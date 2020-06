11:40

Der Schweizer Aktienmarkt setzt zur Wochenmitte die Aufwärtsbewegung seit Wochenbeginn fort. Dabei wird der Leitindex SMI vor allem von seinen drei defensiven Schwergewichten gestützt. Händler sehen dies als ein Anzeichen dafür, dass Investoren bei der Auswahl der Aktien auch einen gewissen Risikopuffer wollen. Dies zeige sich letztlich auch am Devisenmarkt, wo der Franken als sicherer Hafen bereits wieder stärker gesucht sei als an den vorangegangen Tagen.

Der SMI gewinnt gegen 11:40 Uhr 1,00 Prozent hinzu auf 10'134,15 Punkte. Der SLI, in dem Gewichtung der drei Schwergewichte gekappt ist, steigt nur um 0,66 Prozent auf 1'509,58 und der breite SPI um 1 Prozent auf 12'530,52 Zähler. Bei den 30 SLI-Werten stehen 21 Gewinnern neun Verlierer gegenüber.

Mit Novartis (+1,9), Vifor (+1,5%), Roche (+1,5%) führen denn auch gleich drei Vertreter der weniger konjunkturabhängigen Gesundheitsbranche die Gewinnerliste bei den Blue Chips an. Novartis sind dabei besonders stark gesucht, nachdem der Konzern für zwei Mittel eine US-Zulassung erhalten hat. Branchenkollege Alcon (+1,4%) ist ebenfalls mit von der Partie. Nestle gewinnt ebenfalls (1,5%).

Darüber hinaus werden aber auch einige Zykliker wie SGS, Kühne+Nagel oder LafargeHolcim stärker gefragt, wie die Kursgewinne von jeweils knapp 1 Prozent zeigen. Der Baustoffkonzern war bereits am Dienstag einer der Favoriten, da er als möglicher Nutzniesser eines weiteren Konjunkturpaketes der US-Regierung gesehen wird.

In den hinteren Reihen stechen die Aktien von Swissquote nach einem Geschäftsupdate mit +10 Prozent positiv hervor. Sie bewegen sich damit auf einem Stand, den sie zuletzt 2007 gesehen haben. Die Onlinebank erwartet nach eigenen Angaben vom Mittwoch einen markant besseren Halbjahresabschluss

11:20

Kurzes Devisenupdate: Der Euro ist am Mittwoch deutlich unter 1,13 US-Dollar geblieben. Am Vormittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1255 Dollar. Der Euro versuchte zwar, im Handelsverlauf einen Teil seiner Vortagesverluste wieder aufzuholen, wurde aber bei 1,1294 Dollar abrupt ausgebremst.

Bei exakt 1,0700 Franken kann der Euro diese Marke aktuell noch halten. Im Vormittagshandel war er allerdings schon kurzzeitig bis auf 1,0689 gefallen. Der US-Dollar bewegt sich in einer engen Spanne um 0,95er Marke und kostet aktuell 0,9506 Franken.

11:00

Der SMI kann seine Gewinne am Vormittag auszbauen. Angeführt von den Schwergewichten Novartis (+1,8%), Roche (+1,4%) und Nestlé (+1,36%) legt der Schweizer Leitindex zur Stunde 1 Prozent hinzu.

Die aktuellen Tops und Flops in der Übersicht (Stand: 11:00 Uhr):

Quelle: Bloomberg

10:30

Die Aktien des Online-Modehändlers Boohoo eilen von Rekordhoch zu Rekordhoch. Die Papiere steigen in London um bis zu 11 Prozent auf 433,30 Pence und sind damit so teuer wie noch nie. Ein Umsatzsprung von 45 Prozent im ersten Quartal macht den Zalando-Rivalen für das Gesamtjahr zuversichtlicher.

10:15

Lufthansa setzen sich mit einem Kursaufschlag von bis zu sechs Prozent auf 11,04 Euro an die Dax-Spitze. Händlern zufolge treibt die Hoffnung auf ein aus Unternehmenssicht verbessertes Rettungspaket den Kurs, nachdem sich Großinvestor Heinz Hermann Thiele dafür starkmacht. Die starke Kursbewegung sei zudem technisch getrieben: Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt hätten, bekämen kalte Füsse und lösten ihre Positionen auf, ergänzt ein Händler.

Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele weitet Beteiligung aus - Kritik an Carsten Spohr https://t.co/yrjLToLgeV pic.twitter.com/LeI0ZR3lYA — SPIEGEL Ticker (@SPIEGEL_alles) June 17, 2020

09:55

Die Aktien von Swissquote, beste SPI-Aktie am Mittwoch, steigen 9 Prozent auf den höchsten Stand seit August 2018. Damit hat die Aktie seit Jahresanfang bereits über 50 Prozent zugelegt. Die Onlinebank erwartet nach eigenen Angaben vom Mittwoch einen markant besseren Halbjahresabschluss. Die ersten Monate des Jahres 2020 seien von hoher Volatilität an den Finanzmärkten, einer erhöhten Handelsaktivität und einem massiven Zustrom neuer Kunden geprägt gewesen, teilte das Institut am Mittwoch mit. Für das zweite Halbjahr äussert sich Swissquote aber vorsichtiger.

Die volatilen Märkte dürften nach wie vor viele Anleger verunsichern, was sich gerade beim transaktionslastigen Ertrag von Swissquote eigentlich nachteilig auswirken müsste, kommentiert die Zürcher Kantonalbank. Das ausserordentlich positive Ergebnis im ersten Halbjahr sei unter anderem auf einen starken Zustrom an Neukunden zurückzuführen.

Die ZKB will ihre Schätzungen zwar erhöhen. Angesichts der starken Performance der Aktie im bisherigen Jahresverlauf werde die Einstufung "Marktgewichten" aber bestätigt.

09:40

SBG Securities hat die Anlageempfehlung für Richemont gesenkt auf "Halten" von zuvor "Kaufen". Das Kursziel wird auf 63 Franken (derzeit: 59) festgelegt. Richemont hat ein durchschnittliches Kursziel von 59,87 Franken.

09:35

Mainfirst senkt das Rating für die Lindt & Sprüngli Partizipationsscheine auf "Sell" von "Hold" und reduziert das Kursziel auf 6'800 von 7'600 Franken (derzeit: 7670). Analyst Alain Oberhuber geht von einer langsameren Erholung aus als bisher angenommen und senkt seine Schätzungen deutlich. Die Lockdown-Massnahmen hätten länger angedauert als erwartet und danach sei auch die Erholung langsamer vorangeschritten als gedacht - insbesondere im Detailhandel. Auch sei noch unklar, wie das Weihnachtsgeschäft verlaufen werde, schreibt Oberhuber.

09:30

Die Bank Vontobel hat einige neue Kursziele herausgegeben: Die Bank hat das Kursziel für Sensirion auf 46 von 32 Franken erhöht und belässt die Einstufung auf "Hold". Die erfolgte Erhöhung des Ausblicks für 2020 sei dem Geschäft mit Beatmungsgeräten sowie neuen Produkten zu verdanken. Die Sensirion-Aktie notiert bereits auf 46 Franken. Das Kursziel für Kardex hat Vontobel auf 182 von 158 Franken erhöht und bestätigt die Einstufung "Buy". Das langfristige Potenzial des

Lagersystemanbieters bleib trotz des derzeitigen Gegenwinds unverändert hoch, schreibt Analyst Michal Lichvar. Die Aktie notiert bei 171 Franken.

09:25

Mirabaud Securities senkt das Kursziel für Komax auf 146 von 174 Franken (derzeit: 134). Die Einstufung lautet weiterhin "Hold". Obwohl längerfristige Wachstumstreiber überzeugend seien, blieben auf kurze Sicht die Unsicherheiten gross und das Potenzial für die Titel beschränkt. So führe die Krise zu Lieferverspätungen und die Kunden würden Investitionen aufschieben.

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt öffnet zur Mitte der Woche leicht freundlich. Nach dem starken Lauf am gestrigen Dienstag lässt die Dynamik damit aber nach. Die Aussicht auf weitere Stützungsmassnahmen von Notenbanken und Regierungen hatten Investoren am Dienstag noch beherzt bei Aktien zugreifen lassen. Laut Händlern haben diese Massnahmen aber nur kurzzeitig die Konjunktursorgen gedämpft.

SMI steigt gegen 09:10 Uhr um 0,5 Prozent auf 10'087 Punkte. Der breite SPI kann ebenfalls zulegen und gewinnt 0,46 Prozent auf 12'463.

Ein grösseres Plus von 1,3 Prozent verzeichnen die Novartis-Titel. Sie profitieren von gleich zwei Zulassungsentscheiden der US-Gesundheitsbehörde FDA. So darf der Konzern künftig sowohl Ilaris also auch Cosentyx in weiteren Indikationen einsetzen.

Stärkste Gewinner im SMI sind die Bankentitel CS (+1,3%) und UBS (+1,5).

Mit Kursgewinnen von 0,8 Prozent fällt noch das Lifescience-Unternehmen Lonza auf. Lonza sind mit einem Kursgewinn von annähernd 40 Prozent ohnehin der absolute Investoren-Favorit in diesem Jahr.

Etwas stärkere Kursbewegungen sind noch in den hinteren Reihen auszumachen. So gewinnen Ascom 1,8 Prozent hinzu, nachdem der Technologiekonzern von einer "renommierten Spitalgruppe" aus dem Mittleren Westen der USA einen Auftrag über 1,2 Millionen Franken erhalten hat.

Die Onlinebank Swissquote kann mit 5,5 Prozent deutlich zulegen. Das Unternehmen kündigte am Morgen deutlich verbesserte Halbjahresresultate an.

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich mit einem Mini-Plus von 0,04 Prozent eingeschätzt. Einzig die Aktie von Novartis ist im Plus, und zwar 0,45 Prozent. Am breiten Markt fallen Helevtia 1,2 Prozent. Raiffeisen und Helvetia beenden ihre langjährige Vertriebskooperation.

Damit werden wohl Gewinnmitnahmen den SMI belasten. Für Gesprächsstoff dürfte Fed-Chef Jerome Powell sorgen, der sich am Abend weiter vor Abgeordneten des US-Kongress äussert. Am ersten Tag der Anhörung sagte er, mit einer vollständigen Erholung der US-Wirtschaft sei erst dann zu rechnen, wenn die Bürger von der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie überzeugt seien. Insbesondere die Arbeitslosigkeit werde nur langsam sinken. Wahrscheinlich seien weitere Hilfen von Regierung und Notenbank nötig, um die Wirtschaft zu stützen.

07:45

Die Ölpreise sind am Mittwoch unter Druck geblieben. Damit setzte sich die bereits im späten Handel am Dienstag eingesetzte Gegenbewegung nach den jüngsten Gewinnen fort. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittwochmorgen 40,46 US-Dollar. Das waren 50 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 70 Cent auf 37,68 Dollar.

Zuletzt drückte wieder die anhaltende Furcht vor einer zweiten Corona-Welle auf die grundsätzlich positive Stimmung am Rohölmarkt. Nach dem Virus-Ausbruch auf einem Grossmarkt in Peking wurde die chinesische Hauptstadt inzwischen teilweise abgeriegelt. Die Anleger fürchteten vor diesem Hintergrund, dass die Nachfrage nach Öl sinken könnte.

07:30

Der Chefwechsel bei Hugo Boss kommt bei Anlegern gut an. Die Aktien steigen vorbörslich um 3,4 Prozent. Der ehemalige Chef der Marke Tommy Hilfiger, der Schweizer Daniel Grieder, soll künftig den Modekonzern führen. Er wird mit Wirkung zum 1. Juni 2021 für die Dauer von fünf Jahren zum CEO.

+++

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,7 Prozent tiefer bei 22'415 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,7 Prozent und liegt bei 1582 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans steigt um 2,8 Prozent.

Weitere Coronavirus-Fälle in Peking stellten das Vertrauen der Märkte in eine rasche wirtschaftliche Erholung auf die Probe, obwohl die Erholung der US-Einzelhandelsumsätze im Mai besser ausfiel als erwartet. "Es gibt wenig Zweifel, dass die Weltwirtschaft im April den Tiefpunkt erreicht hat und im Mai und Juni Wachstumsraten auf Rekordniveau verzeichnen wird, was das BIP im dritten Quartal deutlich über den Tiefststand vom zweiten Quartal heben wird", schrieben die Ökonomen von JPMorgan. Allerdings sei das volle Ausmaß der wirtschaftlichen Schäden infolge der Corona-Pandemie erst in einigen Monaten abschätzbar.

Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, warnte, dass Produktion und Beschäftigung lange Zeit deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie bleiben würden, so dass es "wahrscheinlich sei", dass mehr politische Unterstützung erforderlich werden könnte.

Auch der Konfrontationskurs Nordkoreas mit Südkorea lastet auf den Börsen: Der nordkoreanische Generalstab kündigte nach der Sprengung des Verbindungsbüros eine Verlegung von Soldaten in das demilitarisierte Grenzgebiet an.

Asia stocks given pause by virus surge, geopolitics https://t.co/OkcyeerqlD pic.twitter.com/uEvaBG1CYu — Reuters (@Reuters) June 17, 2020

06:00

Im asiatischen Devisenhandel verliert der Dollar 0,1 Prozent auf 107,25 Yen und legt 0,1 Prozent auf 7,0934 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notiert er kaum verändert bei 0,9507 Franken. Parallel dazu bleibt der Euro fast unverändert bei 1,1261 Dollar und notiert kaum verändert bei 1,0708 Franken.

02:00

Die Hoffnung auf eine rasche Belebung der Wirtschaft und ein Erfolg bei der Suche nach einem Medikament gegen die durch das Coronavirus ausgelöste Krankheit Covid-19 hatten US-Anleger am Dienstag aus der Deckung gelockt. Der Dow Jones schloss zwei Prozent höher auf 26'289 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,8 Prozent auf 9895 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,9 Prozent auf 3124 Punkte zu.

(cash/Reuters/Bloomberg/SDA)