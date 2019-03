12:12

Die Aussicht auf eine anhaltend geringe Förderung der Opec-Staaten und ihrer Verbündeter verteuert Rohöl. Der Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee steigt um 0,9 Prozent auf ein Vier-Monats-Hoch von 68,16 Dollar je Barrel. Die Opec sagte ihr für April geplantes Treffen ab, wodurch die aktuellen Förderquoten bis mindestens zum nächsten Treffen im Juni vorerst weiter gelten.

11:45

Der Swiss Market Indes (SMI) erklimmt ein neues Jahreshoch, die Lücke zu dem Anfang 2018 gesetzten Höchststand (9'616) ist damit auf rund 64 Zähler geschrumpft. Händler warnen jedoch vor zu grosser Euphorie. Die Brexit-Thematik und der Handelsstreit zwischen den USA und China seien nicht einfach verschwunden. Je nach Nachrichtenlage könnte es schnell zu Gewinnmitnahmen im grösseren Stil kommen, meinte ein Marktteilnehmer.

Der SMI steht um 11.45 Uhr 0,7 Prozent höher bei 9'559 Punkten. Bei 9'570,55 Zählern markierte der Blue-Chips-Index zwischenzeitlich ein Jahreshoch. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,58 Prozent auf 1'474,62 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,54 Prozent auf 11'299,68 Punkte. Von den 30 SLI-Titeln notieren 25 im Plus und vier schwächer; Sonova sind unverändert.

Bei den Standardwerten fallen Partners Group (-2,2%) nach Zahlen negativ auf. Der auf alternative Anlagen spezialisierte Assetmanager hat 2018 mehr Gewinn erzielt und will die Dividende erhöhen. Da es für einmal keine weiteren positiven Überraschungen gab, nehmen Anleger Gewinne mit. Die Papiere hatten davor in diesem Jahr um mehr als ein Fünftel zugelegt.

Bankaktien sind hingegen gefragt: Credit Suisse (+0,9%), Julius Bär (+0,9%) und UBS (+1,5%) setzen den positiven Trend vom Montag fort. Zu Wochenbeginn hatten vor allem die Fusionsgespräche der deutschen Grossbanken Commerzbank und Deutsche Bank die Kurse angeheizt. Die Zuversicht der Anleger sei im Vorfeld der Q1-Berichterstattung zurückgekehrt, sagten Händler.

Swiss Re fallen hingegen um 0,3 Prozent zurück. Der Rückversicherer hatte am Vortag bestätigt, man gehöre zum Konsortium, das sowohl den Flugzeughersteller Boeing als auch die Ethiopian Airlines versichert hat. Auf Swiss Re somit nach dem Absturz eines Boeing-Flugzeugs Schadenersatzforderungen zukommen.

Deutlich nach oben geht es mit den Aktien der Uhrenhersteller Swatch (+3,2%) und Richemont (+2,2%). Die Schweizer Uhrenexporte sind im Februar um nominal 3,4 Prozent gestiegen. Dabei wuchs der sehr wichtige Markt China vergleichsweise stark.

Andere Zykliker wie Dufry (+1,8%), Sika (+1,2) oder Kühne+Nagel (+0,9%) stehen ebenfalls auf den Einkaufslisten. Von den Vortagesverlusten erholt zeigen sich die Papiere des Halbleiterproduzenten AMS (+2,7%), während die Underperformance in anderen Technologietiteln wie Logitech und Temenos (je +0,1%) anhält.

Die defensiven Schwergewichte halten nicht ganz mit, stehen dem Anstieg des SMI aber nicht grundsätzlich im Wege. Nestlé gewinnen 0,7 Prozent, Novartis 0,4 Prozent und Roche 0,2 Prozent. Roche profitiere nur wenig von den positiven Apothekermeldungen, heisst es am Markt. Die US-Tochter Genentech hat von der US-Zulassungsbehörde FDA grünes Licht für eine Kombinationstherapie zur Behandlung einer bestimmten Form von Lungenkrebs erhalten.

11:14

Übernahmespekulationen haben am Dienstag den Aktienkurs von Fiat Chrysler beflügelt. Die Papiere gewannen an der Mailänder Börse vier Prozent. Händlern zufolge könnte sich die Peugeot-Familie für den italienisch-amerikanischen Autobauer interessieren. Auslöser war ein Interview in der französischen Tageszeitung "Les Echos" mit dem Präsidenten der Familienholding FFP, Robert Peugeot. Dieser sagte, die Familie würde eine neue Akquisition unterstützen, sollte sich eine Gelegenheit bieten. Dem Blatt zufolge wird Fiat Chrysler häufig als Kandidat für eine etwaige Firmenfusion genannt. Die Aktien des Opel-Mutterkonzerns PSA Peugeot Citroen lagen in Paris 1,4 Prozent höher.

10:40

Die Aktien der Schmuck- und Uhrengruppen Swatch und Richemont sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet und führen bei den Schweizer Blue Chips die Gewinner an. Getragen werden die Uhrentitel von überraschend gut ausgefallenen Exportdaten.

Bis um 10:40 Uhr rücken die Papiere der Swatch Group um 2,4 Prozent auf 296,9 Franken und jene des Genfer Kontrahenten Richemont um 2,1 Prozent auf 73,7 Franken vor. Der Gesamtmarkt (SMI) liegt derweil mit 0,7 Prozent im Plus.

Im Februar sind die Schweizer Uhrenexporte trotz einer hohen Vorjahresbasis um 3,4 Prozent angestiegen. Analysten hatten im Vorfeld mit einer stabilen oder gar rückläufigen Entwicklung gerechnet.

Eine positive Überraschung sei der starke Anstieg des Exportvolumens nach Grossbritannien gewesen, meint René Weber von der Bank Vontobel. Das sei mit der Sorge vor einem ungeordneten Brexit zu erklären. Ohne Grossbritannien wären die Exporte um 0,7 Prozent gewachsen. Positiv sei auch die Entwicklung in China zu werten.

Das Wachstum habe nur in den oberen Preissegmenten stattgefunden, wogegen sich die Exporte von günstigeren Uhren stark rückläufig waren, blickt ZKB-Analyst Patrik Schwendimann auf die Entwicklung in den verschiedenen Preisklassen. Eine Folge daraus sei der enttäuschende Rückgang um 8,6 Prozent der Stückzahlen.

Vor allem Swatch ist im tiefen und mittleren Preissegment verankert, während Richemont mit Marken wie Cartier, Piaget oder IWC das Luxussegment bedient.

09:37

Die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank büssen einen Grossteil ihrer Gewinne vom Wochenauftakt wieder ein. Die im Dax notierten Deutsche-Bank-Titel verlieren 3,4 Prozent auf 7,86 Euro, Commerzbank geben im MDax 4,6 Prozent auf 7,31 Euro nach. Am Montag hatten Deutsche Bank in Folge von Fusionsspekulationen 4,1 Prozent und Commerzbank 7,2 Prozent höher geschlossen.

09:10

Die Schweizer Börse eröffnet am heutigen Dienstag freundlich. Swatch und Richemont profitieren von einem Anstieg der Uhrenexporte. Der Swiss Market Index (SMI) legt unmittelbar nach Börseneröffnung um 0,2 Prozent auf 9520 Punkte zu. Positive Vorgaben aus den USA bilden eine gute Stütze. Allzu aktiv erwarten die Börsianer das Geschäft aber nicht. "Heute beginnt die Sitzung der US-Notenbank. Darauf warten alle gespannt", sagt ein Händler. Die Marktteilnehmer seien zuversichtlich, was die geldpolitischen Entscheidungen und Aussagen der Notenbank (Fed) am Mittwoch angeht. Es werde grossmehrheitlich keine Zinsänderung erwartet. "Aber die Anleger hoffen auf milde Worte der Fed betreffend der weitere Geldpolitik", so die Einschätzung.

Swiss Life geben nach einer Ratingsenkung um 0,5 Prozent nach. JP Morgan hat die Empfehlung auf 'Neutral' gesenkt. Negativ sind auch die Titel von Swiss Re (-0,3 Prozent) und Givaudan (-0,2 Prozent).

Die Aktien der beiden Uhrenhersteller Richemont (+1,2 Prozent) und Swatch (+1,5 Prozent) reagieren positiv auf den Anstieg der Uhrenexporte im Februar um nominal 3,4 Prozent auf 1,76 Milliarden Franken.

Bei den Standardwerten fallen Partners Group (-2,1 Prozent) negativ auf. Und dies obwohl der auf alternative Anlagen spezialisierte Assetmanager 2018 mehr Gewinn erzielt hat und die Dividende erhöhen will.

Die Aktien von Bâloise (+2,3 Prozent) werden nach der Hochstufung auf 'Overweight' von 'Neutral' durch JP Morgan gesucht.

Im Fokus sind auch Firmen aus der zweiten und dritten Reihe. Dazu zählen etwa der Stromkonzern BKW (+1,7 Prozent) und der Kabelspezialist Huber+Suhner (-0,3 Prozent) sowie der Glasverpackungshersteller Vetropack (+0,5 Prozent). Beim in die Schlagzeilen geratenen Milchpulverproduzent Hochdorf ist der Gewinn 2018 auf 8,7 von 40,8 Millionen Franken eingebrochen (noch kein Kurs).

08:40

Die Börsen Asiens haben nach den hohen Kursgewinnen am Montag überwiegend leicht nachgegeben. So verlor in China der CSI 300 am Dienstag 0,46 Prozent. Der Index enthält die 300 wichtigsten Werte an den Festlandsbörsen. Auch der Hang Seng in Hongkong stand zuletzt moderat im Minus.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 bewegte sich mit minus 0,08 Prozent auf 21 566,85 Punkte kaum vom Fleck. Aktien von Basiskonsumgütern mussten in Tokio die deutlichsten Verluste hinnehmen, während Finanzwerte besonders stark gefragt waren.

Global stock mkts drift as Fed looms and May's Brexit deal in chaos. A dovish Fed outcome has been significantly priced in, and so there may be an asymmetric risk. US 10y yields <2.6%, Pound in limbo as UK parliament bans vote on same Brexit deal. Gold >$1.3k, Bitcoin near $4k. pic.twitter.com/NOoRTihWgM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 19. März 2019

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,2 Prozent zu. Im gestrigen Handel verlor der Leitindex 0,1 Prozent auf 9474 Punkte.

Einzig negativer Wert aus dem Leitindex ist vorbörslich die Swiss Life mit minus 0,6 Prozent. Die Bank JP Morgan stuft die Aktie herunter. Am deutlichsten im Plus sind Geberit (+0,6 Prozent) und Roche (+0,4 Prozent).

Im breiteren Markt fallen AMS nach einem angekündigten Joint Venture (+1,7 Prozent) Baloise nach einer Heraufstufung (+2,2 Prozent) und Partners Group nach Zahlen (+1,2 Prozent) positiv auf.

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 21.528 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab ebenfalls 0,3 Prozent nach auf 1608 Stellen. Die Umsätze blieben allerdings gering. Händler verwiesen auf eine Zurückhaltung bei den Investoren im Vorfeld des Zinsentscheids der US-Notenbank.

Ein Euro wurde etwas tiefer mit 1,1335 Dollar bewertet.

Unter den Einzelwerten in Japan gaben Tokyo Electron und Panasonic je rund ein Prozent nach. Am Montag hatten beide Werte noch zu den Gewinnern gehört.

(cash/AWP/Reuters)