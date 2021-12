06:15

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,2 Prozent höher geschätzt.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,5 Prozent höher bei 28'892 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 2002 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1 Prozent.

BREAKING: Chinese developer Kaisa suspends trading in Hong Kong as debt concern grows, a sign of contagion risk from Evergrande's troubles https://t.co/zugCvLxiwJ — Bloomberg Markets (@markets) December 8, 2021

Die asiatischen Aktien können damit ihre Gewinne ausbauen und setzen die weltweite Erleichterungsrally fort. Die Anleger atmeten mangels negativer Nachrichten zur Omikron-Virusvariante auf. "Die Märkte reagieren sehr sensibel auf jede noch so kleine Neuigkeit im Zusammenhang mit Omikron, und das Ausbleiben schlechter Nachrichten wird von den Aktienmärkten sehr positiv aufgenommen, obwohl es - und ich bin kein Wissenschaftler - für eine Entwarnung noch zu früh zu sein scheint", sagte Stefan Hofer, Anlagestratege der Privatbank LGT.

Die Märkte konzentrieren sich auch auf die am Freitag anstehenden Daten zum Verbraucherpreisindex in den USA. Ein hoher Wert wird die geldpolitischen Entscheidungsträger wahrscheinlich dazu veranlassen, das massive Anleihekaufprogramm der US-Notenbank schneller zu reduzieren. "Die Erleichterungsrallye könnte nur von kurzer Dauer sein, wenn die US-Daten am Freitag zeigen, dass die hohe Inflation hartnäckig oder anhaltend ist - wählen Sie ein Wort, das nicht 'vorübergehend' ausdrückt", sagte Hofer.

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 113,48 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,3519 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9235 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,1293 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0429 Franken an.

+++

02:00

Die schwungvolle Erholung der Aktienkurse an der Wall Street vom Wochenbeginn hat sich am Dienstag fortgesetzt. Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen einer Ausbreitung der neuen Corona-Variante Omikron liessen weiter nach. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,40 Prozent auf 35'719,43 Punkte.

Noch stärker als beim Dow ging es mit den Kursen an der technologielastigen Börse Nasdaq aufwärts. Der Nasdaq 100 rückte um 3,03 Prozent auf 16'325,66 Zähler vor. Halbleiteraktien wie Applied Materials , ASML , Nvidia und NXP Semiconductors gewannen bis zu acht Prozent. Der marktbreite S&P 500 stieg um 2,07 Prozent auf 4686,75 Punkte.

Die Aktien des Chipkonzerns Intel zählten zu den Spitzenwerten im Dow mit einem Plus von 3,1 Prozent. Der Halbleiterhersteller will die israelische Tochter Mobileye zur Jahresmitte 2022 an die Börse bringen. Intel will nach dem Börsengang aber Mehrheitseigner beim Entwickler von Technologien zum autonomen Fahren bleiben.

Apple-Aktien zogen um 3,5 Prozent an auf ein weiteres Rekordhoch. Neben der allgemeinen Erholungsrally von Tech-Aktien trieb ein Kommentar von Morgan Stanley an. Die Experten der US-Bank rechnen damit, dass der iPhone-Hersteller von neuen Produkten im Geschäft mit der sogenannten virtuellen Realität und mit dem autonomem Fahren profitieren wird. Am Ende des Dow fanden sich mit minus 1,6 Prozent die Anteile von Merck & Co , nachdem das Investmenthaus Guggenheim die Kaufempfehlung für die Aktien des Pharmakonzerns gestrichen hatte.

Gesucht waren neben den Aktien der Technologiebranche auch Titel aus der Finanzindustrie. So gewannen Goldman Sachs 2,8 Prozent und Morgan Stanley 3,3 Prozent. American Express gewannen 3,9 Prozent und Visa 2,3 Prozent.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)