Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss mit 0,1 Prozent im Plus bei 24.283 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,2 Prozent zu auf 2723 Stellen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,4 Prozent auf 7561 Zähler. In der vergangenen Woche hatte der Dow Jones wegen Sorgen über eine Verschärfung des Handelsstreits zwei Prozent verloren und damit die schwächste Kursentwicklung seit Ende März aufgewiesen.

In New York standen die Aktien von General Electric im Rampenlicht. Die Papiere des Traditionskonzerns wurden zwar am Dienstag erstmals seit über 110 Jahren nicht im bekanntesten US-Aktienindex - dem Dow Jones - gelistet. Doch verschaffte das Management mit der Fortsetzung seiner radikalen Rosskur zumindest beim Kurs den Aktionären etwas Luft. Die Titel schossen um knapp acht Prozent in die Höhe. GE trennt sich von seinem lukrativen Medizintechnik-Geschäft und will in den nächsten Monaten 80 Prozent der Aktien der dann abgespaltenen GE Healthcare seinen Aktionären schenken.

Unter Druck blieben dagegen die Papiere von Harley-Davidson, die auch nach dem Ausverkauf vom Montag erneut knapp ein Prozent verloren. US-Präsident Donald Trump drohte der Motorrad-Kult-Marke mit Steuern, sollte Harley wegen der angekündigten EU-Zölle seine US-Produktion ins Ausland verlagern.

17:40

Die Schweizer Börse hat am Dienstag wenig verändert tendiert. Es sei enttäuschend, dass sich der Markt nach dem Kurstaucher vom Montag nicht erholen könne, sagten Händler. Der SMI notierte mit 8478 Punkten 0,2 Prozent im Plus. Am Montag hatte der Leitindex mit minus 1,8 Prozent den schwächsten Tag im zweiten Quartal verbucht.

Der Einfluss der Politik auf die Börsen sei üblicherweise nicht von Dauer. Dennoch fürchteten die Anleger die Folgen des Handelsstreits.

Gewinne von mehr als einem Prozent verbuchten Givaudan, Geberit und Sika. SGS und Swatch gewannen knapp ein Prozent. "Alles Aktien, die am Montag unter die Räder geraten sind", sagte ein Händler.

ABB erholten sich von frühen Verlusten. JP Morgan senkte das Kursziel auf 22,50 von 23,50 Franken.

Die Aktien von LafargeHolcim sanken um 0,5 Prozent. Clariant sackten um 3,6 Prozent ab und gaben damit den Vortagsanstieg wieder her.

Uneinheitlich zeigten sich die Finanzwerte: Bei den am Vortag arg gebeutelten Grossbanken legten UBS um 0,3 Prozent zu, während Credit Suisse 0,3 Prozent nachgaben.

Unter Druck standen Aryzta. Der Titel brach nach einer Verkaufsempfehlung der Credit Suisse um 7,1 Prozent ein.

15:46

Die Unsicherheit über die Folgen des Handelsstreits der USA mit der Welt hat auch am Dienstag die Anleger in New York in Schach gehalten. Allerdings konnten sich die Kurse auf dem niedrigeren Niveau etwas stabilisieren. Der Dow Jones und der S&P 500 gewannen im Anfangsgeschäft je 0,2 Prozent, der Nasdaq-Composite legte 0,3 Prozent zu. "Nach dem Ausverkauf von gestern, lecken die Anleger ihre Wunden und hoffen auf ein wenig Stabilisierung", sagte ein Händler. Der Handelsstreit war zu Wochenbeginn angesichts von Drohungen über Investitionsbeschränkungen für Ausländer in US-Technologiefirmen eskaliert. Allerdings war nicht ganz klar, ob die US-Regierung nur China oder auch andere Länder meinte. Mit Aktienkäufen honorierten die Anleger die Pläne von GE, seine Rosskur fortzusetzen und sich vom lukrativen Medizintechnik-Geschäft zu trennen. Auch aus dem Öl- und Gas-Ausrüster Baker Hughes will GE wieder aussteigen. Die GE-Aktien stiegen um sechs Prozent auf 13,53 Dollar, was einigen Anlegern den Abschied der Aktien nach über 100 Jahren aus dem Dow-Jones-Index, der am Dienstag wirksam wurde, versüßen könnte. Harley-Davidson gaben erneut ein Prozent nach. Schon am Montag hatten die Aktien der Kultmotorradmarke sechs Prozent verloren. US-Präsident Donald Trump legte mit seiner Kritik an Harley-Davidson nach: Die geplante Produktionsverlagerung ins Ausland wegen der von der EU geplanten Zölle sei nur eine Ausrede, schrieb Trump auf Twitter. Zudem drohte er dem Konzern mit neuen Steuern.

15:45

Angesichts von US-Zöllen auf Stahl und Aluminium bleiben die Aktien großer Stahlkonzerne auf den Verkaufslisten der Anleger: Thyssenkrupp verlieren 2,4 Prozent auf 20,27 Euro und notieren damit so niedrig wie zuletzt im November 2016. Im MDax geben Salzgitter bis zu 4,4 Prozent auf 36,19 Euro und im SDax Kloeckner bis zu über neun Prozent auf ein Zwölf-Monats-Tief von 8,92 Euro nach.

13:39

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Das Opec-Sekretariat meldete am Dienstag, dass der Korbpreis am Montag 72,15 US-Dollar je Barrel (159 Liter) betragen habe. Das waren 26 Cent mehr als am Freitag. Die Opec berechnet ihren Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

12:15

Die Schweizer Börse hat am Dienstag nur kurz eine Reaktion auf den schwachen Wochenauftakt gezeigt: Der Leitindex SMI rückte zu Börsenbeginn leicht vor, wechselte kurz darauf das Vorzeichen und tritt nun auf der Stelle. Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 12:15 Uhr moderate 0,1 Prozent auf 8'451 Punkte.

Wie verunsichert die Anleger sind, zeigt sich auch am Volatilitätsindex VSMI. Dieser hatte am Montag um 12 Prozent zugelegt und steigt nun weiter um gut 1 Prozent auf knapp 16 Stellen. Auf diesem Niveau lag der VSMI zuletzt Mitte April.

Am Dienstag stehen die Titel von Aryzta (-7,9% auf 14,4 Fr.) gehörig unter Druck. Arzyzta haben vorübergehend bis 10 Prozent verloren und das Ende Mai gesetzte Allzeittief von 14,05 Franken unterschritten.

Druck auf den SMI üben Novartis (-0,4%) aus. Gut nachgefragt werden hingegen Zykliker wie Swatch (+0,9%), Givaudan (+0,7%) oder Logitech (+0,8%). Doch auch hier gibt es Verlierer, allen voran LafargeHolcim (-1,0%) und ABB (-0,8%). Bei den Finanzaktien geben Swiss Life (+0,4%) den Ton an, während die Grossbanken UBS (+0,2%) und CS (-0,5%) uneinheitlich tendieren.

11:09

Der Euro hat seine jüngsten Kursgewinne nicht ganz halten können. Am Dienstag fiel die Gemeinschaftswährung im Vormittagshandel wieder unter die Marke von 1,17 US-Dollar, nachdem sie am Montag erst über diese Schwelle gestiegen war. Im Tief kostete ein Euro 1,1675 Dollar. Auch zum Schweizer Franken hat der Dollar am Dienstagmorgen an Wert gewonnen. Der "Greenback" geht aktuell zu 0,9889 Franken um, nachdem er im frühen Geschäft bei 0,9863 Franken und am Vorabend gar bei 0,9859 Franken notiert hatte. Ein Euro kostet derweil 1,1544 Franken.

10:49

Die türkische Währung fällt nach dem Wahlsieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan wieder in der Gunst der Anleger. Die Lira schwächte sich am Dienstag im Vergleich zu Dollar und Euro ab. Ein Dollar verteuerte sich im Gegenzug um bis zu 0,8 Prozent auf 4,7139 Lira. Der Euro stieg um 0,7 Prozent auf 5,5158 Lira. Nach dem Sieg von Erdogan am Wochenende hatte die seit Wochen schwer gebeutelte türkische Währung zunächst Auftrieb bekommen, bevor Anleger ihr wieder den Rücken kehrten. Auch an der Börse in Istanbul hielten sich Investoren zurück, der dortige Leitindex notierte 0,1 Prozent schwächer bei 93.953 Punkten.

Analysten sehen die Zukunft für das Land nach den Wahlen kritisch. Das Wirtschaftswachstum der Türkei beruhe auf einem brüchigen Fundament, sagte Axel Angermann, Chefvolkswirt vom Vermögensverwalter Feri. Die Inflation liege derzeit bei mehr als zwölf Prozent und ein Anstieg auf bis zu 14 Prozent in den kommenden Monaten sei bereits abzusehen. "Das hohe Wachstum der vergangenen beiden Jahre beruhte wesentlich auf staatlicher Konjunktursteuerung." Investoren verlören das Vertrauen in die Türkei, aber gerade darauf sei ein Land mit einem solchen hohen Leistungsbilanzdefizit wie die Türkei angewiesen.

10:10

Der SMI notierte mit 8463 Zählern eine Spur höher. Am Montag war der Leitindex um 1,8 Prozent gefallen und hatte den grössten Tagesverlust im zweiten Quartal verzeichnet.

"Die Ankündigung eines Traditionsfabrikanten motorisierter Zweiräder, Teile der Produktion ins Ausland zu verlegen, hat wieder einmal belegt, dass das Thema Handelskrieg gekommen ist, um zu bleiben", kommentierte die Commerzbank. Um von den EU-Zöllen verschont zu werden, hatte Harley-Davidson angekündigt, die Produktion von Fahrzeugen für den europäischen Markt aus den USA abzuziehen.

Gewinner und Verlierer hielten sich bei den Standardwerten die Waage. Die Kursänderungen blieben relativ gering.

Den stärksten Anstieg verbuchten die Papiere von Swisscom mit plus einem Prozent. Macquarie stufte den Telekomwert auf "Outperform" von "Underperform" hoch.

09:21

Die Aktien von Aryzta sind am Dienstag nach einer Verkaufempfehlung der Credit Suisse auf Talfahrt gegangen. Die Titel des Backwarenherstellers fielen an der gut behaupteten Börse um 6,8 Prozent auf 14,56 Franken. Credit nahm die Empfehlung auf "Underperform" von "Neutral" zurück und senkte das Kursziel auf zwölf von 25 Franken.

09:15

Die Schweizer Börse hat den Handel am Dienstag mit minimen Gewinnen lanciert. Der Swiss Market Index steht im frühen Handel 0,15 Prozent höher. Am Montag war der Leitindex um 1,8 Prozent gefallen. Die angespannte Situation am Schweizer Markt zeigt sich auch anhand des Volatilitätsindex VSMI, der am Montag um 12 Prozent bis auf 15,70 Punkte geklettert war. Auf diesem hohen Niveau stand er zuletzt Ende Mai.

Der Handel an der Schweizer Börse dürfte sich am Dienstag nach dem Ausverkauf vom Montag beruhigen. Die Sorgen vor einer Eskalation im Handelsstreit der USA mit China und Europa hatten die Finanzmärkte weltweit auf Talfahrt geschickt. Händler rechnen nun mit einem Stabilisierungsversuch. Für Beruhigung am Markt sorgten bereits am Montagabend an der Wall Street Aussagen von Peter Navarro, Chef des Nationalen Handelsrats der USA. Er dämpfte Befürchtungen, wonach der Handelskonflikt die US-Wirtschaft schädigen werde.

Als Folge davon konnte der US-Leitindex Dow Jones seine Verluste eindämmen. Davor hatten die Pläne von Präsident Trump, den Verkauf bestimmter Technologiefirmen an chinesische Investoren zu unterbinden, vor allem den Tech-Aktien stark zugesetzt. Im Verlauf des Dienstags könnten noch US-Konjunkturdaten das Geschehen an den Märkten mitbestimmen. Auf der Agenda stehen der Case-Shiller-Hauspreisindex sowie Zahlen zum Konsumentenvertrauen.

Etwas besser als der SMI schneiden am Dienstag die Papiere der Swisscom (+1,1 Prozent) oder auch jene von Roche (+0,3 Prozent) ab. Während zum Telekomkonzern keine marktbewegenden News auszumachen sind, dürften die Roche-Genussscheine von einer Empfehlung der US-Gesundheitsbehörde profitieren. Die FDA verleiht dem Grippemittel Baloxavir marboxil den Status Priority Review, den nur Medikamente erhalten, die eine wesentliche Verbesserung bei der Behandlung, Prävention oder Diagnose einer Krankheit versprechen.

Die weiteren Schwergewichte Novartis (+0,1 Prozent)und Nestlé (-0,1 Prozent) können nicht ganz mit dem Markt mithalten. Insbesondere Nestlé boten dem SMI am Vortag dank dem defensiven Charakter mit moderaten Verlusten eine leichte Stütze.

Ein weiterer Kursrückgang ist bei den volatilen Aktien des Backwarenherstellers Aryzta (-6,6 Prozent) zu verzeichnen. Die Credit Suisse hat die Titel auf "Underperform" abgestuft und dies unter anderem mit der angespannten Finanzlage begründet.

Am breiten Markt hat der Dentalproduktehersteller Coltene mit der Übernahme der beiden Unternehmen SciCan und MicroMega auf sich aufmerksam gemacht. Die Coltene-Aktie steigt 0,1 Prozent.

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,32 Prozent höher geschätzt. Der SMI Future legte 0,2 auf 8448 Zähler zu. Nach den kräftigen Vortageseinbussen hofften Händler damit auf eine technische Erholung. Am Montag war der Leitindex um 1,8 Prozent gefallen und hatte das grösste Tagesminus im zweiten Quartal verzeichnet.

Der Genussschein von Roche steigt mit 0,69 Prozent am deutlichsten. Die Aktien von Novartis wurden vorbörslich 0,2 Prozent unterdurchschnittlich höher indiziert. Die Augenheiltochter Alcon soll einem Bericht des "Tages-Anzeigers" zufolge über die Börse verkauft werden. Bei den Mid Caps fallen Aryzta mit einem Abschlag von 1,25 Prozent auf. Für Coltene gibt es keine vorbörslichen Kurse. Für die kanadische SciCan und die französische MicroMega legt der Hersteller von Dental-Verbrauchsmaterialien voraussichtlich insgesamt rund 195 Millionen Franken auf den Tisch.

Die Vorgaben stimmten zuversichtlich. An der Wall Street und in Fernost konnten sich die Märkte stabilisieren. "Das könnte wohl den einen oder anderen Schnäppchenjäger auf den Plan rufen" sagte ein Börsianer. Allzu stark werde die Erholung aber nicht ausfallen, bleibe doch der Handelsstreit als das die Märkte beherrschende Thema ungelöst. "Die Ankündigung eines Traditionsfabrikanten motorisierter Zweiräder, Teile der Produktion ins Ausland zu verlegen, hat wieder einmal belegt, dass das Thema Handelskrieg gekommen ist, um zu bleiben", kommentierte die Commerzbank. Um von den EU-Zöllen verschont zu werden, hatte Harley-Davidson angekündigt, die Produktion von Fahrzeugen für den europäischen Markt aus den USA abzuziehen.

Konjunkturseitig ist der Terminkalender fast leer. Nur in den USA werden aktuelle Daten zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht.

07:55

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete am Morgen 74,79 US-Dollar. Das waren 6 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 18 Cent auf 68,27 Dollar.

Nach deutlicheren Kursschwankungen seit Freitag haben sich die Preise inzwischen wieder in etwa auf ihrem vorherigen Niveau stabilisiert. Am Wochenende hatte das Bündnis Opec+, bestehend aus dem Ölkartell Opec und anderen grossen Förderern wie Russland, eine Ausweitung der Tagesförderung um etwa eine Million Barrel beschlossen.

Wie viel zusätzliches Rohöl tatsächlich auf den Markt kommen wird, ist aber laut Fachleuten nicht ganz klar. Wichtigster Grund dafür ist, dass nur wenige grosse Produzenten dazu in der Lage sind, ihre Ölproduktion kurzzeitig nennenswert auszuweiten.

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zuletzt unverändert, nachdem er im Handelsverlauf deutlich im Minus lag. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte außerhalb Japans gab bis 0,9 Prozent nach, die Börse in Shanghai verlor um 1,3 Prozent. Vor allem Technologiewerte gerieten unter Druck.

Die Volksrepublik steht derzeit im Zentrum der Handelsstreitigkeiten: Die US-Regierung will nach Angaben von Peter Navarro, des Handelsberaters von US-Präsident Donald Trump, Einschränkungen für chinesische Investoren auf den Weg bringen. Ziel sei es, Technologien und geistiges Eigentum der USA zu schützen.

Die zunehmend aggressive Wortwahl, die aus den USA zu hören ist, könne die Wirtschaft beeinflussen, indem sie die Stimmung der Investoren trübe und die Investitionen der Unternehmen bremse, sagte Masahiro Ichikawa, Stratege bei Sumitomo Mitsui Asset Management. "Es wird zu einem lange anhaltenden Belastungsfaktor für die Finanzmärkte, weil es unwahrscheinlich ist, dass die USA den Rückzug antreten, bis mindestens die Zwischenwahlen vorbei sind."

06:25

Der Schweizer Franken wird kaum verändert mit 0,9865 Franken je Dollar und 1,1549 Franken je Euro gehandelt.

