06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,2 Prozent tiefer geschätzt. Am Montag hatte der SMI 2,1 Prozent zugelegt.

+++

06:30

Die asiatischen Aktienmärkte legen am Dienstag zu. Der Nikkei-Index in Japan steigt 0,88 Prozent.

Five things you need to know at the start of Asia's trading day https://t.co/XmZirU4IPf — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) March 9, 2021

+++

05:30

Sowohl der Dollar wie der Euro notieren gegen den Franken kaum verändert, und zwar bei 1,1097 Franken pro Euro und bei 93,60 Rappen pro Dollar.

+++

05:00

Am US-Aktienmarkt sind die Anleger am Montag weiter vom hoch bewerteten Technologiesektor abgerückt. Standardwerte liefen erneut besser. Der Dow Jones Industrial kletterte auf ein Rekordhoch bei 32'148 Punkten, danach liess der Schwung nach und der Leitindex beendete den Handel mit plus 0,97 Prozent auf 31 802,44 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab indes belastet von Tech-Werten um 0,54 Prozent auf 3821,35 Punkte nach.

Papiere der "Old Economy" bekamen zum Wochenauftakt weiter Auftrieb, während die in den zurückliegenden Monaten stark gelaufenen Technologiewerte unter dem Renditeanstieg am Anleihemarkt abermals litten. Höhere Zinsen verteuern die Finanzierung für wachstumsstarke Branchen. Zudem erscheinen die teils extrem hohen Bewertungen dann weniger attraktiv.

Der technologielastige Nasdaq 100 sackte nach seinem Erholungsversuch vom Freitag nun um 2,92 Prozent auf 12'299 Punkte ab. Die Papiere des Elektroautobauers Tesla setzten ihren jüngsten Abwärtstrend mit einem fast sechsprozentigen Minus ebenso fort wie die Aktien des iPhone-Herstellers Apple mit einem Abschlag von mehr als vier Prozent. Der Börsenwert des Elektroautobauers ist damit deutlich geschrumpft. Im Verlauf des vergangenen Monats sank die Marktkapitalisierung Teslas um über 244 Milliarden Dollar.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)