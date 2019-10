08:10

Der Swiss Market Index (SMI) zeigt sich in der von Julius Bär berechneten Vorbörse zum Vortag unverändert.

Auffällig sind nach Umsatzzahlen die Titel von Nestlé mit plus 0,6 Prozent. Die Erwartungen wurden in etwa getroffen, zudem kündigte der Nahrungsmittelkonzern ein neues Aktienrückkaufprogramm an.

Auch Lonza legen leicht zu (+0,1 Prozent). Die restlichen Werte aus dem Leitindex werden leicht tiefer gehandelt in der Vorbörse.

Der Bankensoftwarehersteller Temenos gibt gleich mit 5 Prozent nach, Anleger scheinen mit den veröffentlichten Zahlen alles andere als zufrieden zu sein.

+++

06:35

Der Aktienhandel tendiert nur leicht ins Plus, da die Anleger weiterhin Bedenken hinsichtlich eines Risikos einer globalen Rezession aufgrund des Handelsstreits der USA mit China hegen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 22.502 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1628 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,7 Prozent.

+++

06:30

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 108,77 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0964 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9935 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1077 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,1007 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2824 Dollar.

+++

06:25

Am Vorabend schloss der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent tiefer auf 27.001 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,2 Prozent auf 2989 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,3 Prozent auf 8124 Punkte.

(cash/AWP/Reuters)