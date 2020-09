08:20

+++

08:05

Der Schweizer Aktienmarkt wird ohne grössere Verschiebungen in den Handel starten. Börsianer warten gespannt auf den heutigen Fed-Entscheid.

Der SMI wird vorbörslich praktisch unverändert bei 10'521 Zählern gehandelt. Gewinner sind Gebereit und Zurich mit einem Plus von je 1 Prozent.

+++

07:15

Unmittelbar vor den geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank (Fed) wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten. Am Dienstag hatte er 0,2 Prozent im Plus bei 13.217,67 Punkten geschlossen. Da Veränderungen am US-Leitzins als ausgeschlossen gelten, warten Börsianer gespannt auf die Erläuterungen des Fed-Chefs Jerome Powell. Sie interessierten sich vor allem für die praktische Umsetzung des Ende August verkündeten Strategieschwenks, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

+++

06:30

Die meisten asiatischen Aktien stiegen am Mittwoch und verlängerten ihre Rally, die von optimistischen chinesischen und US-amerikanischen Wirtschaftsdaten getrieben wird. Nach robusten Daten zu Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätzen aus China und der höheren US-amerikanischen Fabrikproduktion konzentrieren sich Investoren auf die am Mittwoch fällige Erklärung der Fed.

"Da der US-Kongress nicht bereit oder nicht in der Lage ist, ein neues Fiskalpaket auf den Weg zu bringen, muss die Geldpolitik möglicherweise eingreifen, um die Lücke zu schließen", sagte der NAB-Analyst Tapas Strickland zu den festgefahrenen Verhandlungen in den USA. "Dementsprechend werden sich die Märkte auf Änderungen der Prognosen und etwaigen Bilanzanpassungen konzentrieren."

Chinese stocks slip as investors await a Federal Reserve meeting to gauge further support.

In Hong Kong, the Hang Seng Index is up for the fourth day, and the HKMA stepped in to defend the U.S. dollar peg as the local currency strengthens https://t.co/4tyMoJaEx3 pic.twitter.com/4WmOu7H8WV

— Bloomberg Next China (@next_china) September 16, 2020