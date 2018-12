05:40

Der Nikkei-Index der 225 führenden Werte klettert um 0,8 Prozent auf 21'536 Punkte. Der breiter gefasste Topix legt um 0,4 Prozent auf 1598 Zähler zu.

Einige Anleger nutzten die jüngsten Verluste zum Wiedereinstieg. Gefragt waren unter anderem Technologie-Papiere und Aktien von Maschinenbauern. Marktteilnehmer sagten aber, Sorgen vor einer deutlichen Abkühlung der Weltwirtschaft seien weiter präsent.

