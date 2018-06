08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,32 Prozent höher geschätzt. Der SMI Future legte 0,2 auf 8448 Zähler zu. Nach den kräftigen Vortageseinbussen hofften Händler damit auf eine technische Erholung. Am Montag war der Leitindex um 1,8 Prozent gefallen und hatte das grösste Tagesminus im zweiten Quartal verzeichnet.

Der Genussschein von Roche steigt mit 0,69 Prozent am deutlichsten. Die Aktien von Novartis wurden vorbörslich 0,2 Prozent unterdurchschnittlich höher indiziert. Die Augenheiltochter Alcon soll einem Bericht des "Tages-Anzeigers" zufolge über die Börse verkauft werden. Bei den Mid Caps fallen Aryzta mit einem Abschlag von 1,25 Prozent auf. Für Coltene gibt es keine vorbörslichen Kurse. Für die kanadische SciCan und die französische MicroMega legt der Hersteller von Dental-Verbrauchsmaterialien voraussichtlich insgesamt rund 195 Millionen Franken auf den Tisch.

Die Vorgaben stimmten zuversichtlich. An der Wall Street und in Fernost konnten sich die Märkte stabilisieren. "Das könnte wohl den einen oder anderen Schnäppchenjäger auf den Plan rufen" sagte ein Börsianer. Allzu stark werde die Erholung aber nicht ausfallen, bleibe doch der Handelsstreit als das die Märkte beherrschende Thema ungelöst. "Die Ankündigung eines Traditionsfabrikanten motorisierter Zweiräder, Teile der Produktion ins Ausland zu verlegen, hat wieder einmal belegt, dass das Thema Handelskrieg gekommen ist, um zu bleiben", kommentierte die Commerzbank. Um von den EU-Zöllen verschont zu werden, hatte Harley-Davidson angekündigt, die Produktion von Fahrzeugen für den europäischen Markt aus den USA abzuziehen.

Konjunkturseitig ist der Terminkalender fast leer. Nur in den USA werden aktuelle Daten zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht.

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete am Morgen 74,79 US-Dollar. Das waren 6 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 18 Cent auf 68,27 Dollar.

Nach deutlicheren Kursschwankungen seit Freitag haben sich die Preise inzwischen wieder in etwa auf ihrem vorherigen Niveau stabilisiert. Am Wochenende hatte das Bündnis Opec+, bestehend aus dem Ölkartell Opec und anderen grossen Förderern wie Russland, eine Ausweitung der Tagesförderung um etwa eine Million Barrel beschlossen.

Wie viel zusätzliches Rohöl tatsächlich auf den Markt kommen wird, ist aber laut Fachleuten nicht ganz klar. Wichtigster Grund dafür ist, dass nur wenige grosse Produzenten dazu in der Lage sind, ihre Ölproduktion kurzzeitig nennenswert auszuweiten.

Oil prices rise on uncertainty over Libyan crude exports https://t.co/Yfp4oQg1aj — Reuters Business (@ReutersBiz) 26. Juni 2018

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zuletzt unverändert, nachdem er im Handelsverlauf deutlich im Minus lag. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte außerhalb Japans gab bis 0,9 Prozent nach, die Börse in Shanghai verlor um 1,3 Prozent. Vor allem Technologiewerte gerieten unter Druck.

Die Volksrepublik steht derzeit im Zentrum der Handelsstreitigkeiten: Die US-Regierung will nach Angaben von Peter Navarro, des Handelsberaters von US-Präsident Donald Trump, Einschränkungen für chinesische Investoren auf den Weg bringen. Ziel sei es, Technologien und geistiges Eigentum der USA zu schützen.

Die zunehmend aggressive Wortwahl, die aus den USA zu hören ist, könne die Wirtschaft beeinflussen, indem sie die Stimmung der Investoren trübe und die Investitionen der Unternehmen bremse, sagte Masahiro Ichikawa, Stratege bei Sumitomo Mitsui Asset Management. "Es wird zu einem lange anhaltenden Belastungsfaktor für die Finanzmärkte, weil es unwahrscheinlich ist, dass die USA den Rückzug antreten, bis mindestens die Zwischenwahlen vorbei sind."

Der Schweizer Franken wird kaum verändert mit 0,9865 Franken je Dollar und 1,1549 Franken je Euro gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)