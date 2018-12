17:35

Der Standardwerteindex Dow-Jones-Index fiel im frühen Handel um 1,7 Prozent auf 22.066 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 verlor ebenfalls 1,7 Prozent auf 2375 Zähler und steuerte auf den grössten Monatsverlust seit der Finanzkrise vor zehn Jahren zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büsste 1,4 Prozent auf 6245 Stellen ein.

Vor allem Internetschwergewichte wie Facebook, Amazon, Netflix, Apple und die Google-Mutter Alphabet liessen Federn. Allerdings dürfte das Handelsaufkommen in der vor Weihnachten auf dreieinhalb Stunden verkürzten Börsenzeit deutlich geringer sein.

"Der Hauptfaktor für die Anleger ist der government shutdown und die Frage, wie die Lösung aussehen kann. Es ist die Angst vor dem Unbekannten, die den Investoren Kummer bereitet hat", sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer des Vermögensberaters New Vines, zur Haushaltssperre, die die Arbeit zahlreicher Behörden lahm legte. "Wir befinden uns in einer turbulenten Zeit und es wird interessant sein zu sehen, wie wir das Jahr abschliessen. Aber im Moment sieht es so aus, als würde der Weihnachtsmann nicht in die Stadt kommen."

Der Schweizer Franken hat am Montag gegenüber diversen Devisen teils klar aufgewertet. Der Euro-Franken-Kurs steht bei 1,1291 (-0,14 Prozent). Der Dollar-Franken-Kurs notiert bei 0,9884 (-0,61 Prozent).

Die Ölpreise sind am Montag nach anfänglichen Kursgewinnen in die Verlustzone gerutscht. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete zuletzt 53,46 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 69 Cent auf 44,87 Dollar.

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag zu Handelsbeginn gestiegen. In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen. Die erwarteten Kursverluste am US-Aktienmarkt würden die Anleihen stützen, sagten Händler. Bereits in Asien und Europa waren die Aktienmärkte unter Druck geraten. Eingetrübte Konjunkturaussichten hatten zuletzt die Finanzmärkte verunsichert. Gestützt wurden die Festverzinslichen auch durch den teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA. Dieser könnte sich nach Einschätzung des Weissen Hauses über Weihnachten bis ins neue Jahr hinziehen.

Der EuroStoxx-50-Index fiel um 0,89 Prozent auf 2973,78 Punkte. In London sank der FTSE-100-Index um 0,52 Prozent auf 6685,99 Punkte, der Pariser CAC-40-Index verlor 1,45 Prozent auf 4626,39 Punkte. An der Börse in Madrid fiel der IBEX-35-Index um 0,89 Prozent auf 8480,60 Punkte. Wichtige Börsen wie die in Frankfurt oder Rom hatten wegen Heiligabend allerdings geschlossen. In London (13.30 Uhr) und Paris (14.05 Uhr) wurde der Handel vorzeitig beendet.

Eingetrübte Konjunkturaussichten hatten zuletzt die Aktienmärkte verunsichert und belastet. Zu der Verunsicherung trägt auch der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA bei. Dieser könnte sich nach Einschätzung des Weissen Hauses über Weihnachten bis ins neue Jahr hinziehen.

Der Börsenbetreiber Euronext will die norwegische Börse Oslo Bors VPS kaufen. Man habe ein offizielles Kaufangebot in Höhe von 625 Millionen Euro unterbreitet, teilte Euronext am Montag mit. Die Mehrländerbörse sei an den Verwaltungsrat der Osloer Börse herangetreten, um seine Zustimmung zu erhalten. Der Kurs der Euronext-Aktie stieg um 0,21 Prozent auf 47,54 Euro.

Auch andere Börsen wie die in Frankfurt oder Rom haben bereits geschlossen. In London (13.30 Uhr) und Paris (14.05 Uhr) wird der Handel vorzeitig beendet.

Der EuroStoxx-50-Index fiel um 0,58 Prozent auf 2983 Punkte. In London sank der FTSE-100-Index um 0,4 Prozent auf 6695 Punkte, der Pariser CAC-40-Index verlor 1,1 Prozent auf 4645 Punkte. An der Börse in Madrid fiel der IBEX-35-Index um 0,5 Prozent auf 8556 Punkte.

Der Börsenbetreiber Euronext will die norwegische Börse Oslo Bors VPS kaufen. Man habe ein offizielles Kaufangebot in Höhe von 625 Millionen Euro unterbreitet, teilte Euronext am Montag mit. Die Mehrländerbörse sei an den Verwaltungsrat der Osloer Börse herangetreten, um seine Zustimmung zu erhalten. Der Kurs der Euronext-Aktie fiel um 0,25 Prozent auf 47,32 Euro.

Der Euro ist am Montag gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde in London am Mittag mit 1,1412 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch bei 1,1362 Dollar notiert. Auch zum Franken hat der Euro angezogen. Mit 1,1341 Franken kostet er um die Mittagszeit am heiligen Abend klar mehr als noch am vergangenen Freitagabend mit 1,1310. Der US-Dollar zeigt sich mit 0,9942 dagegen stabil.

Belastet wurde der US-Dollar auch durch den teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA. Dieser könnte sich nach Einschätzung des Weissen Hauses über Weihnachten bis ins neue Jahr hinziehen.

