Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,14 Prozent tiefer geschätzt. Alle 20 Aktien stehen leicht im Minus. Die Aktie von ABB fällt mit minus 0,21 Prozent am meisten.

In den Streit um ein weiteres staatliches Hilfspaket für die US-Wirtschaft scheint Bewegung zu kommen. Dies könnte nicht nur das Wachstum, sondern auch die Inflation befeuern. Vor diesem Hintergrund warten Investoren besonders gespannt auf die US-Beschäftigtenzahlen. Sollten sie enttäuschen, steige der Druck auf die Politik in Washington, der Konjunktur schnell und entschieden unter die Arme zu greifen.

Analysten rechnen für November mit dem Aufbau von 469'000 Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft. Im Vormonat wurden noch 638'000 neue Jobs geschaffen. Außerdem verfolgen Börsianer aufmerksam die Brexit-Verhandlungen, die knapp eine Woche vor dem nächsten EU-Gipfel in einer kritischen Phase sind. Ohne Einigung auf ein Handelsabkommen droht zum Jahreswechsel die Einführung gegenseitiger Zölle.

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,11 Prozent tiefer geschätzt.

Nach den jüngsten Kurszuwächsen im Zuge der Corona-Impfstoff-Hoffnungen haben Gewinnmitnahmen am Freitag die Tokioter Börse belastet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 26'690 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und notierte bei 1772 Punkten.

Die chinesische Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,9 Prozent auf ein neues Rekordhoch.

"Die Aktienmärkte verhalten sich, als ob die Welt die Krankheit bereits überwunden hätte. Aber in Wirklichkeit wird es noch einige Zeit dauern, bis Impfstoffe jeden Winkel der Welt erreichen und die Infektionen zurückgehen", sagte Chefinvestmentstratege Norihiro Fujito beim Broker Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Angesichts der rasanten Kursgewinne der vergangenen Monate wird es einige Gewinnmitnahmen geben. Dennoch dennke ich nicht, dass der Markt schon seinen Höhepunkt erreicht hat."

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 103,83 Yen und stagnierte bei 6,5417 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,8909 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2140 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0818 Franken.

Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag einen neuen Angriff auf die 30'000 Punkte nicht durchgehalten. Die Marke blieb umkämpft, nach einem Sprint bis auf 30'110 Zähler und damit nahe an das bisherige Rekordhoch wurden die Anleger spät wieder eingeschüchtert. Am Ende verteidigte das Kursbarometer der Wall Street aber noch ein Plus von 0,29 Prozent auf 29'969,52 Punkte. Der Versuch, die 30'000 Punkte nachhaltig hinter sich zu lassen, war zuvor schon einige Male gescheitert.

