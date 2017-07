08:20

Der SMI fällt vorbörslich um 0,06 Prozent auf 8933 Prozent. Die Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche (alle rund -0,1 Prozent) ziehen den Index nach unten. Die Grossbanken UBS und Credit Suisse fallen um bis zu 0,15 Prozent (zu den vorbörslichen Kursen). Händler hofften aber auf eine freundliche Tendenz im Verlauf. Nach den Verlusten am Freitag könnte es durchaus zu einer technischen Erholung kommen, hiess es am Markt.

Nach guter Neugeldentwicklung und einem gehaltenen Gewinn lassen sich die Anleger hingegen von Julius Bär (+1,9 Prozent) überzeugen. Die Privatbank stellt ihre Leistung in eigenen Worten wie folgt dar:

2017 half-year results for the Julius Baer Group with record

adjusted net profit of CHF 404 million https://t.co/wSlzBHkTHW — Julius Baer (@juliusbaer) July 24, 2017

Ausserdem erreichen Julius Bär Good News von der Zürcher Kantonalbank:

Die ZKB stuft die Aktien von @juliusbaer auf Basis starker Halbjahreszahlen auf ÜBERGEWICHTEN (Marktgewichten) herauf. $BAER — cashInsider (@cashInsider) July 24, 2017

Steigen könnten nach Ansicht von Händlern auch die Aktien von Meyer Burger. Der Spezialsägenhersteller hat von einem asiatischen Kunden weitere Aufträge für rund 22 Millionen Franken erhalten.

Da am Mittwoch die US-Notenbank Fed ihren Zinsentscheid veröffentlicht, könnte das Geschäft bis dahin aber selektiv bleiben. "Die Anleger richten ihren Blick auf die Firmenbilanzen, und davon sehen wir diese Woche sehr viele", sagte ein Händler.

+++

08:15

Aktienmärkte in Fernost haben zum Wochenauftakt keine gemeinsame Richtung gefunden. Ein steigender Yen belastete am Montag die japanische Börsen, wo vor allem Exportwerte auf den Verkaufszetteln der Anleger standen. An den Märkten in China ging es dagegen aufwärts. Hier beflügelte das wachsende Interesse institutioneller Anleger an Standardwerten aus dem Finanz- und Konsumgütersektor das Aktiengeschäft.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging 0,6 Prozent schwächer bei 19'975 Punkten aus dem Handel. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans notierte dagegen 0,2 Prozent höher. Die Börse in Shanghai tendierte 0,6, die in Hongkong 0,5 Prozent im Plus.

+++

06:45

So verbilligten sich die Papiere von Toyota um 0,6 Prozent, Canon-Aktien verloren 1,6 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,9 Prozent niedriger bei 19'923 Punkten.

Der Dollar wurde mit 110,89 Yen gehandelt. Neben dem Yen legte auch der Euro zur US-Währung zu. Die Gemeinschaftswährung verteuerte sich in Fernost um 0,2 Prozent auf 1,1681 Dollar. Grund waren Spekulationen auf ein baldiges Ende der Geldschwemme in der Euro-Zone.

EZB-Präsident Mario Draghi hatte eine Überprüfung des umstrittenen Anleihekaufprogramms für Herbst in Aussicht gestellt. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,1037 und zum Dollar mit 0,9460.

(Reuters/AWP/cash)