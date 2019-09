08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,16 Prozent nach.

Einzig positiver SMI-Wert ist Sika (+0,3 Prozent), die restlichen Titel werden leicht tiefer erwartet, ohne grössere Auffälligkeiten.

Im breiteren Markt legen die Titel von Medacta nach Zahlen um 1,8 Prozent zu. Ebenfalls Zahlen geliefert hat Stadler Rail, jedoch konnten die hohen Erwartungen der Finanzgemeinde nicht erfüllt werden, die Aktie gibt 2,2 Prozent nach.

07:50

Der Euro hat am Dienstag einen neuen Tiefstand seit gut zwei Jahren erreicht. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0938 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Mai 2017.

Auch gegenüber dem Franken schwächte sich der Euro ab und kostete zuletzt 1,0854 Franken nach 1,0865 am Vorabend. Der Dollar legte auch zum Franken leicht zu auf 0,9924 von 0,9903 Franken.

Grund der Euro-Schwäche war eine allgemeine Stärke des amerikanischen Dollar. Am Markt wurde die anhaltende Verunsicherung der Anleger wegen zahlreicher Risiken genannt, darunter der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der ungewisse Fortgang des Brexits. Der US-Dollar gehört zu den am besten verfügbaren Währungen der Welt. In unsicheren Zeiten wird er daher häufig als sicherer Hafen angelaufen.

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg 0,18 Prozent auf 20.657 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,44 Prozent auf 1511 Zähler.

06:30

Der Euro-Franken-Kurs liegt bei 1.0856 und der Dollar kostet derzeit 0.9924 Franken.

