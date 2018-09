10:01

Aus Enttäuschung über das mit Spannung erwartete neue Wirtschaftsprogramm der Türkei haben sich Anleger von der Lira getrennt. Die türkische Währung verlor am Freitag an Wert, der Dollar verteuerte sich im Gegenzug um fast zwei Prozent auf 6,2857 Lira. Devisen-Analyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank führte den erneuten Kursrückgang darauf zurück, dass in der Rede von Finanzminister Berat Albayrak am Donnerstag Details gefehlt hätten. Zweifelhaft sei auch, ob die Zentralbank dazu fähig sei, mit weiteren Zinssteigerungen auf eine höhere Inflation zu reagieren.

+++

09:15

Der Swiss Market Index legt um 0,56 Prozent auf 9051 Punkte zu. Nach der zuletzt guten Entwicklung tendiert er damit wiederum fester und verteidigt so die am Donnerstag zurückgewonnene Marke von 9'000 Punkten. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind gut: An der Wall Street ging es für die wichtigsten Indizes am Donnerstag nach Europaschluss weiter nach oben und sowohl der Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 erreichten neue Rekordstände.

Nebst guten Konjunkturdaten, wie zuletzt das überraschend starke Geschäftsklima in der Region Philadelphia, mache sich die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China breit, beschreibt ein Händler die freundliche Stimmung. Der Streit könnte die Unternehmen weniger stark treffen, als bislang befürchtet. Für leicht erhöhte Volatilität könnte der grosse Verfall am Optionenmarkt, auch "Hexensabbat" genannt, sorgen. Gegen Quartalsende am jeweils dritten Freitag des entsprechenden Monats verfallen Optionen und Futures auf Indizes und auf Aktien.

In diesem Umfeld rücken die Banken UBS und Credit Suisse um je 1 Prozent vor. Sie waren bereits die Gewinner im gestrigen Handel. Händler begründeten die steigenden Kursen mit der Aussicht auf anziehende Zinsen, insbesondere im US-Geschäft. Dadurch wiederum könnten sich die Margen im Zinsdifferenzgeschäft verbessern.

Die Schwergewichte Novartis und Nestlé werden um je 0,3 Prozent höher gehandelt. Und die ebenfalls defensiven Swisscom-Papiere (+0,3 Prozent) profitieren von einem positiven Bericht der UBS.

Zu Beginn der neuen Woche werden an der Schweizer Börse Index-Anpassungen vorgenommen. Während die Zusammensetzung im SMI gleich bleibt, ersetzen ab Montag AMS (+0,5 Prozent) und Temenos (unverändert) die Titel von Aryzta )+0,6 Prozent) und Bâloise (+0,5 Prozent) im SLI. Allerdings sind die Umstellungen seit mehreren Wochen bekannt.

Eine rückläufige Tendenz ist bei Lindt&Sprüngli (-0,6 Prozent) zu sehen. Am breiten Markt schliesst derweil Börsenneuling Asmallworld (+5 Prozent), ein Netzwerk für Reiche, eine Partnerschaft mit der Nobel-Hotelgruppe Jumeirah ab. Und die Apotheken-Gruppe Galenica (+0,5 Prozent) übergibt die Leitung des Bereichs Products & Brands ab Mitte Januar 2019 an Thomas Szuran, was allerdings an der Börse kaum für Gesprächsstoff sorgen dürfte.

+++

09:04

Die schwindende Furcht vor einer schwächeren Nachfrage aus China wegen des Handelsstreits mit den USA gibt Kupfer Auftrieb. Der Preis für das Industriemetall steigt um 1,9 Prozent auf ein Sechs-Wochen-Hoch von 6195 Dollar je Tonne.

+++

09:03

Die Rekordjagd an der Wall Street bringt auch Investoren in Deutschland in Stimmung. Der Dax startete den Handel am Freitag 0,6 Prozent höher bei 12.402 Punkten. Der Euro war ebenfalls gefragt, er kostete mit 1,18 Dollar so viel wie zuletzt vor zweieinhalb Monaten. Grund für den Höhenflug war unter anderem, dass sich Anleger vom Dollar abwandten, der in den vergangenen Wochen als "sicherer Hafen" gefragt war.

+++

08:45

Spekulationen auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben Anleger in Asien am Freitag zuversichtlich gestimmt. Auch die Rekordjagd an der Wall Street gab den Kursen Auftrieb. Der japanische Leitindex Nikkei schloss den Handel 0,8 Prozent höher bei 23'869 Punkten. Im Tagesverlauf hatte er zeitweise den höchsten Stand seit acht Monaten erreicht. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte um gut ein Prozent zu. Die Börsen in China rückten um rund zwei Prozent vor.

Gefragt an der Börse in Tokio waren vor allem Papiere von Versicherungskonzernen, weil die für sie wichtige Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen über drei Prozent verharrte. Aktien von Dai-ichi Life und T&D stiegen um je rund 3,5 Prozent. Stahlkonzerne wie Nippon Steel und Sumitomo Metal Mining waren ebenfalls beliebt, sie stiegen um 1,6 und 3,8 Prozent.

"Natürlich wird der Zollstreit weitergehen, aber wir müssen abwarten, wie viel Schaden er letztlich anrichtet", sagte Nobuhiko Kuramochi, Investmentstratege vom Brokerhaus Mizuho Securities. "Konkrete Auswirkungen wird man frühestens im nächsten Jahr sehen." Börsianer verwiesen auch darauf, dass die zu Wochenbeginn verkündeten gegenseitigen Strafzölle der beiden weltgrößten Volkswirtschaften geringer ausgefallen seien als befürchtet.

Asia stock mkts extend rebound w/ Nikkei at 8mth high following fresh records on Wall St and as concerns about trade tensions eased. Weaker #Dollar adds to Risk On sentiment. #Euro at 2.5mth high. 10y US Treasury yield rises to 3.08%, on course to May2018 highs. #Bitcoin >$6.5k. pic.twitter.com/3T5TxBllzQ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 21. September 2018

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,18 Prozent höher geschätzt. Der SMI Future stieg um 0,5 Prozent auf 9035 Zähler. Am Vortag hat der Leitindex um 0,7 Prozent höher geschlossen. Positive Vorgaben aus den USA, wo die Kurse an der Wall Street neue Höchstwerte erklommen hatten, und aus Asien dürften die Anleger zu Käufen ermuntern, erklärten Händler.

Unterstützung erhoffen sich die Anleger zudem vom Derivatemarkt. An der Eurex laufen Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien aus. Beim Quartalsverfall, dem sogenannten Hexensabbat, kann es zu grösseren Kursausschlägen kommen, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Alle SMI-Aktien notieren vorbörslich im Plus. Auffallend ist der Kursanstieg bei der UBS (+0,28 Prozent), auch die Credit Suisse leght zu. Der Aufwärtstrend der Anleihenrendite locke die Anleger an. Höhere Renditen bedeuteten auch bessere Ertragsaussichten, hiess es am Markt.

Bei den Mid Caps ist einzig der Titel von Lindt & Sprüngli im Minus (-0,38 Prozent).

+++

07:55

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel kaum bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 78,83 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stagnierte auf 70,32 Dollar.

Am Donnerstag hatte eine Twitter-Nachricht von US-Präsident Donald Trump am Markt für Aufregung gesorgt. Zum wiederholten Male forderte er das Erdölkartell Opec auf, die Rohölpreise zu senken. Die Auswirkungen auf die Preise am Ölmarkt hielten sich jedoch in Grenzen.

Trump vertritt seit längerem die Position, die Opec treibe mit ihrer Angebotspolitik die Erdölpreise nach oben. Fachleute sehen jedoch zumindest eine Mitschuld Trumps: Seine Aufkündigung des Atomabkommens mit Iran und das daran anknüpfende faktische Ölembargo gegenüber dem Opec-Land führen zu einer Verknappung des Ölangebots und treiben die Preise, lautet das Argument.

'AS TIGHT AS A DRUM': Why Donald Trump may not get his wish for lower crude oil prices https://t.co/vZir8mHGvf — Franklin Ockey (@franklinoap) 21. September 2018

+++

06:30

Der Leitindex Nikkei steigt um 0,8 Prozent auf 23'864 Punkte auf den höchsten Stand seit rund acht Monaten. Börsianer verwiesen darauf, dass die zu Wochenbeginn verkündeten zusätzlichen gegenseitigen Strafzölle der beiden weltgrößten Volkswirtschaften geringer ausgefallen seien als befürchtet. Zudem blieben die Geschäftsaussichten für die Unternehmen in den vielen Ländern trotz dieses Konflikts dank des kräftigen Wachstums der Weltwirtschaft solide. Auch die Rekordjagd an der Wall Street gab den Kursen Auftrieb. Auch der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte zu.

+++

06:25

Am Devisenmarkt in Fernost behauptete der Euro mit 1,1777 Dollar seine Vortagsgewinne. Der Franken steht bei 1,1296 zum Euro, zum Dollar bei 95,96 Rappen.

(cash/AWP/Reuters)