Der Swiss Market Index (SMI)zeigt sich in der von Julius Bär berechneten Vorbörse unverändert. Im gestrigen Handel sackte der Leitindex um 1,5 Prozent auf 8944 Punkte ab.

Sämtliche SMI-Titel notieren vorbörslich in der Spanne zwischen 0 bis -0,1 Prozent, grössere Impulse bleiben vorerst aus. Konjunkturseitig steht heute Vormittag aus der Schweiz das KOF-Konjunkturbaromter an. Am Nachmittag werden in den USA unter anderem die US-Konsumausgaben und persönliche Einkommen für Mai publiziert.

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 47,70 US-Dollar und damit 28 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 45,17 Dollar.

Seit gut einer Woche geht es am Ölmarkt wieder bergauf - nach deutlichen Verlusten zuvor. Zuletzt seien die "schwimmenden Lagerbestände" an Brent-Öl gesunken, was den Preisen Auftrieb gegeben habe, hiess es aus dem Handel. Gemeint sind Bestände in Tankern. Ölkonzerne nutzen häufig Schiffe, um Öl auf dem Meer zu lagern.

Zudem stützen demnach weiterhin Zahlen zur US-Ölproduktion sowie der schwache Dollar die Preise. Die Förderung in den USA ging vergangene Woche um 100 000 Barrel täglich zurück. Experten wiesen jedoch darauf hin, dass der Wirbelsturm Cindy sowie Instandhaltungsarbeiten in Alaska hier vorübergehend belastet haben dürften. Zudem gingen die Benzinlagerbestände zurück. Überraschend gestiegene Rohöllagerbestände spielten in diesem Umfeld kaum eine Rolle.

Die japanischen Börsen haben am Freitag nachgegeben. Der Standardwerte-Index Nikkei mit den 225 führenden Werten fiel um 1,1 Prozent auf 20.000 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Der breiter gefasste Topix gab 0,88 Prozent nach. Börsianer sagten, die Investoren reagierten damit auf Anzeichen der grossen Notenbanken, dass die Ära des billigen Geldes bald vorbei sein könnte. "Die Börsen wurden weltweit von der ultralockeren Geldpolitik gestützt, nun verängstigen die Signale einer Kehrtwende die Anleger", sagte Yoshinori Shigemi von JPMorgan Asset Management.

Aus den Portfolios geworfen wurden vor allem Technologietitel. So gaben die Papiere von Advantest um 3,0 Prozent nach, Panasonic notierten 1,9 Prozent tiefer. Gefragt waren dagegen Banken und Versicherer.

Der Euro legte im fernöstlichen Handel zum Dollar minimal zu. Die europäische Einheitswährung kostete 1,1444 Dollar. Zum Yen fiel die US-Währung auf 111,80 Yen. Der Schweizer Franken notierte bei 0,9564 Franken je Dollar.

