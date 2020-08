08:20

Die wichtigsten Kursziel-Änderungen bei Schweizer Aktien: Belimo: Baader Helvea senkt auf 5850 Franken (vorher 6000) Franken - Reduzieren

Vifor: Goldman Sachs senkt auf 135 (144) Franken - Neutral

Kühne + Nagel: Berenberg erhöht auf 150 (125) Franken - Hold

08:05

Der Schweizer Aktienmarkt wird wohl mit leichten Abschlägen in den Handel gehen. Der SMI gibt laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,1 Prozent nach. Dabei verzeichnen alle Blue Chips moderate Verluste.

Am breiten Markt gewinnen Basilea leicht zu. Für das Biopharmaunternehmen steigen die Chancen auf eine weitere Meilensteinzahlung vom Lizenzpartner Pfizer. Der US-Konzern kommt einer möglichen Zulassung in China für das Antimykotikum Isavuconazol (Cresemba) einen Schritt näher, wie am Morgen verkündet wurde.

07:20

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump belastet die chinesischen Börsen. Vor allem die Technologiewerte fallen stark. Das Technologie-Unternehmen Tencent, welches den Chat-Dienst WeChat vertreibt, verlor zwischenzeitlich über zehn Prozent.

BREAKING: Tencent tumbles as much as 10% after Trump signed an executive order banning U.S. residents from doing business with WeChat's parent company https://t.co/I9zoW1HtWz pic.twitter.com/zk9s1rbKgo — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2020

Der Hang Seng aus Honkong verliert zur Stunde 1,7 Prozent auf 24’497.84 Punkte. Der Shanghai Composite verliert 2 Prozent auf 3’320.71 Punkte.

06:30

Die japanischen Börsen haben am Freitag schwächer tendiert. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab um 0,64 Prozent auf 22.273 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,23 Prozent auf 1546 Zähler. Marktteilnehmer führten das Minus auf enttäuschende Quartalsberichte und Prognosen von Unternehmen zurück. Außerdem hielten sich viele Investoren vor den am Freitag noch anstehenden US-Arbeitsmarktdaten zurück, die als wegweisend angesehen werden.

LATEST: Hong Kong and mainland stocks fall after the Trump administration said it would ban U.S. residents from doing any business with China’s Tencent https://t.co/XDQybJDKfV pic.twitter.com/4uf1skX1PC — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2020

05:45

Im Devisenhandel in Fernost verlor der Euro 0,41 Prozent an Wert und lag bei 1,1826 Dollar.

02:00

Die Wall Street hat am Donnerstag ihre jüngsten Gewinne ausgebaut. Börsianern zufolge wogen gute Konjunkturdaten schwerer als der zuletzt wieder aufgeflammte Konflikt zwischen den USA und China. Damit konnten die technologielastigen Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite ihre jüngste Rekordjagd wieder aufnehmen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial rückte um 0,68 Prozent auf 27 386,98 Punkte vor und näherte sich damit weiter seinem Anfang Juni erreichten Hoch seit dem Corona-Crash bei gut 27 580 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,64 Prozent auf 3349,16 Zähler aufwärts. Der Nasdaq 100 zog um 1,27 Prozent auf 11 267,09 Punkte an.

Stocks rose on Thursday, led by tech shares, as traders kept an eye on Washington for clues on a new coronavirus stimulus package and pored over better-than-expected unemployment data.

The Dow climbed 0.68%

The S&P 500 was up 0.64%.

The NASDAQ rose 1%. pic.twitter.com/vqMA97I7Ab — CNBC (@CNBC) August 6, 2020

