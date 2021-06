09:55

Die Aktie von Logitech fällt 4 Prozent auf 114,40 Franken. Morgan Stanley hat die Anlageempfehlung für Logitech gesenkt auf Gleichgewichten von zuvor Übergewichten. Das Kursziel hat Morgan Stanley auf 112,76 Franken festgelegt. Logitech hat ein durchschnittliches Kursziel von 119,47 Franken. Die Aktie von Logitech hat in den lertzten vier Wochen rund 30 Prozent zugelegt.

Der Swiss Market Index dreht ins Plus und notiert 0,1 Prozent höher.

09:00

Der Swiss Market Index (SMI) verliert 0,2 Prozent auf 11'792 Punkte.

An der Wall Street war der Standardwerteindex Dow Jones zwar im Plus aus dem Handel gegangen, allerdings tiefer als noch zum Europa-Schluss. In Asien wiederum überwiegen am Freitagmorgen die Kursgewinne, doch fallen diese eher moderat aus.

Nachdem am gestrigen Donnerstag die EZB ihren aktuellen Kurs bestätigt hat, richtet sich das Augenmerk der Anleger nun bereits auf die kommende Woche, wenn zuerst das Fed und am Donnerstag dann die SNB über ihren weiteren geldpolitischen Kurs informieren werden. Gerade nach den US-Inflationsdaten vom Vortag warte der Markt gespannt auf die US-Währungshüter. Allerdings deuteten die Börsenreaktionen vom Vortag darauf hin, dass sich auch bei den Investoren die Meinung durchgesetzt habe, dass der deutliche Anstieg auf 5 Prozent ein vorübergehendes Phänomen sei und das Fed somit keinen Handlungsbedarf habe, heisst es im Handel.

Die Genussscheine von Roche fungieren mit einem Minus von 0,3 Prozent als keine Stütze für den Gesamtmarkt. Dies, obowhl der Pharmakonzern am Morgen mit verschiedenen Studiendaten hat punkten können.

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,13 Prozent höher starten. Ausser der Aktie von Credit Suisse (minus) 0,3 Prozent stehen alle SMI-Titel im Plus. Deutliche Avancen verzeichnen vorbörslich Bossard (4 Prozent) und SFS (3 Prozent) nach der Vorlage von neuen Geschäftszahlen.

Die überraschend hohe US-Inflation hatte die Aktienanleger nicht aus der Ruhe gebracht. Auch in den USA reagierten die Investoren gelassen. Die Wall Street schloss im Plus, der breit gefasste S&P 500 markierte mit 4239 Punkten sogar einen Rekord-Schlussstand. Nach dem EZB-Entscheid und zahlreichen Konjunkturdaten der vergangenen Tage dürften die Börsianer ihre Aufmerksamkeit nun auf die Politik richten. Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industriestaaten (G7) kommen zu ihrem Gipfel im britischen Cornwall zusammen. Im Mittelpunkt der dreitägigen Konferenz stehen neben dem Klimawandel auch Handelsfragen und Investitionen sowie der Kampf gegen die Corona-Pandemie. Relevante Konjunkturdaten oder Firmenbilanzen stehen dagegen nicht auf dem Terminplan.

07:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Lonza: Research Partners erhöht auf 750 (650) Fr

Burckhardt: Julius Bär erhöht auf 370 (285) Fr. - Hold

SFS: Credit Suisse erhöht auf 147 (136) Fr. - Outperform

Valiant: Credit Suisse erhöht auf 100 (93) Fr. - Neutral

07:20

Die Ölpreise haben am Freitagmorgen leicht nachgegeben. Stärkere Impulse gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 72,20 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 30 Cent auf 69,99 Dollar.

Trotz der leichten Verluste rangierten die Ölpreise in der Nähe ihrer in dieser Woche erreichten mehrjährigen Höchststände. Für Unterstützung sorgt vor allem die konjunkturelle Erholung in den grossen Verbrauchsländern USA und China. Auch in weiten Teilen Europas hat sich die Corona-Lage deutlich entspannt. Entsprechend rechnet das Ölkartell Opec mit einem kräftigen Nachfrageschub in der zweiten Jahreshälfte

06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,04 Prozent höher eingeschätzt.

06:30

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 28'923 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1951 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.

Die Renditen von US-Anleihen sind auf ein Dreimonatstief gefallen während ein breiter Kursindex asiatischer Aktien gestiegen ist. Anleger sahen genügend einmalige Indikatoren in den US-Verbraucherpreisen, um die Einschätzung der Federal Reserve Bank zu unterstützen, dass die steigende Inflation nur vorübergehend sein wird.

"Der Bericht von gestern Abend ist nur einer in einer langen Reihe von Beweisen dafür, dass die Inflation nicht nur steigt, sondern mehr ist als nur ein vorübergehender Basiseffekt", sagte Rob Carnell, Asien-Pazifik-Chefökonom bei ING in Singapur.

06:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,39 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3865 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8935 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,2187 Dollar und notiert bis 1,0887 Franken. Das ist ein Niveau, das zuletzt Ende Februar erreicht wurde.

02:00

Die Anleger in den USA haben sich am Donnerstag von einer überraschend stark gestiegenen Inflation nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Aktienkurse legten zu, obwohl die vorbörslich veröffentlichten Verbraucherpreise im Mai stärker gestiegen waren als von Analysten erwartet. Womöglich hätten Investoren am Markt zuletzt sogar eine noch höhere Teuerung befürchtet, die nun so nicht eingetreten sei, hiess es im Handel.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial reichte es zwar nur zu einem überschaubaren Plus von 0,06 Prozent auf 34'466,24 Punkte. Andere grosse Indizes legten aber stärker zu. So stieg der marktbreite S&P 500 um 0,47 Prozent auf 4239,18 Zähler und schwang sich sogar zu einem Rekordhoch auf. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,05 Prozent noch weiter nach oben auf 13'960,35 Punkte.

In den USA hat die Inflation im Mai erneut überraschend stark angezogen. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Lebenshaltungskosten um 5,0 Prozent. Das ist die höchste Rate seit August 2008.

