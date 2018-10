08:27

Die Rekordlaune an der Wall Street hat Börsianer in Asien kalt gelassen. In Japan sicherten sich Anleger nach der jüngsten Nikkei-Rally auf ein 27-Jahres-Hoch Gewinne. Der Leitindex der Tokioter Börse schloss am Donnerstag 0,6 Prozent tiefer bei 23'975 Punkten. "Investoren haben zunehmend Sorgen, dass die Aktienmärkte in Japan überkauft sind", sagte Analyst Hikaru Sato vom Brokerhaus Daiwa Securities.

Auch an den Börse in Hongkong und Südkorea ging es bergab. Die Aktienmärkte in China blieben feiertagsbedingt geschlossen. Einer der wenigen Gewinner in Japan war Toyota mit einem Kursplus von 0,6 Prozent. Der Autobauer will zusammen mit dem japanischen Technologiekonzern Softbank selbstfahrende Autos entwickeln. Softbank-Aktien rückten um 1,3 Prozent vor. Gefragt waren auch Aktien von Versicherungskonzernen wie Dai-ichi Life Holdings und Mitsui Financial. Ihre Titel legten 3,4 und 2,7 Prozent zu. Börsianern zufolge profitierten sie von steigenden Zinserhöhungsspekulationen in den USA.

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre am Vortag erzielten Gewinne weitgehend gehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 86,14 US-Dollar. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Damit kostete Nordseeöl weiterhin so viel wie seit Ende 2014 nicht mehr. Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um 14 Cent auf 76,26 Dollar.

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Berechnungen der Bank Julius Bär mit 9144 Punkten (-0,3 Prozent) angegeben. Nachlassende Sorgen vor einer neuen Schuldenkrise in Europa sorgen an den Finanzmärkten zwar für Erleichterung. An der Schweizer Börse fehlen aber weitere Impulse. Zudem sind nach den starken letzten Tagen Gewinnmitnahmen gut denkbar.

Die einzigen positiven SMI-Titel sind vorbörslich Lonza (+0,4 Prozent) und Swisscom (+1,2 Prozent). Morgan Stanley hat das Rating für den Telekomriesen von "Underweight" auf "Equal-Weight" erhöht. Die grössten Abschläge verzeichnen hingegen ABB, Adecco und UBS (alle -0,5 Prozent).

Unter die Lupe nehmen dürften Anleger im Tagesverlauf den Wochenbericht zum US-Arbeitsmarkt. Er könnte Aufschluss über die am Freitag anstehenden Monatsdaten geben, an denen die US-Notenbank Fed ihre Zinspolitik ausrichtet.

Der Euro hat am Donnerstag zum US-Dollar bisher weiter nachgegeben. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,1470 Dollar und damit so wenig wie zuletzt Mitte August. Bereits am späten Vorabend war der Euro unter die Marke von 1,15 Dollar gefallen.

Gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich der Euro am Donnerstag zum Vorabend wenig verändert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1385 Franken und bleibt damit unter der Marke von 1,14. Der Dollar notiert derweil etwas höher gegenüber dem Franken bei 0,9924. Allgemein zeigt sich der Dollar derzeit gegenüber diversen bedeutenden Währungen zunehmend stärker und profitiert wohl von den steigenden amerikanischen Kapitalmarktzinsen.

Spekulationen von Anlegern auf weiterhin rasch steigende Zinsen in den USA lassen die Rendite der US-Staatsanleihen in die Höhe schnellen. Die zehnjährigen Titel rentieren am Donnerstag bei 3,223 Prozent, das ist der höchste Stand seit Mitte 2011. Ein Auslöser der jüngsten Zinserhöhungspekulationen sind Börsianern zufolge die Daten des Personaldienstleister ADP zum Jobwachstum im September. Laut ADP schufen die US-Firmen 230'000 neue Stellen, das war deutlich mehr als erwartet.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor in einem wechselvollen Handel 0,2 Prozent auf 24'054 Zähler. Das Börsenbarometer war zuletzt auf den höchsten Stand seit 27 Jahren geklettert. Der breiter gefasste Topix stieg am Donnerstag um 0,2 Prozent auf 1806 Punkte. Die Aktien von Toyota legten um bis zu 2,2 Prozent zu, nachdem die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider berichtet hatte, dass der Autobauer mit dem japanische Technologiekonzern Softbank selbstfahrende Autos entwickeln will. Die Titel von Softbank gewannen 3,3 Prozent.

Am Devisenmarkt in Fernost notierte der Euro mit 1,1476 Dollar wieder etwas schwächer. Der Dollar stieg nach unerwartet guten US-Konjunkturdaten gegenüber der japanischen Währung mit 114,55 Yen auf den höchsten Stand in diesem Jahr. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9923 Franken je Dollar und bei 1,1381 Franken je Euro.

