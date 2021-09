07:00

Nach der Aussetzung vom Aktienhandel am (gestrigen) Dienstagvormittag, nehmen die Vetropack-Aktien am (morgigen) Mittwoch den Börsenhandel wieder auf. Dies teilte die Schweizer Börse SIX am Dienstagabend mit.

Grund für die Suspendierung des Aktienhandels war die Nachricht gewesen, dass sich Mehrheitsaktionär Cornaz Holding von knapp zwei Millionen Namenaktien A trennen will. Dadurch erhöht sich der Anteil frei verfügbarerer Aktien (Free Float) von heute 53,1 Prozent auf voraussichtlich 63,1 Prozent des Kapitals, wie der Glasverpackungskonzern am Vormittag mitgeteilt hatte.

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank rund 0,22 Prozent tiefer. Am Dienstag hatte der Schweizer Leitindex bereits 0,69 Prozent eingebüsst und schloss bei 12'344 Punkten.

Die asiatischen Märkte bewegten sich am Mittwoch knapp unter ihren Sech-Wochen-Höchstständen. Die Sorge um eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums ließ die Anleger risikoscheu werden. "Der asiatisch-pazifische Raum, der eine Null-Toleranz-Politik beim Coronavirus verfolgt und für sein Wachstum auf Exporte angewiesen ist, könnte unterdurchschnittlich abschneiden, da die weltweite Nachfrage nach Gütern nachlässt und in vielen APAC-Städten wieder Abstandsregeln eingeführt werden", sagte David Chao, Global Market Stratege für den asia-pazifischen Raum bei Invesco. In Verbindung mit der niedrigeren Impfrate in der Region könnte dies zu einem anhaltenden Zyklus von Lockdowns und Wiedereröffnung führen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 30.162 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 2073 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 110,29 Yen und stagnierte bei 6,4640 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9194 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1842 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0889 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3779 Dollar.

Sorgen vor einer womöglich stockenden Wirtschaftserholung haben die US-Standardwerte am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,76 Prozent auf 35 100,00 Punkte.

Laut dem Charttechnik-Experten Andreas Büchler von Index Radar ist der übergeordnete Aufwärtstrend des Dow intakt. Anleger sollten aber die Wahrscheinlichkeit einer Atempause nicht ausser Acht lassen. Das Korrekturrisiko bleibe real. Der marktbreite S&P 500 sank am Dienstag um 0,34 Prozent auf 4520,03 Punkte.

Dank der Kursgewinne grosser US-Technologiewerte wie Netflix , Apple , Amazon und Facebook kletterte der Nasdaq 100 im Verlauf mit etwas über 15 700 Punkten auf ein Rekordhoch. Aus dem Handel ging das technologielastige Kursbarometer mit plus 0,15 Prozent auf 15 675,76 Punkten. Apple und Netflix kletterten während des Handels ebenfalls so hoch wie nie und gewannen am Ende rund 1,6 beziehungsweise 2,7 Prozent.

