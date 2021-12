06:30

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,97 Prozent höher. Gestern hatte das Schweizer Aktien-Leitbarometer bereits mit einem klaren Plus von 0,96 Prozent bei 12'530 Punkten geschlossen.

06:10

Die angekündigte Straffung der Geldpolitik der US-Notenbank Fed gibt am Donnerstag den Börsen in Asien Rückenwind. Die US-Währungshüter werden künftig ihre Wertpapierkäufe doppelt so schnell zurückfahren wie bisher und peilen 2022 drei Zinserhöhungen an. "Die Wirtschaft braucht nicht mehr in zunehmendem Maße politische Unterstützung", sagte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell in einer Pressekonferenz nach Abschluss der zweitägigen Sitzung. "Powell war nicht der Meinung, dass die Fed bei der Inflationsbekämpfung hinter der Kurve liegt", schrieb Tapas Strickland, Wirtschaftsdirektor bei der National Australia Bank (NAB). "Die Risikostimmung bleibt positiv."

A key gauge of Chinese techn stocks is on course for a record low after concerns about new U.S. sanctions on Chinese chipmakers pushed it into a fifth day of losses https://t.co/NKDIXLf5k2 — Bloomberg Next China (@next_china) December 16, 2021

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,8 Prozent höher bei 28.968 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,2 Prozent und lag bei 2007 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 114,12 Yen und stagnierte bei 6,3673 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9250 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1286 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0441 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3255 Dollar.

22:30

Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik hat am Mittwoch der Wall Street Auftrieb gegeben. Der Dow Jones gewann 1,1 Prozent auf 35'927 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,2 Prozent auf 15'566 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 1,6 Prozent auf knapp 4710 Punkte zu.

Die US-Notenbank wird künftig ihre Wertpapierkäufe doppelt so schnell zurückfahren wie bisher. Ausserdem signalisierte die Fed für 2022 drei Zinserhöhungen. "Drei Anhebungen bedeuten einen Anstieg um 0,75 Prozentpunkte, deutlich mehr als der Markt erwartet hatte", sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. "Am Aktienmarkt hatten Investoren darauf gehofft, die aggressive Seite der Fed zu sehen. Ihnen gefällt, dass die Fed endlich gegen die Inflation vorgeht, die ausser Kontrolle geraten ist."

WATCH: Fed Chair Powell speaks to the press, following the central bank's decision to leave rates unchanged. https://t.co/Pshe3KUaad — CNBC (@CNBC) December 15, 2021

Auch die Cyberwährungen Bitcoin und Ether legten nach den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zunächst um 2,3 Prozent und 5,9 Prozent zu. Er hatte erklärt, er sehe Digitalwährungen nicht als Gefahr für die Finanzstabilität.

Der Anstieg des S&P 500 wurde auch von Kursgewinnen bei Apple (2,9 Prozent) und Nvidia (7,5 Prozent) angetrieben. Zu den Favoriten gehörte weiter Eli Lilly mit einem Kursplus von 10,4 Prozent. Unter anderem dank eines staatlichen Auftrags zur Lieferung von Corona-Medikamenten hob die Pharmafirma ihr Gewinnziel für 2021 an.

Unter Verkaufsdruck gerieten dagegen an der Wall Street notierte chinesische Werte. Der "Financial Times" zufolge sollen mehrere Technologiefirmen wegen ihrer angeblichen Verstrickung in die Überwachung der uigurischen Minderheit in China von der US-Regierung auf eine schwarze Liste gesetzt werden. Vor diesem Hintergrund fiel der börsennotierte iShares-Fonds (ETF) auf chinesische Werte um fast 2,4 Prozent.

