06:30

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 1,1 Prozent tiefer.

+++

06:10

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst schwächer gezeigt, nachdem die US-Börsen wegen anhaltender Bedenken über die Straffung der US-Notenbank und schwächer als erwartet ausgefallener Wirtschafts- und Gewinndaten einen Rückschlag erlitten hatten. "Der gestrige Ausverkauf der US-Aktien war brutal und wird Asien heute Morgen dominieren", sagte Rob Carnell, Chefökonom bei ING in Singapur.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent tiefer bei 27.377 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1 Prozent und lag bei 1919 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1 Prozent.

+++

05:35

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,4 Prozent auf 113,66 Yen und stagnierte bei 6,3424 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9149 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1328 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0367 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3593 Dollar.

+++

23:00

Dem weltgrößten Streaming-Anbieter Netflix macht die schärfer werdende Konkurrenz von Disney, Apple und Amazon schaffen. Der Konzern gewann im abgelaufenen Quartal zwar 8,28 Millionen neue Kunden, Analysten hatten aber rund 110'000 mehr erwartet. Zudem blieb Netflix mit seinem Umsatz-Ausblick von 7,9 Milliarden Dollar und seinen Vorhersagen für den Gewinn je Aktie hinter den Schätzungen der Experten zurück.

Die Aktien die Filmstream-Pioniers sackten nachbörslich über 20 Prozent ab. Die Papiere des Konkurrenten Roku verloren fünf Prozent, Walt Disney vier Prozent.

+++

22:45

Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einem zunächst freundlichen Auftakt im Minus geschlossen. Im späten Handel setzte eine Verkaufswelle ein. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging 0,9 Prozent tiefer auf 34.715 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 1,3 Prozent auf 14.154 Stellen nach. Der breit gefasste S&P 500 verlor 1,1 Prozent auf 4482 Zähler. Ermutigende Firmenbilanzen hatten zum Start noch Anleger an die Wall Street zurückgelockt.

Die Zinssorgen ließen Investoren aber nicht los, sagte Craig Erlam, Marktanalyst des Brokerhauses Oanda. Schließlich werde bereits über eine US-Zinserhöhung von einem halben Prozentpunkt im März spekuliert. Die Frage sei nun, ob die Bilanzsaison die Furcht vor einer Abkühlung der Konjunktur zerstreuen könne. "Wir werden es bald sehen, denn die nächste Woche steht ganz im Zeichen der großen Technologiewerte." Die Aktien dieser Branche reagieren besonders sensibel auf geldpolitische Entscheidungen, weil höhere Zinsen Experten zufolge künftige Gewinne dieser wachstumsstarken Firmen entwerten.

Kopfschmerzen bereiteten Börsianern zudem die anhaltenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Dies spiegelte sich unter anderem in einem anziehenden Preis für Palladium wider. Das Edelmetall verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 2068 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Russland sei schließlich ein wichtiger Palladium-Lieferant, sagte Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann. "Ein Exportstopp des für die Automobilindustrie so wichtigen Rohstoffes könnte wohl nicht aufgefangen werden."

Bei den Aktien von Travelers griffen Investoren dagegen zu. Sie stiegen um 3,2 Prozent. Starke Erträge aus Investitionen bescherten dem Versicherer einen Quartalsgewinn von 5,20 Dollar je Aktie, etwa 50 Prozent mehr als erwartet.

Corsair rückten um 2,9 Prozent vor. Der Anbieter von Computerspiel-Zubehör machte vorläufigen Zahlen zufolge 2021 einen Umsatz von 1,9 Milliarden Dollar und damit am oberen Ende der angepeilten Spanne. Darüber hinaus erwarten Analysten nach der knapp 70 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Videospiele-Anbieters Activision Blizzard durch den Softwarekonzern Microsoft weitere Zusammenschlüsse in der Gaming-Branche.

Bei American Airlines ging der Quartalsverlust binnen Jahresfrist zwar um mehr als die Hälfte zurück. Allerdings falle der für das laufende Quartal in Aussicht gestellte Rückgang der Kapazitäten größer aus als erwartet, monierte Sheila Kahyaoglu von der Investmentbank Jefferies. Die Titel der US-Fluggesellschaft konnten ihre anfänglichen Gewinne daher nicht halten und notierten zuletzt 3,2 Prozent im Minus.

Ein Medienbericht über einen Produktionsstopp brockte Peloton einen der größten Kursstürze der Firmengeschichte ein. Die Aktien des Anbieters von Fitnessgeräten fielen um fast 24 Prozent. Laut CNBC stellt das Unternehmen wegen schwindender Nachfrage die Produktion vorübergehend ein.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)