Im Sog der Wall Street und beflügelt von positiven Geschäftszahlen großer Unternehmen hat die Tokioter Börse am Freitag auf ein Dreimonatshoch zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt 1 Prozent auf 22'727 Punkte.

Zu den Gewinnern an der Tokioter Börse gehörte der Autobauer Suzuki, der mit seinem Jahresgewinn die Analystenerwartungen übertroffen hatte. Suzuki-Aktien legten um sieben Prozent zu.

Zur guten Stimmung der Anleger trugen auch niedriger als erwartete Inflationsdaten in den USA bei, die die Sorge vor einer Beschleunigung bei den Zinsschritten durch die Fed dämpfte.

