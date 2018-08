08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,1 Prozent höher geschätzt. Die Aktie von Sika legt mit 0,58 Prozent am deutlichsten zu. Bei den Mid Caps sticht Komax mit einem Sprung von +5,6 am deutlichsten hervor. Das Unternehmen hat am Dienstag die Halbjahreszahlen vorgelegt.

07:55

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 72,31 US-Dollar. Das waren zehn Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September stieg um 26 Cent auf 66,69 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern warten die Anleger am Ölmarkt auf ein Treffen von Vertretern der USA und von China und hoffen auf Fortschritte zur Beilegung des Handelsstreits der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt. Nach einem Bericht der Wirtschaftszeitung "Wall Street Journal" sind die Gespräche für Mittwoch und Donnerstag geplant. Zuletzt hatte die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Streits die Ölpreise mehrfach belastet.

Gebremst werden die Ölpreise durch jüngste Pläne der US-Regierung, die das Anzapfen der strategischen Ölreserve der Vereinigten Staaten vorsehen. Mit der Massnahme sollen Angebotsausfälle in Folge von US-Sanktionen gegen das wichtige Förderland Iran ausgeglichen werden. Wie aus einer Mitteilung des US-Energieministeriums hervorgeht, sehen die Planungen vor, 11 Millionen Barrel aus der Reserve in den Monaten Oktober und November freizugegeben.

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert 0,33 Prozent höher bei 22'272 Punkten. Zuvor lag der Nikkei leicht in Minus.

Nikkei 225 rallying hard. Now green after huge gap down. China also opens up green by 1.5%. Dow 50k next fellas — Brandon (@Bravo_Tango3) 21. August 2018

Grund dafür: Der Dollar fiel um 0,18 Prozent auf 109,87 Yen. Damit wurde die psychologisch wichtige Marke von 110 Yen erstmals seit Ende Juni wieder unterschritten.

Die Kritik von US-Präsident Donald Trump an den Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank Fed schwächte den Dollar. Trump dämpfte auch die Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit mit China.

Der Dow Jones schloss am Abend zuvor 0,4 Prozent höher auf 25'758 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 2857 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 7821 Punkte.

06:25

Ein Euro wurde in Fernost mit 1,1518 Dollar gehandelt, deutlich im Plus gegenüber dem späten New Yorker Handel am Montag. Der Euro handel kaum verändert bei 1,1397 Franken. Der Dollar handelt bei 98,80 Rappen.

