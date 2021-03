09:10

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zum Handelsbeginn schwächer. Dabei geben die Vorgaben aus Übersee keine klare Richtung vor. Die Wall Street war am Freitag uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Die Börsen in Asien tendieren zum Wochenstart ebenfalls in verschiedene Richtungen. Dort stand zum Wochenstart der Einbruch der türkischen Lira verstärkt im Fokus, heisst es im Handel. Spekulationen, dass japanische Privatanleger Verluste bei grossen Long-Positionen in der hochverzinslichen Lira erleiden könnten, sorgten speziell im Nikkei für deutliche Verluste.

Der SMI notiert gegen 09:10 Uhr praktisch unverändert bei 10'965 Punkten. Vergangenen Freitag hatte sich der Leitindex die dritte Handelswoche in Folge mit einem Plus geschlossen. Der breite SPI ist ebenfalls unverändert bei 13'852 Zählern.

Mit Aufschlägen von 0,6 Prozent werden Richemont gehandelt. Swatch verliert 0,6 Prozent. Die Experten von Bernstein haben das Rating für beide Titel angehoben und auch ihre Kursziele nach oben angepasst. Es sei an der Zeit für Anleger, eine positivere Sicht auf den Luxusgütersektor einzunehmen, heisst es in dem Bericht.

Für die Genussscheine von Roche geht es um überdurchschnittliche 1,7 Prozent aufwärts. Der Pharmakonzern hat mit seinem Immun-Therapeutikum Tecentriq in einer Phase-III-Studie die gesteckten Ziele in der Behandlung von Lungenkrebs-Patienten erreicht.

Der Konkurrent Novartis (-0,5%) sorgt mit einer neuen Chefjuristin für Nachrichten. Karen Hale übernimmt die Aufgabe des Chief Legal Officer per kommendem 15. Mai.

Darüber hinaus verlieren LafargeHolcim und SGS (je -0,5%) trotz positiver Analystenstimmen. Bei LafargeHolcim hat die Ratingagentur S&P den Ausblick erhöht. Beim Warenprüfkonzern SGS hat die SocGen einerseits das Kursziel angehoben. Gleichzeitig sieht sich das Unternehmen aber mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert.

Stark unter Druck sind die Titel der CS (-1,3%). Die Grossbank ist von der Europäischen Kommission in einer langjährigen Kartelluntersuchung wegen früherer Manipulationen am Devisenmarkt über eine Anpassung der Vorwürfe informiert worden. Die Credit Suisse will sich gegen die Vorwürfe zur Wehr setzen.

08:10

Der Schweizer Aktienmarkt wird wohl mit Zugewinnen in die neue Woche gehen. Der SMI wird laut Daten der Bank Julius Bär vorbörslich klar höher (+0,46%) gehandelt. Sämtliche Blue Chips notieren im Plus. Am stärksten zulegen können Richemont (+2,6%) und Swatch (+1,6%), die von Heraufstufungen profitieren. Auch Roche (+1%, positive Studiendaten) sowie LafargeHolcim AG und SGS (je+0,6%). SGS profitiert ebenfalls von einer Kurszielerhöhung.

07:50

Die türkische Lira ist nach der Entlassung des Notenbankchefs des Landes auf Talfahrt gegangen. Am Montagmorgen wurde ein US-Dollar für 7,78 Lira gehandelt. Damit ist der Kurs im Vergleich zum Freitag um knapp acht Prozent abgerutscht. In der vergangenen Nacht war der Kurseinbruch zeitweise noch heftiger ausgefallen: bis auf 8,47 Lira mussten für einen Dollar gezahlt werden. Damit lag die türkische Währung nur knapp unter dem Rekordtief, das im vergangenen November bei 8,57 Lira für einen Dollar erreicht worden war.

Der drastische Kurseinbruch zu Wochenbeginn zeigte sich auch im Handel mit dem Euro. Am Morgen wurden für einen Euro 9,25 Lira gezahlt, was einem Kurseinbruch von knapp acht Prozent entsprach. Hier wurde das Rekordtief ebenfalls im vergangenen November bei 10,20 Lira für einen Euro erreicht.

07:30

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag hatte er 1,1 Prozent im Minus bei 14.621 Punkten geschlossen. Das Hauptaugenmerk der Anleger richtet sich auf die geplanten Beratungen von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie. "Die dritte Covid-19-Infektionswelle wird den graduellen Lockerungskurs der letzten Wochen höchstwahrscheinlich stoppen", sagte Weberbank-Analyst Daniel Schär. Relevante Konjunkturdaten oder Firmenbilanzen stehen dagegen nicht auf dem Terminplan.

An den meisten europäischen Indizes notieren die vorbörslichen Kurse ebenfalls negativ.

06:25

Der SMI wird rund zweieinhalb Stunden vor Handelseröffnung laut Daten der IG Bank vorbörslich mit hauchdünnen Gewinnen (+0,08%) gehandelt. Am Freitag schloss der Schweizer Leitindex praktisch unverändert bei 10'967 Punkten.

06:10

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Montag nach der Talfahrt der türkischen Lira durchwachsen. Die Währung rutschte ab, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zum dritten Mal seit Mitte 2019 den Notenbank-Chef entließ - offenbar erneut aus Ärger über steigende Zinsen. "Die Behörden stehen vor zwei Möglichkeiten, entweder sie versprechen, die Zinssätze zur Stabilisierung der Märkte zu nutzen, oder sie verhängen Kapitalkontrollen", sagte Per Hammarlund, Senior Stratege bei SEB Research. "Angesichts des zunehmend autoritären Ansatzes von Präsident Erdogan scheinen Kapitalkontrollen die wahrscheinlichste Wahl zu sein."

-Turkey's lira slumps after the central bank chief is fired

-Hedge funds predict a new surge of money into Asia

-China's crusade against risk torments markets

Here are some of the things you need to know at the start of Asia's trading dayhttps://t.co/2tfT9InwPX

— Bloomberg (@business) March 22, 2021