<p><strong>06:30</strong></p><p>Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf klar erst im Minus, zuletzt war er aber kaum verändert. Der breiter gefasste Topix-Index sank ebenfalls um 0,5 Prozent und lag bei 1491 Punkten. Ein stärkerer Yen und anhaltende Sorgen über die Handelskonflikte lasteten auf dem Handel.</p><p>Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus wie auch der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg dagegen um 0,6 Prozent.</p><blockquote class="twitter-tweet" data-lang="de"><p lang="en" dir="ltr">-Asian stocks were mostly lower<br>-Technology rout sinks Nasdaq shares overnight.<br>-Two-year U.S. yields earlier dropped to their lowest since 2017<br>-Oil edges closer to a bear market<a href="https://t.co/ZW0O8HoyI7">https://t.co/ZW0O8HoyI7</a> <a href="https://t.co/EF90kwCILT">pic.twitter.com/EF90kwCILT</a></p>— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) <a href="https://twitter.com/BloombergAsia/status/1135747100464111616?ref_src=tws.... Juni 2019</a></blockquote>

<p><strong>+++</strong></p><p><strong>06:25</strong></p><p>Ein Euro wird mit 1,1170 Franken bewertet. Der Dollar steht bei 99,26 Rappen. </p><blockquote class="twitter-tweet" data-lang="de"><p lang="de" dir="ltr">Außer Spesen nichts gewesen: Die Weltbörsen treten seit März auf der Stelle und das aktuell unsichere Politik- & Marktumfeld belastet. Gefragt sind „sichere Häfen“ wie Gold, Staatsanleihen, Yen oder Schweizer Franken. <a href="https://twitter.com/hashtag/DrStephan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">... <a href="https://t.co/7sYJTqByo0">pic.twitter.com/7sYJTqByo0</a></p>— Deutsche Bank (@DeutscheBankAG) <a href="https://twitter.com/DeutscheBankAG/status/1135445456706854912?ref_src=tw.... Juni 2019</a></blockquote>

<p>(cash/AWP/Reuters)</p>