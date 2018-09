08:26

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 82,07 US-Dollar und damit 73 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg um 78 Cent auf 72,35 Dollar.

Zwar sind die US-Ölreserven offiziellen Zahlen vom Vortag zufolge gestiegen, nachdem Experten einen Rückgang erwartet hatten. Dieser Hinweis auf ein höheres Angebot konnte aber nur zwischenzeitlich auf die Preise drücken. Händler verwiesen mit Blick auf den anschliessenden Preisanstieg auf Aussagen von US-Energieminister Rick Perry, wonach die Nutzung der nationalen Öl-Notreserven kein geeigneter Weg sei, um eine mögliche Knappheit am Ölmarkt in Folge der Iran-Sanktionen abzufedern.

+++

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Berechnungen der Bank Julius Bär mit 9025 Punkten (-0,6 Prozent) angegeben. Die Schweizer Börse folgt somit den negativen Vorgaben der Wall Street und der asiatischen Märkte nach der jüngsten Zinserhöhung in den USA. Neben der US-Zinspolitik dürfte im Tagesverlauf auch die Budgetdebatte in Italien in den Fokus rücken. In Rom tritt am Abend um 18.00 Uhr das Kabinett zusammen, um den italienischen Haushalt zu beraten.

Die grössten Abschläge erfahren Adecco, Richemont, Credit Suisse, Julius Bär und UBS. Sie alle verlieren vorbörslich klar mehr als 1 Prozent. Vergleichsweise stabil zeigen sich die drei Schwergewichte Nestlé (-0,3 Prozent), Novartis (-0,5 Prozent) und Roche (-0,4 Prozent). Zurich (-0,8 Prozent) vermeldet den Einstieg bei einem grossen indonesischen Versicherer. Am breiten Markt verlieren Vontobel (-1,3 Prozent) am meisten.

+++

07:37

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im frühen Handel gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1718 US-Dollar gehandelt und damit unter dem Niveau vom Vorabend. Zum Franken notiert der Euro bei aktuell 1,1325 ebenfalls etwas tiefer als am Mittwochabend. Der US-Dollar ist bei einem Stand von 0,9665 Franken dagegen etwas stärker.

Die achte Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed seit Beginn der Zinswende Ende 2015 konnte am Vorabend für keine klare Richtung am Devisenmarkt sorgen. US-Präsident Donald Trump kritisierte die abermalige Zinserhöhung. Die Fed signalisierte aber, ihren Kurs moderater Zinsanhebungen auch im kommenden Jahr beizubehalten.

+++

06:45

An der Tokioter Börse notierte der Leitindex Nikkei zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 23'902 Punkten, der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans legte geringfügig um 0,3 Prozent zu. Die chinesische Börse in Shanghai verlor 0,2 Prozent, der australische Markt tendierte seitwärts.

Trump 'not happy' about Fed raising interest rates https://t.co/RVvwIJ7Fhm — Financial Times (@FT) September 27, 2018

+++

06:36

Am Devisenmarkt in Fernost lag der Euro kaum verändert bei 1,1749 Dollar. Zur japanischen Währung zog der Dollar wieder leicht auf 113,14 Yen an.

(cash/Reuters/AWP)