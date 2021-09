11:45

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte erneut etwas fester. Die Erholung von den Kursverlusten am Montag setzt sich damit fort. Das Geschäft verlaufe aber vor der am Abend erwarteten Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed in eher ruhigen Bahnen, heisst es am Markt. Von den Währungshütern werden Signale über den Zeitpunkt der geldpolitischen Wende erwartet.

Die Sorgen um den vom Kollaps bedrohten chinesischen Immobilienkonzern Evergrande hätten sich etwas gelegt, heisst es. Denn nach eigenen Angaben will das Unternehmen eine der beiden am Donnerstag fälligen Anleihekuponzahlungen leisten. Zuvor hatte die Angst, dass sich ein Kollaps von Evergrande zu einer grösseren Immobilienkrise entwickeln könnte, Schockwellen über die Börsen geschickt. "Vor diesem Hintergrund dürfte auch das Fed bezüglich Tapering kein zusätzliches Öl ins Feuer giessen", sagt ein Händler. Damit könnte sich der jüngste "Börsen-Drop" im Nachhinein als günstige Kaufgelegenheit herausstellen.

Der SMI notiert nach einem Tageshoch auf 11'877 Zählern um 11.10 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 11'824,55 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,39 Prozent auf 1939,37 Punkte und der umfassende SPI 0,34 Prozent auf 15'353,38 Punkte. 20 SLI-Werte legen zu, acht geben nach und zwei sind unverändert.

An der Spitze der Blue Chips stehen die zuletzt stark gefallenen Swatch (+3,4%) und Richemont (+2,2%). Händler sprechen von einer technischen Gegenbewegung nach den jüngsten Kursabschlägen. Zudem hat Barclays die Abdeckung der beiden Luxusgüterwerte in einer Branchenstudie mit dem Rating "Overweight" wieder aufgenommen. Nach den jüngsten Kursrückgängen gebe es in dem Sektor einige Kaufgelegenheiten, schreibt die Bank. "Eine Meinung, die offenbar von vielen Marktteilnehmern geteilt wird", heisst es unter Händlern.

Ebenfalls auf Erholungskurs eingeschwenkt sind die Finanzwerte, deren Aktien besonders unter der Evergrande-Krise gelitten hatten. Die Aktien der Grossbanken CS (+2,0%) und UBS (1,4%) sowie von Julius Bär (+0,8%) machen einen Teil der Verluste der Vortage wett. Die jüngsten Kurseinbussen seien wohl stark übertrieben ausgefallen. Auch die Versicherer Swiss Re (1,6%), Swiss Life (+1,3%) und Zurich (+1,3%) stimmen in den Erholungskurs ein.

In der oberen Hälfte der Kurstafel stehen ausserdem der frische SMI-Aufsteiger Logitech (+0,9%). Zu den Gewinnern zählen ausserdem einige zyklische Werte wie Adecco (+2,1%) und Holcim (+1,1%). Andere Zykliker wie Sika (-0,5%) und Kühne+Nagel (-0,1%) stehen dagegen im Minus. Den Kurs des Logistikriesen belasten laut Händlern die Prognosesenkung des US-Paketzustellers Fedex.

Während Novartis (-0,4%) im Minus stehen, legen die beiden anderen Schwergewichte Nestlé (+0,2%) und Roche (+0,5%) zu. Roche verkündete am Morgen die Markteinführung von drei molekularen PCR-Diagnosetests.

Auf den hinteren Rängen profitieren Swissquote (+2,3% auf 175 Fr.) von einer Kurszielerhöhung. Die CS hat das Kursziel auf 212 von 158 Franken erhöht. Das Rating lautet weiterhin "Outperform". Kurzzeitig hat der Titel am Mittwoch der Onlinebank bei 188,60 Franken sogar ein Rekordhoch erreicht.

Gesucht sind auch Stadler Rail (+2,7% auf 38,48 Fr.). UBS hat die Kaufempfehlung und das Kursziel von 52 Franken bestätigt, obwohl das Unternehmen einen grossen Auftrag aus Österreich verloren hat.

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch dank gesunkener US-Lagerbestände verteuert. Der Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee kletterte um 1,4 Prozent auf 75,38 Dollar je Barrel, US-Leitöl WTI legte um 1,6 Prozent auf 71,59 Dollar je Fass zu. Nach wöchentlichen Daten des privaten Anbieters American Petroleum Institute (API) sanken die US-Bestände um 6,1 Millionen Barrel und damit stärker als erwartet.

Im Tagesverlauf stehen die offiziellen Daten der Energiebehörde EIA an. Anleger warten zudem auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend. Angesichts vieler unterstützender Faktoren seinen langanhaltende Preisrückgänge momentan nicht zu erwarten, sagte Jeffrey Halley, ein Analyst beim Brokerhaus Oanda. "Dazu tragen insbesondere die himmelhohen Erdgaspreise, die die Attraktivität von Öl als Ersatz erhöhen, und eine robuste physische Nachfrage bei."

Zudem dürfte das Angebot als Resultat der durch Wirbelstürme beeinträchtigten Erdöl-Förderung im Golf von Mexiko knapp bleiben. Zusätzlich haben einige Förderländer des Opec-Kartells und ihrer Verbündeter Insidern zufolge derzeit Schwierigkeiten, die Produktion der Nachfrage entsprechend hochzufahren. Unter anderem hapere es in Angola, Nigeria und Kasachstan. Gründe seien zu niedrige Investitionen über Jahre und grössere Wartungen, die wegen der Pandemie hinten angestellt worden seien.

Die Aktie von Belimo erreicht im Handel ein Rekordhoch bei 532 Schweizer Franken, was einem Anstieg von 1,3 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Die Aktie des in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik tätige Unternehmen stieg seit Jahresbeginn um 39 Prozent, während der SMI um 11 Prozent zulegen konnte.

Die Renditen auf Staatsanleihen in der Euro-Zone ziehen vor dem Zins-Entscheid der US-Notenbank am Abend leicht an. Anleger trennen sich von den als "sicherer Hafen" geltenden Papieren. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe, die als Benchmark auf dem europäischen Anleihemarkt gilt, steigt 1,5 Basispunkte auf minus 0,310 Prozent. "Die Risikostimmung hat begonnen, sich gegenüber den Schwankungen um Evergrande widerstandsfähiger zu zeigen, obwohl dies sicherlich nicht das Ende der Geschichte ist", sagen ING-Analysten.

Am breiten Markt profitieren Swissquote von einer Kurszielerhöhung. Die Aktie gewinnt am Vormittag um bis zu 10 Prozent auf 187,6 Franken. Aktuell notiert sie noch 6,2 Prozent im Plus.

Credit Suisse erhöht das Kursziel für die Online-Bank auf 212 von 158 Franken und belässt die Einstufung auf "Outperform". Gleichzeitig werden die Titel auf die "High Conviction Ideas"-Liste aufgenommen. Das starke Umsatzwachstum dürfte sich aufgrund der breiten Produktpalette und der internationalen Ausrichtung als nachhaltig erweisen, schreibt Analyst Andreas Brun.

So führe die grössere Markenbekanntheit und die Konzentration auf wohlhabende Kunden zu kontinuierlichen Marktanteilsgewinnen in der Schweiz und in Europa. Innovative Dienstleistungen wie ePrivate-Banking, thematische Fonds, eForex oder Handel mit Kryptowährungen ermöglichten Cross- Selling-Aktivitäten und die bestehende Plattform sei ohne grosse Kosten skalierbar, so der Experte weiter. Vor diesem Hintergrund seien die Aktien günstig bewertet.

Inmitten wachsender Kritik von Regulierungsbehörden fiel Bitcoin in der Nacht zum Mittwoch zum ersten Mal seit August kurzzeitig unter 40'000 Dollar. Im Laufe des Morgens erholt sich die weltgrösste Kryptowährung wieder und notiert aktuell über 42'000 Dollar.

Bitcoin durchbrach eine dreitägige Verluststrähne und steigt am Mittwochvormittag 42'132 Dollar. Zuvor war sie auf 39'625 Dollar abgerutscht. Auch Token wie Ether, Solana und Litecoin waren in den letzten 24 Stunden leicht rückläufig.

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Mittwoch die Erholung vom Vortag fort und zieht im frühen Handel auf breiter Front an. Der SMI notiert kurz nach Handelseröffnung um 0,6 Prozent höher bei 11'858 Punkten.

Neben den Aktien von Richemont (+2,2%) sind auch die erst seit Anfang der Woche lediglich noch im SLI (nicht mehr im SMI) enthaltenen Aktien von Swatch (+3%) gefragt. Barclays hat die Abdeckung der beiden Luxusgüterwerte in einer Branchenstudie mit dem Rating "Overweight" wieder aufgenommen. Nach den jüngsten Kursrückgängen gebe es im Luxusgütersektor einige Kaufgelegenheiten, heisst es im Kommentar.

Die Aktien der Banken CS (+2.2%) und UBS (+1,6%) sowie von Julius Bär (+0,9%), die nach dem Kurseinbruch am Montag auch am Vortag erneut nachgegeben hatten, setzen nun zu einer Erholung an.

Auf den hinteren Rängen profitieren Swissquote (vorbörslich +1,9%) von einer Kurszielerhöhung. Die CS hat das Kursziel auf 212 von 158 Franken erhöht. Das Rating lautet "Outperform".

Die Schweizer Börse wird voraussichtlich höher eröffnen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,5 Prozent im Plus.

Sämtliche SMI-Titel notieren höher, teilweise deutlich. Richemont kann nach einer Kurszielerhöhung von Barclays 1,4 Prozent zulegen.

Auch am breiten Markt deuten sich Gewinne auf breiter Front an.

Der Dax wird am Mittwoch Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge vor dem Fed-Entscheid am Abend höher starten. Nach dem Ausverkauf zum Wochenstart wegen der Schieflage des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande hatte sich der deutsche Leitindex am Vortag wieder erholt. "Es scheint sich die Einsicht durchzusetzen, dass der Zusammenbruch von Evergrande eher eine Frage des Wann und nicht des Ob ist und die eigentliche Frage ist, wie die Auswirkungen bewältigt werden", sagte Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets. Für Erleichterung sorgte zunächst die Ankündigung, Evergrande werde eine in dieser Woche anstehende Anleihekuponzahlung in Höhe von 35,9 Millionen Dollar leisten. Mit Spannung warteten Investoren auf die Ergebnisse der Zinssitzung der US-Notenbank am Abend.

Experten erwarten ein klares Signal zum Ausstieg aus dem Krisenmodus. Zudem legen die Volkswirte der Notenbank neue Prognosen zur Entwicklung von Konjunktur, Arbeitsmarkt und Inflation vor. Ob die Fed auf dieser Basis schon einen Beschluss zum Abbau der Wertpapierkäufe von derzeit 120 Milliarden Dollar pro Monat fassen wird, gilt jedoch als fraglich. Viele Börsianer gehen davon aus, dass die US-Währungshüter die wirtschaftliche Entwicklung noch etwas länger beobachten wollen und einen Fahrplan erst bei einem späteren Notenbanktreffen präsentieren

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,22 Prozent im Plus.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch einen vorsichtigen Start hingelegt. Die Schieflage des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande machte den Anlegern in Asien erneut zu schaffen. Unsicherheit herrschte bei den Anlegern auch in Erwartung darauf, dass die US-Notenbank einen Schritt näher an das Tapering herankommen könnte. Die meisten Analysten gehen allerdings davon aus, dass die Fed nicht ins Detail gehen wird: "Auch wenn eine Ankündigung des Tapering nicht zu erwarten ist, könnte der Dot-Plot für eine positive Überraschung sorgen und Powell dazu zwingen, in der Pressekonferenz einen Rückzieher zu machen", so Tapas Strickland, Direktor für Wirtschaft und Märkte bei der National Australia Bank.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 29.608 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 2052 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,36 Yen und stagnierte bei 6,4655 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9240 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1725 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0834 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3670 Dollar.

Angesichts robuster Konjunkturdaten hat sich die Wall Street nach der Talfahrt zu Wochenbeginn ein wenig stabilisiert. Die wichtigsten Indizes schlossen am Dienstag kaum verändert. Für etwas Erleichterung sorgte, dass das chronische Defizit in der US-Leistungsbilanz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal weniger stark gestiegen war als von Analysten erwartet. In der Baubranche nahm die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten zudem stärker zu als gedacht, ferner legte die Zahl der Baugenehmigungen unerwartet und deutlich zu.

Der Leitindex Dow Jones Industrial war zunächst um rund ein Prozent gestiegen, bevor er wieder an Schwung verlor und 0,15 Prozent im Minus bei 33 919,84 Punkten schloss. Zu Wochenbeginn hatte der Dow noch rund 1,8 Prozent eingebüsst. Insbesondere die Angst der Anleger vor dem kriselnden chinesischen Immobiliensektor hatte die Kurse weltweit auf Talfahrt geschickt.

Der marktbreite S&P 500 gab am Dienstag um 0,08 Prozent auf 4354,19 Zähler nach. An der technologielastigen Nasdaq-Börse rückte der Nasdaq 100 um 0,10 Prozent auf 15 027,77 Punkte vor.

Unter den Einzelwerten sorgten vor allen Unternehmen aus der zweiten Reihe für Gesprächsstoff. So schnellten die Aktien von Uber um 11,5 Prozent in die Höhe. Mehr als ein Jahrzehnt nach der Gründung stellt der Fahrdienst-Vermittler seinen ersten operativen Gewinn in Aussicht - jedenfalls nach Abzug diverser Kosten. Das Unternehmen verbrannte bei seiner globalen Expansion Milliarden mit dem Versprechen späterer Profite.

Der Schweizer Turnschuhersteller On Running hat seine Verluste vom Montag wieder wettgemacht und stieg um 7,3 Prozent auf 38,64 Dollar. Am Montag war die Aktie noch um über 7 Prozent zurückgefallen.

