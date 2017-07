08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,2 Prozent nach. Am Donnerstag hatte der Leitindex 0,8 Prozent auf 8887 Punkte verloren.

Mit Spannung warten Börsianer auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Nachmittag. Experten gehen davon aus, dass im Juli in den USA 179.000 neue Stellen geschaffen wurden nach 138.000 im Mai. Einen Vorgeschmack lieferten bereits am Donnerstag die Auswertungen des privaten Arbeitsvermittlers ADP, demzufolge im Juni überraschend wenig neue Jobs entstanden. Die Daten sind für Investoren wichtig, weil die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihre Geldpolitik unter anderem danach ausrichtet.

Sämtliche SMI-Titel notieren vorbörslich leicht im Minus mit Werten zwischen -0,1 bis -0,3 Prozent.

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 47,51 US-Dollar. Das waren 60 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung fiel um 60 Cent auf 44,92 Dollar.

Die vergangene Woche überraschend deutlich gefallenen US-Rohöllagerbestände konnten den Preisen keinen nachhaltigen Auftrieb geben. Das Signal für ein gesunkenes Angebot sei durch den stärksten Anstieg der US-Ölproduktion seit Januar konterkariert worden, hiess es aus dem Handel. Im weiteren Tagesverlauf werden die Anleger am Freitag noch Daten des Ölausrüsters Baker Hughes zur Zahl der US-Ölbohrlöcher im Blick behalten.

Die Erwartung, dass nach der US-Notenbank Fed auch die Europäische Zentralbank irgendwann den Geldhahn wieder etwas zudreht, dämpfte die Stimmung an den Börsen in Asien. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,5 Prozent. In Japan notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Mittag 0,3 Prozent schwächer bei 19.938 Punkten, nachdem er zeitweise auf den tiefsten Stand seit drei Wochen gefallen war. Der breiter gefasste Topix-Index verlor ebenfalls 0,3 Prozent auf 1610 Zähler. Die japanischen Börsen grenzten ihre Verluste ein, als die Notenbank einen massiven Ankauf von Anleihen gestartet und damit den Kurs der Landeswährung Yen geschwächt hatte. Davon profitierten insbesonders Exportwerte.

Der Yen gab nach, ein Dollar kostete 113,61 Yen. Zeitweise lag die japanische Währung 0,6 Prozent im Minus. Der Euro wurde kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit 1,1411 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9611 Franken je Dollar und 1,0967 Franken je Euro gehandelt.

