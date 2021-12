07:30

Für den kriselnden chinesischen Immobilienentwickler Evergrande läuft am Montag erneut eine Frist für eine Zahlung aus. Nach dem Ablauf einer 30-tägigen Verlängerung werden 82,5 Millionen Dollar fällig. Am Freitagabend hatte der Konzern gewarnt, möglicherweise nicht genügend Mittel zu haben, um alle finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Daraufhin hatte die Regierung der Provinz Guangdong Evergrande-Chairman Hui Ka Yan einbestellt und erklärt, eine Abordnung zur Überprüfung des Risikomanagements in das Unternehmen zu schicken. Die Evergrande-Aktien rutschten zum Wochenbeginn um zwölf Prozent auf ein Elf-Jahres-Tief ab.

07:25

Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Die neu entdeckte Corona-Variante Omikron wird die Anleger wahrscheinlich weiterhin auf Trab halten. Am Freitag hatte die Furcht der Anleger vor konjunkturbremsenden Einschränkungen infolge steigender Corona-Zahlen die Börsen nach unten gezogen. Der Dax hatte 0,6 Prozent auf 15'169,98 Zähler nachgegeben. Bei den Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn die deutschen Industrieaufträge auf der Agenda. Analysten rechnen für Oktober mit einem Rückgang um 0,5 Prozent nach einem Plus von 1,3 Prozent im Vormonat.

European stocks head for higher open as omicron variant, bitcoin volatility watched https://t.co/0awBw4n64E — CNBC (@CNBC) December 6, 2021

07:00

Bitcoin-Anleger haben am Wochenende herbe Verluste hinnehmen müssen. Die Kryptowährung verlor am Samstag in einem dramatischen Kursrutsch bis zu 22 Prozent an Wert und kostete nur noch 41'967 Dollar. Das bedeutete einen der größten Verluste überhaupt. Bis Samstagabend erholte sich die Notierung dann weitgehend bis auf rund 53'500 Dollar. Am Sonntag ging es dann erneut um rund 8,5 Prozent auf etwa 49'000 Dollar bergab.

Marktteilnehmer führten den Einbruch auf Gewinnmitnahmen - vor knapp einem Monat hatte die Cyber-Devise noch bis zu 69'000 Dollar gekostet - und Sorgen um die Weltwirtschaft zurück. So hatte die neue Virus-Variante Omikron in der vergangenen Woche an den Finanzmärkten weltweit zu Schwankungen geführt, weil unklar ist, wie stark sie einen wirtschaftlichen Aufschwung gefährden könnte. Auch aktuelle Konjunkturdaten enttäuschten, etwa zum US-Arbeitsmarkt.

06:30

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,86 Prozent höher. Am Freitag hatte der Schweizer Leitindex unverändert bei 12'175 Zählern geschlossen.

06:10

Die asiatischen Börsen können am Montag mit der Erholung der Märkte in den USA und Europa vom Freitag nicht mithalten. Die Virusvariante Omikron gab den Anlegern weiterhin Anlass zur Sorge: In etwa einem Drittel der US-Bundesstaaten ist die Corona-Mutante bislang bestätigt. Der Blick der Anleger ist daher weiter auf die US-Notenbank Fed gerichtet: Die kommende Woche fälligen Daten zu Verbraucherpreisen könnten für eine frühzeitige Drosselung der Anleihekäufe sprechen. "Wir glauben, dass die Fed die Wirtschaft viel näher an der Vollbeschäftigung sieht als bisher angenommen", sagte Michael Gapen, Ökonom bei Barclays. "Daher erwarten wir auf der Dezember-Sitzung ein beschleunigtes Tapering, gefolgt von der ersten Zinserhöhung im März. Wir gehen weiterhin von drei Zinserhöhungen um 25 Basispunkte im Jahr 2022 aus."

China tech shares extended declines to fresh record lows for a third session over growing concern on their potential withdrawal from U.S. exchanges https://t.co/Ogn4O6IBkt — Bloomberg Next China (@next_china) December 6, 2021

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 27.922 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 1949 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 112,98 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3686 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent höher bei 0,9202 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1292 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0393 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3235 Dollar.

