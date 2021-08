08:20

08:10

Die Ölpreise sind am Montag deutlich gefallen und habe damit an die kräftigen Verluste vom Freitag angeknüpft. Nach wie vor werden die Notierungen am Ölmarkt durch einen starken US-Dollar nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA belastet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,41 US-Dollar. Das waren 1,29 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,32 Dollar auf 66,96 Dollar.

Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten der US-Währung zum Wochenausklang Auftrieb verliehen. Nach einem deutlichen Aufbau neuer Stellen und einem überraschend starken Rückgang der Arbeitslosenquote konnte der Dollar im Handel mit anderen wichtigen Währungen zulegen. Als Folge hat sich das in Dollar gehandelte Rohöl in Ländern ausserhalb des Dollarraums verteuert, was auch am Montag die Nachfrage nach dem Rohstoff bremste.

08:05

Die Schweizer Börse zeigt zum Wochenauftakt vorbörslich keine klare Richtung. Der SMI notiert laut Daten der Bank Julius Bär rund eine Stunde vor Börseneröffnung 0,01 Prozent minim höher. Am Freitag hatte der Leitindex 0,19 Prozent tiefer bei 12'176 Punkten geschlossen.

Ausser Roche (+0,4%, positive Studiendaten) und Partners Group (+0,42%, Kurszielerhöhung) notieren sämtliche SMI-Titel leicht negativ. Logitech (+0,9%) gewinnt vorbörslich etwas deutlicher hinzu. CEO Bracken Darrell hatte sich am Wochenende in einem Interview optimistisch über den weiteren Geschäftsverlauf von Logitech geäussert.

07:35

Der Kurs des Euro hat sich am Montag wenig verändert und sich damit nach Verlusten der vergangenen Woche stabilisiert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1763 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend.

Auch zum Franken notiert der Dollar wenig verändert mit 0,9149 Franken nach 0,9146 am Freitagabend nur wenig verändert. Am Freitag hatte der Greenback nach den US-Arbeitsmarktdaten stark zugelegt und war dabei wieder deutlich über die Marke von 0,91 geklettert. Derweil wird der Euro zu 1,0762 Franken nach 1,0757 Franken am Freitag gehandelt.

Unerwartet starke Arbeitsmarktdaten aus den USA hatten dem Dollar zum Wochenausklang Auftrieb verliehen und Euro und Franken im Gegenzug belastet. Im Juli wurden in den Vereinigten Staaten so viele neue Arbeitsplätze geschaffen wie seit fast einem Jahr nicht mehr und die Arbeitslosenquote ging überraschend deutlich zurück. Die Arbeitsmarktdaten dürften den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöhen, um aus ihrer lockeren Geldpolitik auszusteigen.

07:25

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag hatte er knapp im Plus bei 15'761,45 Punkten geschlossen. Börsianer sind unter anderem mit der Nachlese der überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten beschäftigt. Sie versuchen weiterhin, aus den Zahlen Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Drosselung der Wertpapierkäufe durch die US-Notenbank herauszulesen.

Da sich die Fed erst wieder im September zu ihren regulären Beratungen treffen wird, erhoffen sie sich neue Aussagen hierzu im Rahmen des internationalen Notenbanker-Treffens in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming Ende August.

Konjunkturdaten und Firmenbilanzen stehen zum Wochenauftakt nur wenige auf dem Terminplan. Unter anderem wird die deutsche Handelsbilanz veröffentlicht. Experten erwarten für Juni einen Anstieg des Überschusses auf 13,5 Milliarden Euro. Aus der zweiten und dritten Reihe der deutschen Börsenwerte öffnen der Maschinenbauer Wacker Neuson und der Finanzdienstleister Hypoport ihre Bücher.

07:05

Gold erholt sich etwas von seinem "Flash Crash" in der Nacht auf Montag, in der das Edelmetall binnen weniger Minuten rund 60 Dollar an Wert verloren hatte. Grund waren offenbar Wetten darauf, dass die Fed wegen der guten US-Arbeitsmarktdaten bald ihre finanziellen Stimuli zurückfahren könnte. Gold verlor kurzzeitig bis zu 4,4 Prozent bis auf unter 1690 Dollar je Unze. Auch Silber büsste zwischenzeitlich sogar 7 Prozent.

Stand Montagmorgen notiert der Goldpreis noch immer 1,4 Prozent im Minus bei 1738 Dollar. Damit liegt der Preis für eine Unze so tief wie seit dem April nicht mehr. Silber verliert aktuell noch knapp 2 Prozent bei 23,87 Dollar je Unze. Das ist der tiefste Stand seit Anfang Januar.

"Gold hat es nicht geschafft, die Marke von 1750 Dollar zurückzuerobern, und die Aussichten bleiben nun rückläufig", sagte Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda.

06:30

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank rund zweieinhalb Stunden vor Börseneröffnung 0,14 Prozent höher. Am Freitag hatte der Leitindex 0,19 Prozent tiefer bei 12'176 Punkten geschlossen.

06:10

Die asiatischen Börsen geraten am Montag ins Wanken. Die Anleger waren sich unschlüssig, ob der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag die US-Notenbank dazu veranlassen könnte, die Reduzierung ihrer Stimulierungsmaßnahmen vorzuziehen. "Es gibt kaum Unstimmigkeiten, dass eine Ankündigung des Taperings irgendwann zwischen September und Dezember kommt", sagte Rodrigo Catril, Devisenstratege bei NAB. Die Reduzierung der Anleihen könnte dann "irgendwann zwischen November und Januar" erfolgen.

Die Feiertage in Tokio und Singapur sorgten für dünne Handelsbedingungen, die Märkte blieben geschlossen. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,3 Prozent.

-Gold drops and silver tumbles after a stronger-than-expected U.S. jobs report

-U.S. futures ⬇️

-Hong Kong, China and Australia shares ⬆️

-Oil declines to $66 https://t.co/shVUf8sNvn pic.twitter.com/kzpAiKs0c3 — Bloomberg Markets (@markets) August 9, 2021

05:50

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 110,21 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4746 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9149 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1757 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0760 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3866 Dollar.

(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)