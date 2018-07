08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich mit 9096 Punkten (+0,9 Prozent) berechnet. Haupttreiber sind die Titel von Nestlé (+1,6 Prozent) und Roche (+2,6 Prozent). Beide Schwergewichte haben überzeugende Halbjahreszahlen vorgelegt. Die restlichen SMI-Valoren steigen vorbörsliche im Bereich von +0,2 Prozent. Am breiten Schweizer Aktienmarkt stehen zudem Autoneum (-1,9 Prozent) nach Zahlen im Fokus.

Roche raises outlook for 2018 as new drugs gain traction https://t.co/qsFK0IuOTv pic.twitter.com/xKD1R6nTx6 — CNBC International (@CNBCi) July 26, 2018

Der Markt dürfte auch von der Entschärfung des Handelsstreits mit den USA profitieren. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump hatten sich bei ihrem Treffen überraschend darauf geeinigt, Verhandlungen zum Abbau von Handelshemmnissen aufzunehmen. Damit sind US-Strafzölle auf europäische Autos vorerst vom Tisch.

+++

07:50

Ein Blick auf die Rohstoffmärkte. Die Preise für Rohöl sinken leicht. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit 74,23 Dollar (-0,2 Prozent), die US-Sorte WTI notiert bei 69,31 Dollar (-0,1 Prozent). Nach Angriffen jemenitischer Rebellen hat Saudi-Arabien mit sofortiger Wirkung alle Fahrten von Öltankern durch den Bab al-Mandab in Richtung Rotes Meer vorerst gestoppt (mehr dazu hier).

+++

06:45

Die Sorge über eine Reduzierung der Käufe börsennotierter Fonds (ETFs) durch die Bank von Japan zog den Nikkei im Vormittagshandel leicht mit 0,10 Prozent ins Minus auf 22.592 Punkte. Der weiter gefasste Topix-Index legte dagegen um 0,96 Prozent auf 1765 Punkte zu. "Der Markt ist in seiner Breite betrachtet sehr stark. Die veröffentlichten neuen Geschäftszahlen der Unternehmen sehen sehr gut aus", sagte Hiroki Takashi, Chefstratege von Monex Securities. Gewinner an der Börse war der Hersteller von Chipfabrikationsgeräten Advantest mit einem Plus von mehr als neun Prozent.

+++

06:36

Im Devisenhandel legte der Euro nach der Entschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und der Europäischen Union auf 1.1738 Dollar zu, nachdem er bereits am Vortag 0,4 Prozent hinzugewonnen hatte. Der Dollar gab zum Yen um 0,15 Prozent auf 110.805 Yen nach.

(cash/Reuters/AWP)