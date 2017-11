08:40

Aus Furcht vor einer schwindenden Nachfrage aus China haben sich einige Anleger am Montag aus Industriemetallen zurückgezogen. Der Preis für Kupfer fiel um 0,9 Prozent auf 6937,50 Dollar je Tonne. Das für die Stahl-Herstellung benötigte Nickel verbilligte sich sogar um bis zu 3,5 Prozent auf 11.615 Dollar. Im Kampf gegen die steigende Verschuldung der Öffentlichen Hand will die Regierung in Peking Eisenbahnprojekte lokaler Behörden auf dem Prüfstand stellen.

+++

08:10

Der SMI notiert im vorbörslichen Handel mit minus 0,12 Prozent leicht tiefer als am Freitag bei Börsenschluss. Er reagiert damit auch auf schwache Vorgaben aus Asien.

Ausreisser nach unten ist eindeutig die Aktie von Julius Bär. Boris Collardi wechselt nach acht Jahren als CEO bei Julius Bär zu Pictet. Die Aktie fällt über 4 Prozent. Auch Zurich (minus 0,45 Prozent) weist überdurchschnittliche Abschläge aus.

Leicht höhere Kurse wurden für Novartis genannt. Das Medikament Ultibro Breezhaler verbesserte nach Angaben des Pharmakonzerns in einer klinischen Studie die Lungenfunktion von COPD-Patienten. Dies, nachdem die Erkrankten vom GlaxoSmithKline-Medikament Seretida zu der Novartis-Arznei gewechselt hatten.

Die Konjunkturagenda bleibt zu Wochenbeginn weitgehend leer. In den USA steht lediglich der Eigenheimabsatz an. Für den Einzelhandel geht die heiße Phase im Weihnachtsgeschäft mit dem Aktionstag "Cyber Monday" weiter.

An der Wall Street schloss der Dow-Jones-Index der Standardwerte den Handel am Freitag 0,1 Prozent höher bei 23'557 Punkten.

+++

07:50

Die Ölpreise sind am Montag etwas gefallen. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach kräftigen Gewinnen der Vorwoche. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 63,85 US-Dollar. Das war ein Cent weniger als am Freitag.

+++

06:40

Am Montagmorgen stieg der Kurs der umstrittenen Digitalwährung um bis zu 18 Prozent auf Kurse über der Marke von 9700 Dollar. Zuletzt kostete ein Bitcoin an wichtigen Handelsbörsen wie zum Beispiel Bitstamp oder Coinbase rund 9500 Dollar. Damit summieren sich die Gewinne seit Ende 2016 auf knapp 900 Prozent. Während der Bitcoin von einem Rekordhoch zum nächsten springt, sehen Experten eine gefährliche Marktübertreibung und warnen vor den Folgen einer platzenden Preisblase.

+++

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index faäät am Montag um 0,3 Prozent auf 22'475 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,1 Prozent auf 1778 Zähler. Händler sagten, der etwas stärkere Yen drücke auf die Stimmung. Er macht Waren japanischer Hersteller auf dem Weltmarkt teurer. Noch stärker ging es in China bergab. Hier fiel der CSI300-Index um mehr als ein Prozent.

Zu den Verlierern in Tokio gehörten unter anderem Chip-Aktien. Dagegen waren Nintendo-Papiere gefragt. Sie verteuerten sich um mehr als zwei Prozent, weil Investoren darauf spekulierten, dass sich die Spielekonsole Switch gut im US-Weihnachtsgeschäft verkaufen wird.

Der Euro gab in Fernost 0,12 Prozent nach und kostete 1,1915 Dollar. Er hatte zuletzt deutlich angezogen und bei 1,1946 Dollar den höchsten Stand seit zwei Monaten erreicht. Marktteilnehmer hatten dafür neben dem starken Ifo-Index auch schwindende Sorgen vor einer politischen Instabilität in Deutschland ausgemacht. Zum Franken lag der Euro kaum verändert bei 1,1690.

(cash/ Reuters/AWP)