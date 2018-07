08:15

Der Euro hat sich am Mittwoch deutlich über der Marke von 1,16 US-Dollar gehalten. Die über Nacht erzielten Gewinne konnte die Gemeinschaftswährung aber nicht vollständig halten. Am Mittwochmorgen kostete ein Euro 1,1669 Dollar. Gegenüber dem Franken steht der Euro praktisch unverändert bei 1,1571 Franken. Der Dollar ermässigte sich leicht auf 0,9917 Franken.

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich bei 8608 Punkten und einem Minus von 0,2 Prozent berechnet. Gebremst werden dürfte der Markt von der Angst vor einem weltweiten Handelskrieg. Am Freitag treten US-Zölle auf chinesische Waren in Kraft. China droht mit Gegenmassnahmen. Investoren fürchten, dass der Handelskonflikt sich negativ auf global tätigen Firmen auswirkt und die Wirtschaft nicht mehr so stark wächst.

Unter den SMI-Einzeltiteln verzeichnen ABB, Adecco, Credit Suisse und UBS (alle vorbörslich -0,3 Prozent) die grössten Verluste. Die restlichen Titel werden mit -0,2 Prozent berechnet. Am breiten Markt fallen AMS (-0,8 Prozent) sowie VAT (-0,8 Prozent) und Vifor Pharma (+1,4 Prozent) auf.

07:43

Ein Blick an die Rohstoffmärkte: Die Preise für Rohöl steigen am Mittwochmorgen an. Die Nordseesorte Brent kostet 78,14 Dollar (+0,3 Prozent). Ein Barrel der US-Sorte WTI notiert bei 74,62 Dollar (+0,5 Prozent).

06:45

Am Freitag treten US-Strafzölle auf chinesische Waren im Volumen von 34 Milliarden Dollar in Kraft. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte ausserhalb Japans fiel im frühen Geschäft um 0,1 Prozent. Der Index der Börse Shanghai büsste 0,7 Prozent ein, in Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,5 Prozent nach.

#CNBCTV18Market | Asian indices mixed in early trade as Nikkei under pressure but KOSPI trading near high point of the day pic.twitter.com/jGJBYDLrOc — CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) July 4, 2018

06:36

Der Yen notierte weitgehend stabil, ein Dollar kostete 110,56 Yen. Der Euro legte auf 1,1668 Dollar zu, nachdem die Regierungskrise in Deutschland mit der Beilegung des Streits zwischen CDU und CSU in der Flüchtlingsfrage vorläufig beendet ist, der die Kanzlerschaft von Angela Merkel bedrohte.

(cash/Reuters/AWP)