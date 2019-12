13:20

Der US-Aktienmarkt wird ziemlich sicher seine Rekordjagd fortsetzen. Die US-Futures deuten auf eine höhere Eröffnung der Märkte hin. Die Terminkontrakte des Dow Jones, des S&P 500 und des Nasdaq steigen 0,3 Prozent, 0,5 Prozent und 0,4 Prozent.

Der Swiss Market Index erzielte kurz nach 12 Uhr bei 10'728 Punkten einen neuen Rekord. Die "Uhrenaktien" Richemont und Swatch sind mit 1,5 Prozent Plus die besten Performer. Die Aktie der Credit Suisse reisst mit minus 1,1 Prozent nach unten aus.

Anderswo ist das Börsengeschehen eher ruhig. Der deutsche Dax und der EuroStoxx50 kamen am Montagvormittag kaum vom Fleck. Mit Kursgewinnen von jeweils mehr als 25 Prozent steuerten sie aber weiter auf die grössten Jahresgewinne seit 2012 und 2013 zu. In den verbleibenden Handelstagen seien noch ein paar zusätzliche Punkte Kursplus drin, prognostizierte Analyst Timo Emden von Emden Research. "Ein Kurstreiber könnte das Window Dressing werden. Fondsmanager versuchen ihr Portfolio mit besonders gutgelaufenen Aktientiteln zu schmücken, um es zumindest auf den ersten Anschein zu verschönern."

+++

13:00

Bitcoin setzt seinen Anstieg fort und verteuerte sich zweitweise um 6,6 Prozent auf 7666,90 Dollar. Offenbar positionierten sich einige Anleger bereits für das sogenannte Halving im kommenden Jahr, sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Damit bezeichnen Experten die automatische Halbierung der Bitcoin-Menge, die in einem bestimmten Zeitraum durch "Schürfen" neu geschaffen werden kann und die durch eine Verknappung des Angebots einen Kursverfall verhindern soll.

+++

11:40

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich auch am Tag vor Heiligabend in Topform. Der Leitindex SMI setzt dabei seinen Höhenrausch fort und knackt erstmals die Marke von 10'700 Punkten. Händler sprechen dennoch von einem ruhigen Handel. Der Markt sei in der Weihnachtswoche wie ein Schiff mit vollen Segeln, aber ohne Wind, kommentiert ein weiterer Händler.

Der Leitindex SMI gewinnt gegen 11:35 Uhr 0,36 Prozent hinzu auf 10'717 Punkte. Der die 30 wichtigsten Werte beinhaltende SLI steigt um 0,31 Prozent auf 1'646 Punkte und der breite SPI zieht um 0,43 Prozent an auf 12'950 Zähler. Von den 30 SLI-Werten gewinnen 23 und sechs fallen, Swiss Re ist unverändert.

Roche (+0,7%) und Novartis (+0,75%) profitieren aktuell von einer insgesamt guten Nachfrage nach Vertretern der Gesundheitsbranche. Entsprechend greifen Anleger auch bei Lonza, Vifor und Sonova zu, wie die Kursgewinne zwischen 0,5 und 0,7 Prozent zeigen.

Eine gewisse Vorliebe für den Gesundheitssektor macht sich auch im breiten Markt bemerkbar. Hier ziehen Titel wie Evolva, Obseva und Medartis zwischen 10 und 2,5 Prozent an.

Noch deutlicher gewinnen bei den Blue Chips Zykliker wie Temenos, Richemont, Swatch und Logitech hinzu. Sie verteuern sich zwischen 2,1 und 1,0 Prozent. Von den beiden Uhrenherstellern haben vor allem Swatch noch ein klares Aufholpotenzial, nachdem sie in der vergangenen Woche einer der grössten Verlierer waren.

In den hinteren Reihen fallen noch die Aktien von DKSH mit +3,4 Prozent auf. Der auf Asien spezialisierte Expansionsdienstleister baut sein Geschäft in Australien und Neuseeland weiter aus und übernimmt dazu den Spezialchemie-Distributor Axieo.

+++

09:45

Nach anfänglicher Zurückhaltung bewegt sich der Schweizer Aktienmarkt wieder auf Rekordkurs. Gegen 09:40 Uhr knackte der SMI erneut die Rekordmarke und erreichte einen Wert von 10'702.67 Punkten. Der SMI verzeichnet damit derzeit ein Tagesplus von von rund 0,2 Prozent.

+++

09:30

Der Euro notiert derzeit bei 1,087 Franken. Damit ist die Schweizer Währung so stark wie seit Ende September nicht mehr.

Zum Auftakt in die Weihnachtswoche stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die die Devisenkurse bewegen könnten. Vielmehr sieht es nach einem ruhigen Handel aus, zumal sich viele Händler bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet haben. Die geringere Aktivität kann jedoch zu Kursschwankungen führen, weil einzelne Transaktionen stärker ins Gewicht fallen.

+++

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet kaum verändert in die verkürzte Weihnachtswoche starten. Dabei geben die eher gemischten Vorgaben aus Übersee keine klare Richtung vor.

Der SMI steht gegen 09:10Uhr 0,1 Prozent höher bei 10'689 Punkten. Grösste Verlierer im SMI sind derzeit die Grossbanken UBS und CS sowie ABB (je -0,9%). Am Morgen hat die Credit Suisse den zweiten Bericht zur Beschattungsaffäre publiziert. Sie bestätigt die Beschattung Peter Goerkes und spricht gleichzeitig die fristlose Entlassung Pierre-Olivier Bouées aus.

Positiv fallen die Luxus-Titel auf. Swatch (+1,43%) und Richemont (+0,9%) gewinnen deutlich. Ebefalls freundlich sind die Genussscheine von Roche mit +0,4 Prozent. Der Pharmakonzern drückt im Bereich der Gentherapien aufs Tempo. Mit dem US-Unternehmen Sarepta ist Roche eine Lizenzvereinbarung eingegangen und erwirbt so die Rechte ausserhalb der USA für einen gentherapeutischen Kandidaten zur Behandlung einer Erberkrankung.

Im breiten Markt fallen noch DKSH (+1,9%) positiv auf, nachdem der auf Asien spezialisierte Expansionsdienstleister eine Übernahme in Australien und Neuseeland gemeldet hat.

+++

08:30

Kursverluste bei Technologiewerten setzen dem chinesischen Aktienmarkt zu. Die Börse Shanghai verlor am Montag 1,3 Prozent auf 2965 Punkte. Der japanische Nikkei-Index hielt sich dagegen knapp im Plus bei 23.821 Zählern. Hier stützten Kursgewinne von Pharmafirmen den Markt.

+++

08:05

Die Schweizer Börse startet ohne eindeutige Vorzeichen in den vorbörslichen Handel. Der SMI geht laut Daten von Julius Bär praktisch unverändert (-0,06 Prozent)in den Handel. Sämtliche SMI-Titel notieren leicht negativ - mit Ausnahme von Roche (+0,12 Prozent).

Im breiten Markt fällt einzig DKSH mit einem deutlichen Plus von 1 Prozent auf. Der auf Asien spezialisierte Expansionsdienstleister erweitert sein Geschäft in Australien und Neuseeland und übernimmt den Spezialchemie-Distributor Axieo.

+++

06:35

Die Börse in Tokio legt eine Verschnaufpause ein. Am Vorweihnachtstag halten sich die Händler weitestgehend zurück. Der Nikkei 225 notiert zur Stunde praktisch unverändert bei 23'822 Punkten. Genauso unverändert notiert der Hang Seng in Hongkong und der Kospi in Seoul. Der CSI 300 in China büsst 0,7% ein.

+++

06:30

Auf den Devisenmärkten tut sich wenig. Der Euro-Franken-Kurs steht unverändert bei 1,0881. Zum Dollar verliert der Franken mit 0,02 Prozent hauchdünn an Wert und notiert bei 0,982 Dollar.

Zum Auftakt in die Weihnachtswoche stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die die Devisenkurse bewegen könnten. Grössere Beachtung dürften allenfalls Zahlen zu den Unternehmensinvestitionen aus den USA finden. Ansonsten sieht es nach einem ruhigen Handel aus, zumal sich viele Händler bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet haben.

Die geringere Aktivität kann jedoch zu Kursschwankungen führen, weil einzelne Transaktionen stärker ins Gewicht fallen.

(cash/Reuters/AWP)