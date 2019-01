08:15

Die Ölpreise haben am Donnerstag den starken Anstieg der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fortgesetzt. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fiel um 59 Cent auf 51,77 US-Dollar. Ein Fass der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete am Morgen 60,87 Dollar. Das waren 57 Cent weniger als am Vortag.

Am Ölmarkt wurden die Erwartungen an ein schnelles Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China gedämpft.

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich bei 8661 Punkten (-0,3 Prozent) berechnet. Der Zollstreit zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften dürfte auch weiterhin im Fokus der Anleger stehen. China und die USA haben ihre jüngste Gesprächsrunde über eine Lösung des Handelstreits in Peking beendet und wollten in Kürze Ergebnisse präsentieren. Für Gesprächsstoff dürfte zudem die Fed sorgen: Nach dem Zinsstakkato im vergangenen Jahr will es die US-Notenbank nun ruhiger angehen lassen.

Die grössten Verluste am SMI verzeichnen UBS (-0,9 Prozent) sowie Richemont und Swatch (je -0,6 Prozent). Die drei Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche verlieren vorbörslich rund 0,2 Prozent. Am breiten Markt fallen Ascom (-6,3 Prozent) und Clariant (-1,3 Prozent) auf.

European stocks set to open lower amid trade and Fed concerns https://t.co/87kCP6We6u — CNBC (@CNBC) January 10, 2019

07:50

Der Euro hat am Donnerstag an die starken Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und weiter zugelegt. Am frühen Morgen stieg die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 1,1570 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mitte Oktober. Zuletzt wurde sie wieder etwas tiefer bei 1,1553 Dollar gehandelt.

Auch der Franken legte zum US-Dollar nochmals leicht zu. Das Währungspaar USD/CHF notiert bei 0,9733, nachdem es am Vorabend bei 0,9750 und am Mittwochmorgen noch über der 0,98er-Marke gestanden hatte. Das Duo EUR/CHF wurde zuletzt wenig verändert bei 1,1245 gehandelt. Analysten sprechen von einer breitangelegten Dollar-Schwäche. Am Devisenmarkt spielt die Geldpolitik in den USA eine entscheidende Rolle. Die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen werden immer weiter nach unten geschraubt.

06:45

Der Nikkei-Index mit den 225 führenden Werten verlor nach zuvor drei positiven Handelstagen in Folge rund 1,5 Prozent auf 20.121 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab zur Handelsmitte um 1,0 Prozent auf 1519 Zähler nach.

Der Yen wertete im Vergleich zum Dollar auf. Experten machten dafür den wachsenden Druck auf die US-Notenbank Fed verantwortlich, eine Pause in ihrem Zinsanhebungszyklus einzulegen. Ein stärkerer Yen ist schlecht für die exportabhängige japanische Wirtschaft, deren Waren dadurch im Ausland teurer werden. Exportwerte wie Sony verloren drei Prozent, TDK um 2,7 Prozent und Daikin Industries um 2,3 Prozent.

06:30

Der Euro wertete im fernöstlichen Handel um 0,15 Prozent auf. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete 1,1559 Dollar.

One of the major risk appetite indicators continues to fall! The Chinese yuan has strengthened to its highest level against the USD since July last year. pic.twitter.com/fHQDSZKKCt — jeroen blokland (@jsblokland) January 10, 2019

