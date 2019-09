+++

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,71 Prozent zu. Sämtliche SMI-Titel bewegen sich im Plus zwischen 0,5 Prozent und 1,10 Prozent. Die Titel des Luxusgüterkonzerns Swatch notieren am höchsten.

Auch der breite Markt glänzt mit einem vorbörslichen Plus von 0,79 Prozent.

Entspannungssignale in Hongkong, beim Brexit und im Handelsstreit zwischen den USA und China haben den japanischen Aktienmarkt am Donnerstag auf ein Monatshoch klettern lassen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index (N225) lag gegen Mittag 2,5 Prozent im Plus bei 21'157 Punkten. Dies ist der höchste Wert seit dem 2. August. Der breiter gefasste Topix (TOPX) stieg um 2,3 Prozent auf 1540 Zähler, auch dies ein Vier-Wochen-Hoch.

Zuvor hatte es sowohl in Hongkong als auch in London und im Handelsstreit zwischen den USA und China positive Signale gegeben. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam zog einen umstrittenen Gesetzentwurf zurück, an dem sich die monatelangen Massenproteste entzündet hatten. Das britische Parlament verabschiedete gegen den Willen von Premierminister Boris Johnson ein Gesetz, das einen No-Deal-Brexit verhindern soll. Und die USA und China planen voraussichtlich im Oktober eine neue Runde hochrangiger Handelsgespräche.

So sieht es auf dem Devisenmarkt aus:

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 106,65 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,1334 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent höher bei 0,9837 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1027 Dollar und zog um 0,3 Prozent auf 1,0851 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2241 Dollar.

An der Wall Street hat der Dow Jones am Mittwoch zugelegt. Der US-Leitindex gewann 0,9 Prozent auf 26'355,47 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,3 Prozent auf 7'976,88 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 2'937,78 Punkte zu.

