09:20

Der Swiss Market Index liegt nach Handelseröffnung 0,05 Prozent im Minus. Die Aktien von Sika steigen nach Bekanntgabe der Erstquartalszahlen 1,6 Prozent.

Swiss Re (minus 5,5 Prozent) werden mit Dividendenabschlag gehandelt. Abgesehen davon ist die Aktie von Credit Suisse die schlechteste der SMI-Titel beim Börsenauftakt. Sie verliert 0,8 Prozent.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei Julius Bär 0,19 Prozent höher geschätzt. 19 von 20 SMI-Aktien sind im Plus, am deutlichsten Sika (2,2 Prozent). Die Bauchemie- und Klebstoffherstellerin hat mit den Erstquartalszahlen die Erwartungen klar übertroffen. Einzige SMI-Aktie im Minus ist Swiss Re (minus 5 Prozent). Der Rückversicherer zahlt die Dividende aus und wird mit entsprechendem Abschlag gehandelt.

Das Umfeld für die Aktienmärkte sei nach wie vor sehr freundlich, sagte Marktanalyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. "Zwar sind die meisten Indizes mittlerweile reif für eine Korrektur, diese könnten jedoch die noch nicht investierten Marktteilnehmer zum Einstieg nutzen."

Im Blick der Anleger ist weiter die Autobranche, die bei der Autoshow in Shanghai neue Elektromodelle vorstellt. Nach Daimler veröffentlichte zum Wochenstart am Abend auch BMW Eckdaten der Quartalsbilanz vorab wegen eines unerwartet starken Gewinnsprungs. In den USA nimmt die Berichtssaison unterdessen an Fahrt auf. Einblick in ihre Bücher gewähren unter anderem Johnson & Johnson, Netflix und Procter & Gamble. Auf der Konjunkturseite stehen die Erzeugerpreise für März an.

+++

07:45

Die Ölpreise haben am Dienstag wieder zugelegt und auf dem höchsten Niveau seit Anfang März notiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,73 US-Dollar. Das waren 66 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 61 Cent auf 64,04 Dollar.

Am Markt wurden die Preisaufschläge vor allem mit dem schwächeren US-Dollar erklärt. Ein fallender Dollarkurs stützt die Erdölnachfrage, da er den Rohstoff für Anleger ausserhalb des Dollarraums über einen Wechselkurseffekt rechnerisch vergünstigt.

Unterstützung erhalten die Erdölpreise auch durch die Hoffnung auf zunehmende Corona-Impfungen und damit verbundene Lockerungen der Pandemie-Beschränkungen. Dies käme über eine konjunkturelle Erholung auch der Ölnachfrage zugute.

+++

06:45

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei der IG Bank 0,19 Prozent höher geschätzt.

+++

06:30

Der Bitcoin fällt in der Nacht auf Dienstag bis auf ein Niveau von 53'633 Dollar. Zuletzt notiert er bei 55'300 Dollar.

Crypto investors say they have to learn to live with large price swings like Bitcoin's weekend tumble https://t.co/bsvDBlAL2d — Bloomberg Markets (@markets) April 20, 2021

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,8 Prozent tiefer bei 29.151 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,3 Prozent und lag bei 1932 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

Die Börsen in Asien können am Dienstag die technologiegetriebenen Verluste der Wall Street nicht abschütteln. "Heute Morgen in Asien sieht es aus wie eine Fortsetzung von dem, was wir gestern Abend gesehen haben, wo es die Tech-Aktien in den USA erwischt hat", sagte Mick McCarthy, Chef-Stratege bei CMC Markets.

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 108,14 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,4931 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9135 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,2070 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,1025 Franken an.

+++

03:00

US-Anleger haben zum Wochenanfang Kasse gemacht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab am Montag um 0,4 Prozent auf 34'077 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 büsste 0,5 Prozent auf 4163 Zähler ein. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor ein Prozent auf 13'914 Stellen.

"Der Markt hat einen riesigen Sprung nach oben gemacht, also muss er sich ein wenig ausruhen", sagte Peter Cardillo, Chef-Marktökonom bei Spartan Capital Securities in New York. "Im Moment sind es nur ein paar Gewinnmitnahmen, da die Händler auf die Ergebnisse der großen Tech-Namen an der Wall Street warten."

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)