Sämtliche SMI-Titel notieren positiv. Grössere Ausschläge nach oben gibt es aber noch nicht.

Die deutlichsten Gewinne verzeichnet der Warenprüfkonzern SGS (+1,5 prozent) sowie die Uhren-Aktien Richemont (+0.9 Prozent) und Swatch (+0,6 Prozent).

+++

07:30

Die Ölpreise haben am Freitag etwas zugelegt. Sie konnten damit an den deutlichen Anstieg vom Vortag anknüpfen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 59,51 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als am Vortag.

Oil jumps as U.S-China trade talks lift gloom over demand https://t.co/PxU9ss64zD — Bloomberg Markets (@markets) October 11, 2019

+++

06:40

Kurzes Update zum US-Börsenschluss gestern Nacht: Spekulationen auf eine Entspannung im Zollstreit mit China locken Anleger in den US-Aktienmarkt zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten am Donnerstag jeweils 0,6 Prozent zu.

Big day of negotiations with China. They want to make a deal, but do I? I meet with the Vice Premier tomorrow at The White House. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

Vor diesem Hintergrund griffen Anleger bei Technologiewerten zu, deren Geschäft stark vom Handel mit China abhängt. So gewannen die Aktien der Chip-Hersteller Intel und NVidia jeweils mehr als ein Prozent. Gefragt waren auch die Titel des Baumaschinen-Anbieters Caterpillar, die sich um 2,7 Prozent verteuerten.

+++

06:30

Hoffnungen auf Fortschritte bei den Verhandlungen der USA und Chinas zur Beilegung ihres Handelsstreits haben die Börse in Tokio beflügelt. Der Nikkei-Index sprangt auf den höchsten Wert seit einer Woche, nachdem unter anderem US-Präsident Donald Trump eine positive Zwischenbilanz zog. Zudem legte die größte Einzelhandelskette des Landes, Seven & I Holdings, nach Veröffentlichung von Umstrukturierungsplänen um über fünf Prozent zu.

China and Hong Kong stocks edge up after Trump said the first day of high-level trade talks were going “really well.” He will be meeting China Vice Premier Liu He on Friday https://t.co/rgPZCd7HJ8 pic.twitter.com/Tu5YP3w102 — Bloomberg Next China (@next_china) October 11, 2019

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte im Handelsverlauf 0,9 Prozent zu auf 21.21760 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index kam auf ein Plus von 0,6 Prozent mit 1591 Punkten. Während die Börse in Shanghai nahezu unverändert verharrte, wuchs der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen um 0,1 Prozent auf 3880 Punke. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg 0,8 Prozent auf 497 Punkte.

(cash/AWP/Reuters)