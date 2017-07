09:05

Der Swiss Market Index (SMI) geht mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 9041 Punkten in die neue Woche. Damit hält die freundliche Grundstimmung an, die den Schweizer Leitindex SMI in der Vorwoche um 1,7 Prozent nach oben gezogen hatte. Die Vorgaben aus den USA sind leicht positiv und auch die asiatischen Börsen starteten mit Schwung in die Woche.

Die SGS-Papiere werden nach der Vorlage der Halbjahreszahlen 0,7 Prozent tiefer gestellt. Mit den Resultaten lag der Westschweizer Konzern beim Umsatz und Gewinn in etwa im Rahmen der Analystenschätzungen, beim operativen Ergebnis jedoch hinter den Vorgaben zurück. Die Gruppe bestätigt im Ausblick zudem die für das laufende Jahr aufgestellten Ziele.

Novartis (+0,3 Prozent) legte am späten Freitagabend positive Daten für das Medikament Cosentyx zur Behandlung von Schuppenflechte vor. Bei Roche (+0,1 Prozent) ist die Zulassung für das Multiple-Sklerose-Mittel Ocrevus in Australien, über welche die Gesellschaft am Montagmorgen orientierte, ebenfalls nicht kursbewegend.

Das Augenmerk dürfte sich bei Handelsbeginn auch auf die Grossbankentitel von UBS und CS (beide +0,1 Prozent) richten. In der Vorwoche hatten sich diese unterdurchschnittlich entwickelt. Unter anderem hatten zum Wochenausklang Resultate von US-Konkurrenten für schlechte Stimmung gesorgt. Die grössten Kursgewinne legen zu Beginn ABB (+0,5 Prozent) hin.

Bei Partners Group (-0,3 Prozent) senkte die UBS am Freitagabend das Rating für die Titel auf 'Neutral' von 'Buy'. Nach einer erneut überzeugenden Vorlage der Zahlen zu den verwalteten Vermögen sehe er für die nächsten zwölf Monate keinen Katalysator für den Aktienkurs, schrieb der zuständige Analyst.

Zudem hat EFG International (+0,5 Prozent) den definitiven Kaufpreis für BSI bekannt gegeben, der unter der ursprünglich vereinbarten Summe liegt. Bei Lastminute (-0,4 Prozent) kommt es ausserdem zum Abgang des CFO, und Sulzer (+0,6 Prozent) kündigte einen Ausbau der Niederlassung im deutschen Bechhofen an.

Überraschend gute Konjunkturdaten aus China haben die asiatischen Börsen am Montag in Schwung gebracht. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,5 Prozent. In Japan blieben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

In China hatte zunächst die Nachricht für Unruhe gesorgt, dass Präsident Xi Jinping einen Regierungsausschuss schaffen will, der die Überwachung des Finanzmarktes koordinieren soll. Anleger befürchteten eine stärkere staatliche Kontrolle. Der Leitindex CSI 300 und der Shanghai Composite verloren zum Handelsauftakt zwei Prozent, grenzten die Verluste gegen Ende aber wieder ein und notierten 0,3 beziehungsweise 0,6 Prozent im Minus. Der Hongkonger Hang-Seng-Index stieg um 0,6 Prozent.

Der Euro hat am Montag seine jüngsten Kursgewinne nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus den USA grösstenteils halten können. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1460 US-Dollar gehandelt und damit nur unwesentlich niedriger als am Freitagabend. Gegenüber dem Schweizer Franken hielt sich der Euro über das Wochenende stabil. Die Gemeinschaftswährung kostet am frühen Montag 1,1054 CHF. Der US-Dollar legt zum Franken etwas zu. Er geht aktuell bei 0,9646 CHF um.

Am Devisenmarkt zeigten zuletzt enttäuschende US-Konjunkturdaten weiter Wirkung. Am Freitag hatte die Regierung in Washington eine unerwartet niedrige Inflation und überraschend schwache Umsätze im Einzelhandel gemeldet.

"Die Diskussion über den nächsten Zinsschritt der Fed wird wieder lauter werden", kommentierte Experte Dirk Gojny von der National-Bank. Der chinesische Yuan bewegte sich am Morgen nur vergleichsweise leicht nach der Veröffentlichung der Daten zum chinesischen Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal.

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Indikatoren der Bank Julius Bär 0,1 Prozent höher bei 9042 Punkten gehandelt. Am Freitag ging der Leitindex mit einem Plus von 0,3 Prozent aus dem Handel. Für Unterstützung dürften positive Wirtschaftsdaten aus China sorgen.

Grössere Bewegungen stehen bei den SMI-Einzelwerten vorerst nicht an. Am breiten Markt verlieren Partners Group 0,5 Prozent: Die UBS hat ihr Rating von "Buy" auf "Neutral" zurückgenommen.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans - wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde - stieg um 0,4 Prozent. Die US-Börsen hatten am Freitag im Plus geschlossen. Der Dow-Jones-Index stieg 0,4 Prozent auf 21.637 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,5 Prozent auf 2459 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 6312 Punkte.

Die Ölpreise sind zu Beginn der neuen Handelswoche weiter auf Erholungskurs. Am Montagmorgen ging es mit den Notierungen aber nur leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 49,09 US-Dollar. Das waren 18 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung stieg um 15 Cent auf 46,69 Dollar.

Die Sorge vor einem zu hohen Angebot bleibt das beherrschende Thema am Ölmarkt. Der Preis für Rohöl liegt nach wie vor unter der Marke von 50 Dollar. Am Freitagabend hatte die US-Ausrüsterfirma Baker Hughes einen erneuten Anstieg der Bohrlöcher in den USA gemeldet. Allerdings legte die Zahl in der vergangenen Woche nur um zwei auf 765 zu. Dies war der geringste Anstieg seit Mai.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans - wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde - stieg zunächst um 0,3 Prozent und folgte damit den positiven US-Vorgaben der vergangenen Woche. Mit Spannung wurden im Laufe des Tages chinesische Konjunkturdaten erwartet. Das Wirtschaftswachstum betrug im zweiten Quartal 6,9 Prozent und damit genauso viel wie in den ersten drei Monaten des Jahres.

#China 2Q GDP growth tops forecasts on strong investment, consumption. Consumption fuelled 63.4 Prozent of GDP growth in 1H https://t.co/7epNTZVyY6 pic.twitter.com/9rEbKN7Xqw — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 17, 2017

Ein Euro wurde mit 1,1466 Dollar bewertet, kaum verändert zum Stand zuletzt in New York. Der Dollar wurde mit 112,48 Yen gehandelt nach 112,50 Yen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,1053 und zum Dollar mit 0,9639.

(cash/Reuters/AWP)