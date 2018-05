09:12

Der SMI startet praktisch unverändert bei 8885 Punkten. Heute steht die nächste Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Allerdings erfolgt die Publikation nach Börsenschluss in der Schweiz. Weiter steht der ADP-Beschäftigungsbericht aus dem US-Privatsektor im Fokus, wobei erwartet wird, dass die Daten die robuste Entwicklung untermauern.

Im Fokus stehen aufgrund von Zahlen vor allem Swisscom (-1,6 Prozent). Das Unternehmen hat im ersten Quartal etwas mehr Umsatz und Gewinn erzielt, allerdings bleibe das Umfeld weiterhin schwierig, hiess es.

Das Ergebnis des ersten Quartals 2018 in einer halben Minute zusammengefasst. pic.twitter.com/uv4XGLdQXB — Swisscom News d (@Swisscom_News_d) May 2, 2018

Auch Nestlé (-0,6 Prozent) starten negativ. Von den drei SMI-Indexschwergewichten hatte es in den letzten Tagen zu Novartis (-0,2 Prozent) Neuigkeiten gegeben. So hatte der Basler Pharmakonzern weitere Zulassungen für Medikamente in den USA erhalten sowie positive Studiendaten publiziert.

Das grösste Plus verzeichnen Julius Bär (+1,1 Prozent). Die beiden Grossbanken CS (-0,3 Prozent) und UBS (-0,5 Prozent) werden hingegen tiefer gestellt. Negativ tendieren auch Bâloise (-2,1 Prozent), die ex-Dividende gehandelt werden. Im Plus notieren dafür Clariant (+0,4 Prozent), die von einem Auftrag aus China für den Konzern profitieren.

Am breiten Markt fallen Oerlikon (+3,2 Prozent) mit Avancen auf. Der Industriekonzern hat im ersten Quartal Zahlen über den Erwartungen präsentiert.

+++

08:42

Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch moderat nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,16 Prozent tiefer bei 22 472,78 Punkten. Damit knüpfte er an seine moderaten Verluste vom Vortag an.

An Chinas Festlandsbörsen ging es nach dem Wochenende und einer zweitägigen Feiertagspause ebenfalls bergab: Der Leitindex CSI 300 sank um 0,20 Prozent auf 3749,36 Punkte. Dass sich die Stimmung in den Chefetagen der mittleren und privaten chinesischen Industrieunternehmen laut dem vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelten Einkaufsmanagerindex im April überraschend etwas aufgehellt hat, half den Kursen nicht.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor 0,49 Prozent auf 30 657,29 Zähler. Hier hatte der Aktienhandel nach einem starken Wochenauftakt am Dienstag feiertagsbedingt geruht.

Asia stocks ease as investors await Fed's upcoming pol statement for clues on future pace of US MonPol & turning cautious on outlook for corp profits. Fed expected to keep rates steady but outlook could signal more hikes. Trump subpoena report weighs on US futures; gold rebounds. pic.twitter.com/J82r67XZ0Z — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 2, 2018

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut Berechnungen der Bank Julius Bär leicht höher bei 8888 Punkten gehandelt. Im Fokus steht die Swisscom-Aktie. Nach Geschäftszahlen wird der Titel 1 Prozent tiefer berechnet. Ebenfalls im Minus stehen die Swatch-Aktien (-0,5 Prozent). Das grösste Plus verzeichnet Novartis (+0,7 Prozent). Am breiten Markt steigen OC Oerlikon (+1,9 Prozent) nach Zahlen und Clariant (0,4 Prozent).

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger auf die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Von diesen versprechen sich Börsianer Rückschlüsse auf die offiziellen Zahlen am Freitag sowie Zeitpunkt und Tempo der erwarteten weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank. Die Fed wird am Abend (19 MESZ) die Ergebnisse ihrer geldpolitischen Beratungen bekanntgeben. Eine sofortige Anhebung des Schlüsselsatzes gilt an der Börse als ausgeschlossen. Darüber hinaus bricht eine erneute Flut von Firmenbilanzen über die Investoren herein.

+++

07:22

Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch im frühen Handel nach dem deutlichen Preisrückgang vom Vortag nur schwach erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 73,22 Dollar. Das ist ein Plus von 0,08 Dollar zum Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 30 US-Cent auf 67,55 Dollar.

+++

07:10

Der Euro hat sich am Mittwochmorgen nur leicht von dem deutlichen Rückschlag gegenüber dem US-Dollar am Dienstag erholt. Im frühen Handel notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2003 US-Dollar knapp über der 1,20er Marke. Zum Franken steht die Gemeinschaftswährung bei 1,1954 nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Dienstagabend und auch der US-Dollar zeigt sich mit 0,9961 Franken nur minimal bewegt.

Forex - Dollar Hits 2018 Highs as Fed Meeting Eyed, Euro Hits $1.19 - https://t.co/1KvrOJb8nV pic.twitter.com/mVCmeijUQx — majjed2014 (@majjed20142) May 1, 2018

+++

06:45

Der Nikkei mit den 225 Standardwerten verlor bis zur Mittagspause 0,3 Prozent auf 22.436 Punkte, während der breiter aufgestellte Topix um 0,3 Prozent auf 1769 Zähler nachgab. Mehrere Autokonzerne mussten im April in den USA ein Absatzminus verbuchen. Dies betraf etwa Toyota. Die Aktie verbilligte sich um 0,7 Prozent. Bei Honda betrug das Minus 2,5 Prozent.

Die Elektronikteilehersteller Murata Manufacuring und TDK legten um 1,7 Prozent beziehungsweise 0,3 Prozent zu, weil der iPhone-Hersteller Apple mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen von Analysten übertroffen hatte.

+++

06:36

Auf dem Devisenmarkt kostete der Dollar im Vergleich zur japanischen Währung 109,67 Yen. Für einen Euro waren 1,2003 Dollar fällig. Der Schweizer Franken wurde im Vergleich zum Greenback mit 0,9958 und zum Euro mit 1,1954 bewertet.

(cash/Reuters/AWP)