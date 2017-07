10:30

Sulzer erhalten damit im Vorfeld der Publikation der Halbjahreszahlen willkommenen Auftrieb, denn seit dem Jahreshoch bei 118,50 Franken Ende April hatte die Aktie stetig nachgegeben. Zurzeit steht die Sulzer-Aktie um 3,4 Prozent höher bei 111,10 Franken, das Tageshoch lag gar bei 113,80 Franken. Gehandelt sind bereits rund 70'000 Titel und damit schon deutlich mehr als ein durchschnittliches Tagesvolumen. Der Gesamtmarkt (SPI) steht 0,6% höher.

Die Bank Vontobel hat die Einstufung für Sulzer auf "Buy" von zuvor "Hold" hochgenommen und gleichzeitig das Kursziel auf 130 von 115 Franken erhöht. Sulzer sei gut positioniert, um auf der nächsten Öl- und Gas-Welle mitzureiten, begründet die Bank ihre positive Einschätzung. Die Bank sieht den Abschwung des Sektors als demnächst abgeschlossen. Das Unternehmen werde davon unter anderem wegen des Transformationsprogramms SFP (Sulzer Full Potential) profitieren, das Sulzer in eine schlankere und effizientere Gesellschaft verwandeln werde.

Der Swiss Market Index (SMI) startet mit einem Plus von 0,4 Prozent und 8905 Punkten in den Handel. Am Dienstag verlor der Leitindex 0,8 Prozent. Heute Mittwoch richtet sich der Fokus der Anleger auf Janet Yellen. Die Chefin der US-Notenbank (Fed) wird am Mittwoch vor dem Kongress Rede und Antwort stehen. Im Fokus stehen dabei nicht nur mögliche weitere Leitzinserhöhungen, sondern auch Aussagen zum Abbau der aufgeblähten Bilanz der Fed. Bis dahin dürften sich die Anleger - auch mangels anderer Impulse - in Warteposition begeben, so ein Händler. Ausserdem warte man in der laufenden Wochen gespannt auf erste Geschäftszahlen zum zweiten Quartal, insbesondere am Freitag aus dem US-Bankensektor.

Mit einem Plus von rund 0,2 Prozent werden die Bankentitel der UBS und Credit Suisse gehandelt. Goldman Sachs hat zwar die Kursziele für die beiden Papiere im Rahmen einer Branchenstudie gesenkt, sieht aber CS nach wie vor als einen "Kauf" und belässt die Einschätzung für UBS auf "Neutral". Die Index-Schwergewichte Roche (+0,5 Prozent), Novartis (+0,2 Prozent) und Nestlé (+0,2 Prozent) starten ebenfalls positiv.

Auch Swisscom notieren leicht höher. Der Telekomkonzern erlitt im Kampf um die Eishockey-TV-Rechte, die sich die Kabelnetzbetreiberin UPC gesichert hatte, eine vorläufige Niederlage. Derweil veröffentlichte Vifor Pharma (+0,8 Prozent) für den Blockbuster-Kandidaten Ferinject weitere positive Studiendaten für die Behandlung von Herzinsuffizienz-Patienten.

Am breiten Markt macht Logitech (+1,5 Prozent) mit einem Zukauf von sich Reden. Der Hersteller von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik übernimmt für 85 Mio USD Astro Gaming, einen Spezialisten für Kopfhörer für professionelle Spieler. Weiter sicherte sich die auf Luxusimmobilien spezialisierte Peach Property (+0,5 Prozent) einen Kredit von bis zu 60 Mio EUR. Die Mittel sollen in den Ausbau des Immobilienportfolios in Deutschland fliessen.

Landis+Gyr gab am heutigen Mittwoch Details zum geplanten Börsengang bekannt. Die Titel sollen voraussichtlich ab 21. Juli an der Schweizer Börse gehandelt werden, wobei für den Ausgabepreis der Aktien eine Bandbreite von 70 und 82 CHF gesetzt wurde. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von 2,1 bis 2,4 Mrd CHF.

Mittlerweile sind die Börsen in Asien geschlossen. Sie haben keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio gab der Nikkei-Index 0,5 Prozent nach auf 20.098 Punkte. Vor allem Exportfirmen standen wegen des anziehenden Yens auf der Verkaufsliste. Auch der Index in Shanghai notierte schwächer. Dagegen zogen die Kurse in Hongkong an. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans lag rund 0,2 Prozent im Plus.

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Indikatoren der Bank Julius Bär 0,1 Prozent höher bei 8879 Punkten gehandelt. Am Dienstag ging der Leitindex mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 8875 Punkten aus dem Handel.

Die SMI-Einzeltitel bewegen sich dabei kaum. Grösste Gewinnerin ist ABB (+0,1 Prozent). Am breiten Markt fallen Clariant (+0,3 Prozent) und Logitech (+0,6 Prozent) auf. Der Hersteller von Computerzubehör hat die Übernahme von Astro Gaming bekannt gegeben.

Für Gesprächsstoff sorgt auch der Messtechnik-Hersteller Landis+Gyr, der noch im Juli an die Börse will. Das Unternehmen hat die Preisspanne für sein Kapitalmarktdebüt auf 70 bis 82 Franken je Aktie festgelegt und ist damit bis zu 2,4 Milliarden Franken wert. Die Erstnotiz an der SIX ist für den 21. Juli geplant. UBS (Aktie unverändert) hat sich im Skandal um Zinsmanipulationen mit US-Privatklägern auf eine Zahlung von 14 Millionen Dollar geeinigt.

Die Anhörung von Janet Yellen beginnt um 16.00 Uhr MESZ, die Rede wird um 14.30 Uhr MESZ veröffentlicht. Anleger erhofften sich mehr Klarheit über Tempo und Ausmass der künftigen Zinserhöhungen und den geplanten Abbau der durch Anleihekäufe während der Finanzkrise aufgeblähten Fed-Bilanz.

Am Abend - nach Börsenschluss in Europa - steht dann noch der Konjunkturbericht der Fed (Beige Book) in den Terminkalendern. Am Dienstag hatten sich die Kurse an der Wall Street nach dem hiesigen Börsenschluss kaum mehr bewegt. Allerdings war in New York die Stimmung durch die Russland-Affäre von US-Präsident Donald Trump belastet worden, in der Trumps gleichnamiger Sohn verstärkt unter Druck gerät.

Dies belastete auch den Dollar und schob im Gegenzug den Euro auf ein 14-Monats-Hoch von 1,1489 Dollar. Der Dow-Jones- und der S&P500-Index waren allerdings nahezu unverändert, der Nasdaq-Composite mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent aus dem Handel gegangen. In Tokio lag der Nikkei-Index am Mittwoch 0,5 Prozent im Minus. In Shanghai waren die Kurse kaum verändert.

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 48,21 US-Dollar. Das waren 69 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung stieg um 75 Cent auf 45,79 Dollar.

Ein laut dem privaten Institut API deutlicher Rückgang der US-Ölreserven gab den Preisen in der Nacht auf Mittwoch deutlichen Auftrieb. Die Rohöllagerbestände sind demnach in der vergangenen Woche um über acht Millionen Barrel gesunken und damit viel deutlicher als erwartet. Auch die Benzinbestände gingen zurück. Der API-Bericht gilt als Vorabindikator für die offiziellen Zahlen zu den Ölreserven, die am Mittwochnachmittag veröffentlicht werden.

Der Euro gewinnt am Mittwochmorgen an Wert. Gegenüber dem Schweizer Franken steht er bei 1,1054 (+0,1 Prozent). Gegenüber dem Dollar sind es 1,149 (+0,2 Prozent). Die Marke von 1,10 CHF hatte der Euro am Freitag zum ersten Mal seit September vergangenen Jahres zurückerobert.

Bei der UBS hiess es in einem aktuellen Kommentar zum Devisenmarkt, der Franken werde derzeit stark verkauft, da viele Investoren ihre Positionen in sichere Häfen auflösen würden. Zum US-Dollar nahm der Euro deutlich Fahrt auf, nachdem er das alte Zwischenhoch von Ende Juni diesen Jahres bei 1,1445 USD überwunden hatte. Bereits zuvor hatten Sorgen um eine Verschärfung der Russland-Affäre rund um den US-Präsidenten Donald Trump die Gemeinschaftswährung gestützt.

Zugute kam dem Euro ferner die robuste Konjunktur in der Eurozone. So hatte die Industrieproduktion in Italien, der drittgrössten Volkswirtschaft der Eurozone, im Mai stärker zugelegt als erwartet. Damit ist in allen vier grossen Volkswirtschaften der Eurozone die Produktion überraschend stark gestiegen.

In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent im Minus bei 20'087 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg dagegen um 0,4 Prozent. Anleger versprechen sich von Yellen weitere Hinweise auf Zeitpunkt und Ausmass der kommenden Zinserhöhungen.

Auf die Stimmung drückte die Russland-Affäre in den USA, in der der gleichnamige Sohn von Präsident Donald Trump verstärkt unter Druck gerät. Dies belastete auch den Kurs des Dollar.

