06:45

Der Nikkei-Index mit den 225 führenden Werten verlor nach zuvor drei positiven Handelstagen in Folge rund 1,5 Prozent auf 20.121 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab zur Handelsmitte um 1,0 Prozent auf 1519 Zähler nach.

Der Yen wertete im Vergleich zum Dollar auf. Experten machten dafür den wachsenden Druck auf die US-Notenbank Fed verantwortlich, eine Pause in ihrem Zinsanhebungszyklus einzulegen. Ein stärkerer Yen ist schlecht für die exportabhängige japanische Wirtschaft, deren Waren dadurch im Ausland teurer werden. Exportwerte wie Sony verloren drei Prozent, TDK um 2,7 Prozent und Daikin Industries um 2,3 Prozent.

+++

06:30

Der Euro wertete im fernöstlichen Handel um 0,15 Prozent auf. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete 1,1559 Dollar.

One of the major risk appetite indicators continues to fall! The Chinese yuan has strengthened to its highest level against the USD since July last year. pic.twitter.com/fHQDSZKKCt

— jeroen blokland (@jsblokland) January 10, 2019