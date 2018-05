08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,13 Prozent höher gesehen. Der SMI-Future sinkt dagegen um 0,2 Prozent auf 8907 Zähler. Am Dienstag hatte der Leitindex 0,3 Prozent nachgegeben.

Die Aufkündigung des Atom-Abkommens mit Iran durch die USA wird dem SMI am Mittwoch also kaum zu schaffen machen. US-Präsident Donald Trump kündigte neue Sanktionen gegen Iran an. Dadurch könnten Rohöl-Lieferungen im Volumen von mehreren Hunderttausend Barrel pro Tag dem Weltmarkt entzogen werden. Dies trieb den Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee 2,5 Prozent in die Höhe auf ein Dreieinhalb-Jahres-Hoch von 76,75 Dollar je Barrel.

Die Aktie von Zurich sticht an der Vorbörse mit einem Plus von 1,55 Prozent heraus. Zurückzuführen ist dies auf das positive Erstquartal. Europas fünftgrößter Versicherungskonzern wuchs im ersten Quartal stärker als erwartet. In der grössten Sparte Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Prämieneinnahmen um fünf Prozent auf 9,33 Milliarden Dollar. Analysten hatten lediglich mit einem Plus von zwei Prozent gerechnet. In der Lebensversicherung nahmen die Prämieneinnahmen im Zeitraum Januar bis März um ein Prozent auf 1,25 Milliarden Dollar ab.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 beendeten die Sitzung jeweils fast unverändert.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt 0,5 Prozent auf 22'399 Punkte nach. "Der kurzfristige Einfluss auf die Aktienmärkte mag begrenzt sein, aber Sorgen über die mittel- und langfristigen Folgen könnten zu einer verringerten Risikobereitschaft bei den Anlegern führen", sagte Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Securities mit Blick auf befürchtete politische Spannungen im Nahen und Mittleren Osten.

Als Reaktion auf Trumps Entscheidung legten die Erdölpreise zu und erreichten fast das Niveau von 2014. Saudi-Arabien deutete angesichts wachsender Besorgnis über Engpässe in der Erdölversorgung an, die Märkte durch eine Erhöhung der eigenen Fördermenge zu stützen.

Der Franken konnte am Dienstagabend nach dem Trump-Entscheid gegenüber dem Euro zulegen und stieg mit 1,1870 auf den höchsten Stand seit über drei Wochen. Zuletzt notiert das Währungspaar bei 1,1891. Der Euro steht auch angesichts der politischen Ungewissheit in Italien unter Druck. Der Dollar notierte bei 1,030 Franken.

