08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich nun 0,14 Prozent höher geschätzt. Alle 20 SMI-Aktien sind im Plus. Am deutlichsten steigt Holcim (1,1 Prozent). Der Zementkonzern will prifitabler werden, wie er anlässlich eines Investorentages kommuniziert hat. Am breiten Markt steigen Baloise 1,1 Prozent nach Bekanntgabe von Geschäftszahlen.

+++

07:30

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Abschläge der vergangenen Tage ausgeweitet. In der Nacht fielen die Preise für Nordseeöl und US-Rohöl auf einmonatige Tiefstände. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,86 US-Dollar. Das waren 42 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 76 Cent auf 77,66 Dollar.

Ausschlaggebend für die Verluste der vergangenen Tage sind Spekulationen um eine teilweise Freigabe nationaler Erdölreserven durch grosse Volkswirtschaften. Auslöser dafür sind die hohen Ölpreise, die sich zuletzt jedoch etwas von ihren im Oktober markierten mehrjährigen Höchstständen entfernt haben.

Ein Interesse an niedrigen Ölpreisen haben vor allem grosse Verbrauchsländer wie die USA und China. Seit Wochen wird gemutmasst, die USA könnten einen Teil ihrer strategischen Ölreserve auf den Markt werfen, um die Preise zu drücken. Laut Medienberichten hat US-Präsident Joe Biden das Thema in dieser Woche mit Chinas Staatschef Xi Jinping besprochen.

+++

06:15

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,05 Prozent tiefer geschätzt.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 29'451 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 2025 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.

Bei den asiatischen Börsen hat sich am Donnerstag ein Anflug von Verunsicherung über die Zins- und Wachstumsaussichten der Region breitgemacht. "Auf dem Weg zum Jahresende scheinen wir etwas ins Stocken geraten zu sein", sagte Jun Bei Liu, Portfoliomanagerin bei Tribeca in Sydney. Nach einer starken US-Bilanzsaison, aber mit Blick auf die anhaltende Inflation und einer ins Stocken geratenen Erholung Chinas, würden die Anleger "vielleicht nur eine kleine Pause" einlegen.

Troubled Chinese developer Evergrande plans to sell the rest of its stake in internet firm HengTen Networks for HK$2.13 billion ($273 million). Evergrande says it expects to incur a loss of HK$8.5 billion from the sale. https://t.co/6sAme1fIbd — Bloomberg Markets (@markets) November 18, 2021

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 114,04 Yen und stagnierte bei 6,3758 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9277 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1330 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0511 Franken an. Es wurde in der Nacht ein Stand von bis 1,0505 erreicht.

+++

02:00

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Mittwoch seine Vortagesgewinnen wieder eingebüsst. Börsianer verwiesen als Belastung auf durchwachsene Daten vom US-Immobilienmarkt. So fiel im Oktober die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten überraschend, während die Zahl der Baugenehmigungen stärker als von Analysten erwartet stieg. Die Baugenehmigungen seien aber sehr schwankungsanfällig, hiess es am Markt.

Der Dow gab um 0,58 Prozent auf 35'931,05 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,26 Prozent auf 4688,67 Punkte, nachdem er am Dienstag noch knapp an einem Rekordhoch vorbeigeschrammt war. Für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es am Ende um 0,01 Prozent auf 16'308,07 Punkte nach unten.

Unter den Einzelwerten stachen unter anderem die Aktien von Visa heraus. Sie sackten um 4,7 Prozent ab und waren damit der grösste Verlierer im Dow. Der Online-Gigant Amazon will in Grossbritannien künftig keine Zahlungen mehr mit Kreditkarten des Unternehmens akzeptieren. Als Grund nannte Amazon "die hohen Gebühren, die Visa für die Abwicklung verlangt". Das Kreditkartenunternehmen reagierte mit Unverständnis und kündigte an, man werde weiter an einer Lösung arbeiten, damit Kunden ihre Karten auch in Zukunft bei Amazon nutzen könnten. Die Anteilscheine von Amazon legten moderat zu.

Dagegen setzten die Aktien von Lowe's ihre Rekordjagd fort und lagen am Ende 0,4 Prozent im Plus. Die Handelskette mit einem Schwerpunkt auf Heimwerkerartikel und Haushaltsgeräte konnte entgegen den Erwartungen den flächenbereinigten Quartalsumsatz steigern und erhöhte das Umsatzziel.

Unter den Technologiewerten brachen die Anteilscheine von Atea Pharmaceuticals ein und fielen auf ein Rekordtief. Zum Handelsschluss stand ein Minus von 23,5 Prozent zu Buche. Sie litten unter der Nachricht, dass der Branchenriese Roche nach enttäuschenden Studien-Ergebnissen die Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen beendet hat. Die Entscheidung kommt, nachdem Atea vor etwa einem Monat mit dem Hoffnungsträger AT-527, der sogenannten Corona-Pille, in einer Phase-II-Studie die gesteckten Ziele nicht erreicht hatte.

Die in New York gelisteten Anteilscheine von Baidu verloren 5,5 Prozent und zählten damit zu den schwächsten Werten im Nasdaq 100. Der chinesische Suchmaschinenbetreiber hatte zwar insgesamt überraschend gute Quartalszahlen präsentiert, sieht sich aber mit einem schwächeren Anzeigengeschäft konfrontiert.

Derweil fand die fulminante Rally der Rivian-Aktien seit dem Börsengang Mitte letzter Woche erst einmal ein jähes Ende. Nachdem sich die Papiere des US-Elektroautoentwicklers innerhalb von nur fünf Handelstagen mehr als verdoppelt hatten, rutschten sie nun um rund 15 Prozent ab. Damit ist Rivian an der Börsen zwar wieder weniger wert als der deutsche Autobauer Volkswagen (VW) , aber Experten zufolge immer noch sehr hoch bewertet, obwohl der Elektroautoentwickler bislang kaum Umsatz erzielt hat.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)