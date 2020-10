10:30

Der Swiss Market Index weitet seine Verluste aus und notiert 0,9 Prozent im Minus bei 10'060 Punkten. Eröffnet hatte der Index bei rund 10'150 Punkten. Der Marktteilnehmer schreiten zu Gewinnmitnahmen, wie das Minus von Börsen-Highflyern wie Lonza (minus 3 Prozent) oder Sika (minus 1,5 Prozent) zeigt.

+++

10:15

Die Bank Vontobel senkt das Kursziel für Idorsia nach der abgeschlossenen Kapitalerhöhung auf 30 von 33 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Buy". Neben der Kapitalerhöhung hätten noch Verzögerungen in der Pipeline sowie Währungsanpassungen zum gesenkten Kursziel geführt.

Vontobel geht weiter davon aus, dass Idorsia noch in diesem Jahr den Zulassungsantrag für Daridorexant (Mittel gegen Schlaflosigkeit) einreichen und es dann im ersten Halbjahr 2022 auf den Markt bringen wird. Idorsia-Aktien gehen am Mittwoch nach Börseneröffnung um 1,5 Prozent nach und notieren mit 22,80 Franken auf dem tiefsten Stand seit rund sieben Monaten.

+++

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt kommt nach zwei schwächeren Sitzungen zur Wochenmitte auch am Mittwoch nicht in Fahrt. Die festere Tendenz an den US-Märkten, die sich auch in Teilen Asiens fortgesetzt hat, könnte aber auch hierzulande für eine freundliche Tendenz sorgen, heisst es am Markt.

Der weitere Verlauf werde dann wieder von der Entwicklung der Corona-Pandemie beeinflusst. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ausserdem ihren Konjunkturbericht, das "Beige Book", das stets grosse Beachtung findet.

Der SMI notiert kurz nach Börseneröffnung 0,3 Prozent im Minus bei 10'120 Punkten. Der breite SPI verliert 0,25 Prozent kommt auf 12'650 Zähler.

Stärker gesucht sind die Aktien von Nestlé (+0,7%). Der weltgrösste Nahrungsmittelhersteller ist im dritten Quartal vor allem dank Tierfutter, Gesundheitsprodukte und Kaffee schneller als erwartet gewachsen und traut sich auch im Gesamtjahr mehr Wachstum zu. Auch die Banken-Titel UBS und CS (je +1%) legen zu.

Am breiten Markt fallen Zur Rose (+1,5%) positiv auf. Die Versandapotheke hat im den ersten neun Monaten mehr Umsatz als erwartet erwirtschaftet und die Ziele für 2020 bestätigt. Dagegen verlieren die Anteile von Inficon vorbörslich 4,3 Prozent. Die Technologiefirma hat im dritten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten.

+++

08:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

UBS: Credit Suisse erhöht auf 15,50 (14,50) CHF - Outperform

UBS: Royal Bank of Canada erhöht auf 13,50 (12) CHF - Sector Perform

Bucher: Berenberg erhöht auf 420 (390) Fr. - Buy

Logitech: Citigroup erhöht auf 105 (81) USD - Buy

Kühne+Nagel: Deutsche Bank erhöht auf 175 (165) Fr. - Sell

Temenos: Berenberg senkt auf 125 (152) Fr. - Hold

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,65 Prozent höher geschätzt. Das deutliche Plus geht vor allem auf das Konto von Nestlé, die Aktie steigt vorbörslich 2,65 Prozent. Der weltgrösste Nahrungsmittelhersteller hat im dritten Quartal noch einmal einen Zahn zugelegt und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Am breiten Markt fallen Inficon mit einem Minus von über 4 Prozent auf. Das Messtechnikunternehmen hat im dritten Quartal 2020 einen leicht tieferen Umsatz ausgewiesen.

Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank ihren Konjunkturbericht, das sogenannte Beige Book. Hiervon versprechen sich Börsianer Signale auf mögliche zusätzliche Geldspritzen der Fed. Der Druck auf die Notenbank wächst, da sich die Politik in Washington bislang nicht auf ein heiß ersehntes weiteres Konjunkturpaket einigen konnte. Damit scheint die Verabschiedung neuer Hilfen vor der Präsidentenwahl in knapp zwei Wochen vom Tisch zu sein. Aufmerksam verfolgen Investoren außerdem die beiden anderen Dauerbrennerthemen: die Virus-Krise und die Brexit-Verhandlungen.

+++

07:50

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 42,79 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 32 Cent auf 41,38 Dollar.

Daten des Industrieverbands American Petroleum Institute (API) deuten auf einen weiteren Anstieg der US-Rohölvorräte hin. Sollten die im Tagesverlauf erwarteten offiziellen Regierungs-Zahlen dies bestätigen, wäre es der zweite Anstieg innerhalb von drei Wochen. Steigende Ölvorräte werden als Indiz für eine schwache Nachfrage oder ein überhöhtes Angebots betrachtet. Sie lasten daher zumeist auf den Preisen.

Daneben gibt es an den Finanzmärkten weiter Hoffnung auf ein US-Konjunkturpaket noch vor der Wahl im November. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte am Dienstagabend, sie hoffe auf eine Einigung in dieser Woche.

+++

07:30

In der Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen über weitere US-Konjunkturhilfen decken sich Anleger mit Industriemetallen ein. Hinzu kämen drohende Lieferausfälle durch Bergarbeiterstreiks in Chile, sagte Rohstoff-Händlerin Anna Stablum vom Brokerhaus Marex Spectron. Dies hievt den Preis für Kupfer auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 6940 Dollar je Tonne. Nickel gewinnt ebenfalls rund ein halbes Prozent und ist mit 16,095 Dollar so teuer wie zuletzt vor etwa einem Jahr.

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 23'677 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1638 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,3 Prozent.

"Es wird ein ziemlich gemischter Tag", sagte Ryan Felsman, Senior Ökonom bei CommSec. "Die Menschen durchdenken die Chancen für ein US-Konjunkturpaket, und die Märkte sind vor diesem Hintergrund sehr vorsichtig." Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist zuversichtlich, bis Ende der Woche einen Durchbruch bei den Gesprächen mit Finanzminister Steven Mnuchin über ein neues Rettungspaket für die angeschlagene US-Wirtschaft zu erzielen.

Asian stocks set for modest gains as tech woes check stimulus hopes | Reutershttps://t.co/dR9yUtek5h — Earnings Ahead (Asia) (@earnings_asia) October 21, 2020

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 105,33 Yen und gab 0,3 Prozent auf 6,6588 Yuan nach. Der Yuan stieg gegenüber dem Dollar auf das stärkste Niveau seit mehr als zwei Jahren, da der Optimismus in Bezug auf Chinas Wirtschaft zunahm und spekuliert wurde, dass ein Sieg des demokratischen Kandidaten Joe Biden bei den Präsidentschaftswahlen kommenden Monat zu besseren Beziehungen zwischen China und den USA führen wird.

Zur Schweizer Währung notierte der Dollar 0,1 Prozent niedriger bei 0,9059 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1843 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0734 Franken an.

+++

04:00

Die Hoffnung auf ein billionenschweres Corona-Hilfspaket hatte die US-Börsen am Dienstag angetrieben. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,4 Prozent höher auf 28'308 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 11'516 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 3443 Punkte zu.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)