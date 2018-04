08:29

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar die kräftigen Gewinne vom Vortag weitgehend gehalten. Am Morgen wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2309 Dollar gehandelt und damit nur leicht unter dem Niveau vom Vorabend. Zum Franken tritt der Euro bei 1,1784 mehr oder weniger auf der Stelle und auch der US-Dollar zeigt sich zum Franken mit 0,9572 nur wenig bewegt.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Berechnungen der Bank Julius Bär knapp 0,5 Prozent höher bei 8728 Punkten erwartet. Im Fokus stehen die Aktien von Givaudan (-1 Prozent) nach Vorlage von Umsatzzahlen. Besonders stark im Plus berechnet werden hingegen die Titel von Richemont und Swatch (je +1,2 Prozent). Am breiten Markt fallen Flughafen Zürich (-0,8 Prozent) und Straumann (-0,3 Prozent) auf.

Unter den Anlegern dominierte am Morgen die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China. Auch an den asiatischen Märkten ging es bergauf . Chinas Präsident Xi Jinping will die Wirtschaft seines Landes öffnen und den Konflikt mit den USA mit niedrigeren Zöllen entschärfen.

+++

07:18

Ein Blick an die Rohstoffmärkte. Ein Barrel der Nordseesorte Brente kostet derzeit 69,01 Dollar (+0,6 Prozent). Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) notiert aktuell bei 63,82 Dollar (+0,8 Prozent). Händler verwiesen auf die Kursverluste des US-Dollar. Dieser geriet im Mittagshandel unter Druck. Ein schwächerer Dollar macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger, da Rohöl in der US-Währung gehandelt wird.

+++

06:45

Präsident Xi Jinping versprach zur Erleichterung der Märkte eine Senkung von Importzöllen unter anderem auf Autos sowie den Schutz geistigen Eigentums ausländischer Firmen. US-Präsident Donald Trump hatte noch am Sonntag erklärt, dass er mit Zugeständnissen der Volksrepublik rechne. Der Handelsstreit zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt hatte den Aktienhandel zuletzt belastet.

Nun stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio um 1,1 Prozent auf 21.913 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,9 Prozent auf 1740 Zähler. Gefragt waren vor allem die Titel japanischer Autohersteller: Toyota und Nissan verteuerten sich um jeweils etwa zwei Prozent, Mazda um ein Prozent.

Stock rally as Chinese President Xi Jinping promises to lower import tariffs, helping to soothe investor jitters over an escalating U.S.-China trade row https://t.co/pah35o9dHJ pic.twitter.com/UAohurqAf6 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 10, 2018

+++

06:36

Dollar und Euro legten nach Xis Rede jeweils rund 0,4 Prozent zu: Die US-Devise wurde zu 107,25 Yen gehandelt, die europäische Gemeinschaftswährung zu 132,04 Yen.

(cash/Reuters/AWP)