08:10

Der Swiss Market Index wird am Montag vorbörslich minim, das heisst 0,09 Prozent, höher indiziert. Die Aktie von Adecco legt mit 0,48 Prozent am deutlichsten zu. Viele Konjunkturdaten halten Anleger zu Wochenbeginn auf Trab. Auf dem Terminplan stehen unter anderem die Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager aus Deutschland und den USA. Unabhängig davon schließt die Wall Street vorzeitig um 19.00 Uhr MESZ - wegen des US-Unabhängigkeitstages am Dienstag.

An der Wall Street schloss der Dow Jones am Freitag 0,3 Prozent höher bei 21.349 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,2 Prozent auf 2423 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich dagegen um 0,1 Prozent auf 6140 Punkte.

+++

07:25

Der Euro steigt am Montagmorgen bis auf 1,0957 Franken. Das ist der höchste Stand seit dem 10. Mai. Damit setzt der Euro seinen Höhenflug fort, nachdem sich in den letzten Wochen der Eindruck verfestigt hat, dass die Europäische Zentralbank wohl nicht mehr lange an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten wird.

+++

07:22

Die Ölpreise haben am Montag an ihre Kursgewinne aus der vergangenen Woche angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 48,88 US-Dollar. Das waren 0,23 Prozent mehr als am Freitag.

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Montagvormittag 0,27 Prozent leicht im Plus bei 20'088 Punkten. Der jüngste Tankan-Bericht der japanischen Notenbank zeigte eine bessere Stimmung in den Industriebetrieben, was sich aber auf den Aktienmarkt kaum auswirkte. Auch die Stadtratswahl in Tokio, bei der die Liberaldemokraten von Ministerpräsident Shinzo Abe eine historische Niederlage erfuhren, dürfte nach Einschätzung von Analysten kaum Einfluss auf die Märkte haben.

Der Euro zeigte sich wenig verändert. Ein Euro wurde mit 1,1417 Dollar bewertet. Der Dollar wurde mit 112,25 Yen gehandelt. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0948 und zum Dollar mit 0,9587.

Tankan index climbs as confidence rises at large manufacturers https://t.co/0C5Kw7QJMK — Thus Spake (@thus_spake) 3. Juli 2017

(cash/AWP/Reuters)