08:08

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse 0,4 Prozent zu. Vergangene Woche konnte der Leitindex 1,9 Prozent zulegen und schloss am Freitagabend bei 9478 Punkten. Rückenwind erhält die Börse aus China. Dort schaffte die Industrie im März erstmals seit vier Monaten wieder Wachstum.

Einkaufsmanagerindex - Chinas Industrie schafft im März wieder Wachstum https://t.co/dXRXLqJ2ro — cash (@cashch) 1. April 2019

Am deutlichsten im Plus sind die beiden Grossbanken UBS (+0,8 Prozent) und Credit Suisse (+0,7 Prozent). Auch Zykliker wie ABB, Adecco und LafargeHolcim (+0,5 Prozent) fallen mit einer überdurchschnittlichen Zunahme auf.

+++

08:05

Die türkische Lira schwächt sich nach den Kommunalwahlen in der Türkei ab. Ein Dollar verteuert sich im Gegenzug zeitweise um 1,6 Prozent auf 5,6284 Dollar.

Setback for the ruling @Akparti & Turkish lira predictably suffering. Turkish elections are competitive and opposition parties well prepared prior next elections! https://t.co/0poRWDmy0M via @BBC — Veiko Spolitis (@VeikoSpolitis) 1. April 2019

+++

07:35

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen und haben damit an die Gewinne vom vergangenen Freitag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,14 US-Dollar. Das waren 56 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 39 Cent auf 60,53 Dollar.

Marktbeobachter erklärten die steigenden Ölpreise mit besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus China. In den chinesischen Industriebetrieben hatte sich die Stimmung im März überraschend stark aufgehellt. Dies habe die Sorge vor einem weiteren Abflauen der Weltwirtschaft und damit vor einer geringeren Nachfrage nach Rohöl gedämpft, hiess es weiter.

Ausserdem werden die Ölpreise durch die Entwicklung der Ölförderung in den USA gestützt. Die US-Ausrüsterfirma Baker Hughes hatte am Freitag einen erneuten Rückgang der Förderanlagen gemeldet. Die Zahl der aktiven Bohrlöcher ist demnach um 8 auf 816 gesunken. Damit ging die Zahl der Förderanlagen bereits die sechste Woche in Folge zurück.

OIL #BRENT US$68.14/bbl+0.8%. Large-scale #oil companies appear to be shifting towards #offshore oil drilling, easing back their investments into new shale wells. pic.twitter.com/f0o7qaIpGf — AME Research (@The_AMEGroup) 1. April 2019

+++

06:35

Die chinesische Wirtschaft schaffte im März wieder Wachstum, wie der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex vom Montag ergab. "Der Index deutet an, dass die Konjunkturabkühlung in China ihren Tiefpunkt erreicht haben könnte", sagte Yoshinori Shigemi, Marktstratege bei JPMorgan Asset Management. Auch die Hoffnungen auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen China und den USA beflügelten die Stimmung. Der schwächer als erwartet ausgefallene Tankan der Bank von Japan spielte dagegen eine geringere Rolle.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Nachmittag 1,5 Prozent fester bei 21.527 Zählern. Der breiter gefasste Topix-Index gewann mehr als zwei Prozent auf 1624 Punkte. Ausserhalb Japans legten die Kurse ebenfalls zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gewann 1,01 Prozent. In China stieg der Shanghai Composite Index um 2,16 Prozent.

+++

06:30

Der Yen gab nach, ein Dollar kostete 111,10 Yen. Der Euro wurde kaum verändert zum späten New Yorker Freitagshandel mit 1,12340 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9961 Franken je Dollar und 1,1188 Franken je Euro gehandelt.

