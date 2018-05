08:10

Der SMI wird von der Bank Julius Bär vorbörslich um 0,25 Prozent bei 8817 Punkten höhergestellt. Gestern war der Leitindex um 1,6 Prozent abgesackt. Zykliker wie ABB (+0,3 Prozent) und Banken wie die UBS (+0,5 Prozent) werden die höchsten Kursgewinne zugetraut.

Die Bank Vontobel (+1 Prozent) kauft von der Raifeisengruppe die Bank Notenstein La Roche und gibt dafür 700 Millionen Franken aus. Stark fallen die Aktien von Aryzta (-12 Prozent) zurück, nachdem der Backwarenhersteller mach einem schwachen dritten Quartal de facto eine Gewinnwarnung herausgegeben hat.

+++

08:05

Die Ölpreise sind am Donnerstag nach einem überraschenden Anstieg der Ölreserven in den USA gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juli kostete am Morgen 79,44 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 26 Cent auf 71,58 Dollar.

+++

06:45

Der Euro-Franken-Kurs liegt im Moment bei 1,1632. Damit wertet der Franken zur europäischen Einheitswährung weiter auf. Erst gestern fiel das Wechselverhältnis unter die Marke von 1,17.

+++

6:40

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt derzeit mit 22'409 Punkten 1,25 Prozent im Minus. Die Zweifel an Fortschritten in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China lasteten auch am Donnerstagvormittag auf der Börse in Tokio.

Aufgehellt wurde die gedämpfte Stimmung Händlern zufolge aber durch die Protokolle der Zinssitzung der US-Notenbank Fed von Anfang Mai. Diese signalisierten, dass die Fed zumindest das Tempo ihrer Zinserhöhungen nicht anziehen werde.

"Die Fed-Protokolle lesen sich weitgehend wie die bisherigen Äusserungen aus der Fed. Insgesamt lassen sich daraus keine grösseren Hinweise ableiten, dass die Inflationsrate anzieht", schrieben die Analysten der Citi. Der Euro legte leicht zu und wurde mit 1,1709 Dollar gehandelt. Der Dollar wurde mit 109,65 Yen 0,41 Prozent niedriger bewertet.

-Fed signals another hike "soon"

-U.S. stocks rebound

-Trump bows to China hawks

Catch up with what's moving markets in Asia https://t.co/nUU4TCLhSG pic.twitter.com/DhvkG2Gfls — Bloomberg (@business) May 23, 2018

(cash/AWP/Reuters)